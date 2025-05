Le Galaxy S25 FE se rapproche : ce nouvel indice ne laisse plus de doute

Des références au firmware du Galaxy S25 FE ont fait surface

Le téléphone pourrait être lancé en septembre ou octobre

Il pourrait embarquer un processeur Exynos

Comme le montre le test du Samsung Galaxy S24 FE, les modèles "Fan Edition" offrent souvent un excellent compromis entre prix et performances. Et tout porte à croire qu’un Galaxy S25 FE se prépare pour les mois à venir.

L’équipe de SamMobile a repéré des indices montrant que le développement du firmware du Galaxy S25 FE a commencé. Il s’agit du niveau logiciel le plus bas, celui qui fonctionne sous Android (appelé One UI sur les téléphones Samsung).

Cela ne donne pas encore d’informations précises sur le téléphone lui-même, mais cela confirme l’engagement de Samsung à poursuivre la série FE, avec une présentation du Galaxy S25 FE qui pourrait arriver bientôt. Selon SamMobile, la version américaine débloquée porterait le numéro de modèle SM-S731U et utiliserait le firmware S731USQU0AYDH.

Le téléphone devrait logiquement être lancé avec One UI 8, basé sur Android 16. Bien que One UI 7 commence à peine à être déployé sur la majorité des appareils Samsung, plusieurs signes indiquent déjà que One UI 8 est en phase de test.

Quand le verrons-nous ?

Le Galaxy S25 a été lancé en janvier (Image credit: Future)

Difficile d’anticiper la date exacte de lancement du Galaxy S25 FE. Le modèle précédent a été lancé en septembre, et le Galaxy S23 FE avait été dévoilé en octobre 2023. Ces précédents donnent quelques indices.

Il est donc probable que ce nouveau modèle arrive également en septembre ou octobre. Mais avant cela, Samsung doit présenter les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, dont le lancement est attendu courant juillet.

Peu de rumeurs circulent encore à propos du Galaxy S25 FE, mais certains évoquent la présence d’un processeur Exynos conçu par Samsung. Les autres modèles de la gamme Galaxy S25 utilisent des puces Snapdragon de Qualcomm. Les caractéristiques complètes du Galaxy S25 Edge, quant à elles, restent à préciser.

À propos du Galaxy S25 Edge justement, il devrait s’agir du prochain modèle annoncé par Samsung. Selon plusieurs observateurs, une présentation complète serait prévue pour le mardi 13 mai, après une première apparition en janvier.