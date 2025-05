Le Samsung Galaxy Z Flip 7 a été testé avant sa sortie officielle

Les scores sont très faibles pour un téléphone haut de gamme

Les fréquences d’horloge sont également étonnamment basses

Ceux qui attendaient des performances dignes d’un modèle phare risquent d’être déçus : un premier benchmark du Samsung Galaxy Z Flip 7 laisse penser qu’il ne rivalisera ni avec la série Galaxy S25 ni avec les autres smartphones premium du marché.

Partagé par le leaker Abhishek Yadav sur X et relayé par GSMArena, ce benchmark indique que le Galaxy Z Flip 7 embarque une puce Exynos 2500 et 12 Go de RAM.

Plusieurs sources divergeaient jusqu’ici sur la puce choisie pour ce modèle : bien que la majorité évoquait déjà l’Exynos, certaines estimaient qu’un Snapdragon 8 Elite pourrait être retenu.

Ce test vient donc confirmer un peu plus l’option Exynos. Et puisque le numéro de modèle renvoie ici à une version destinée au marché américain, il est probable que la puce Exynos 2500 soit utilisée à l’échelle mondiale – Samsung réservant habituellement le Snapdragon aux États-Unis lorsqu’il opte pour des variantes régionales.

Samsung Galaxy Z Flip 7 SM-F766U with Exynos 2500 runs on Geekbench.Specifications🔳 Exynos 25001 Core @ 3.30 GHz2 Cores @ 2.75 GHz5 Cores @ 2.36 GHz2 Cores @ 1.80 GHz🎮 Samsung Xclipse 950 GPU🍭 Android 16- 12GB RAMScoresSingle-core: 2012Multi-core: 7563… pic.twitter.com/SpOu7Fl7N4May 26, 2025

Un smartphone de cette année avec des performances de l’an passé

Ce constat n’est pas rassurant. Le Galaxy Z Flip 7 obtient un score single-core de 2 012 et un score multi-core de 7 563 – soit un niveau équivalent à celui de la génération précédente, bien en dessous des résultats observés avec le Snapdragon 8 Elite, le processeur phare des smartphones Android en 2025.

Fait notable souligné par GSMArena : les cœurs de la puce affichent des fréquences bien inférieures à celles des chipsets concurrents. Cela pourrait expliquer les performances en retrait. Il reste cependant incertain si ces fréquences sont normales pour cette puce – qui n’a encore été intégrée à aucun appareil commercialisé – ou si Samsung les a volontairement abaissées pour limiter la surchauffe.

Ce test préliminaire ne reflète pas forcément le produit final. Des fréquences plus élevées pourraient être intégrées au modèle commercialisé, et des optimisations logicielles pourraient encore améliorer les résultats d’ici la sortie. Pour l’heure néanmoins, sur la base de ce benchmark isolé, le Galaxy Z Flip 7 ne semble pas taillé pour briller côté performances.

La présentation officielle devrait avoir lieu en juillet, probablement en même temps que celle du Galaxy Z Fold 7, attendu quant à lui avec la puce Snapdragon 8 Elite.