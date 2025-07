Samsung affirme ne pas avoir doté le Z Fold 7 d’une batterie plus grande car les utilisateurs auraient exprimé d'autres priorités

À la place, la marque a mis l’accent sur l’amélioration de l’appareil photo, l’amincissement du téléphone et l’élargissement de l’écran externe

Cependant, avec l’arrivée des batteries au silicium-carbone, il semble pourtant que la batterie aurait pu être améliorée elle aussi

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 représente une évolution par rapport au modèle précédent sur plusieurs aspects. Mais un domaine en particulier n’a pas connu d’amélioration : la capacité de la batterie, qui reste fixée à 4 400 mAh sur les deux modèles.

Ce choix peut surprendre, d’autant plus que la batterie est l’un des éléments ayant été renforcés sur le Galaxy Z Flip 7 – et Samsung a maintenant justifié ce choix.

Dans une déclaration à SamMobile, la marque indique que dans le cas du Galaxy Z Flip 7, une batterie plus grande était la demande la plus fréquente des utilisateurs. Mais pour le Galaxy Z Fold 7, les priorités exprimées concernaient « de meilleurs appareils photo, un format plus fin et plus léger, ainsi qu’un écran de couverture plus large ».

Cependant, plusieurs éléments permettent de douter de cette explication. Une capacité de 4 400 mAh reste très faible pour un téléphone de cette taille, alors qu’un modèle bien plus compact comme le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh.

Une batterie plus grande aurait donc été bienvenue sur le Galaxy Z Fold 7. Et puisque ce modèle est désormais plus long et plus large (du fait de ses écrans plus grands), il paraît plausible que de la place aurait pu être trouvée – à condition de ne pas privilégier encore davantage la finesse de l’appareil.

Le meilleur des deux mondes

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Mais Samsung n’aurait pas forcément eu besoin de choisir entre finesse et autonomie. En effet, certains smartphones – comme le OnePlus 13 ou le Honor Magic V5 pliable – utilisent désormais des batteries au silicium-carbone.

Cette technologie permet d’augmenter la capacité de la batterie sans en accroître la taille. D’ailleurs, Samsung envisagerait d’utiliser cette innovation pour la gamme Galaxy S26 – une série qui, paradoxalement, en aurait moins besoin puisque les Galaxy S25 affichent déjà des batteries adaptées à leurs écrans.

Pourquoi alors ne pas avoir intégré cette technologie au Galaxy Z Fold 7 ? Une question de coût peut-être, ces batteries étant potentiellement plus chères. Ou bien une précaution excessive pour éviter tout risque de controverse, comme celle survenue avec les batteries du Galaxy Note 7.

La bonne nouvelle, c’est que si Samsung intègre bien les batteries au silicium-carbone dans les Galaxy S26, elles pourraient également équiper le Galaxy Z Fold 8. Il faudra simplement patienter une année de plus pour en bénéficier.