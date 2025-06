Samsung a laissé entendre l’arrivée d’un modèle pliant "Ultra"

Tout porte à croire qu’un lancement est imminent. On pourrait donc découvrir un Galaxy Z Fold 7 Ultra aux côtés des autres smartphones pliants de la marque prévus pour 2025

Il faudrait s’attendre à des écrans plus grands, de meilleurs capteurs photo et une intégration poussée de l’intelligence artificielle

Le Galaxy Z Fold 6 est actuellement le téléphone le plus cher de Samsung disponible sur le marché. Mais cette année, la marque pourrait aller encore plus loin en dévoilant un appareil plus coûteux que le très attendu Galaxy Z Fold 7. En effet, Samsung a fortement laissé entendre qu’un Galaxy Z Fold 7 Ultra était en préparation.

Dans une publication parue sur son site officiel, le constructeur évoque l’introduction d’une "expérience Ultra" avec un format pliable. Sans donner de date précise, le texte se conclut sur une phrase évocatrice : "l’expérience Ultra est prête à se déployer", suggérant un lancement proche.

Cela pourrait signifier que le Galaxy Z Fold 7 Ultra arrivera en même temps que les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, tous deux attendus pour juillet.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Plus grand et meilleur

Mais que pourrait apporter un Galaxy Z Fold 7 Ultra ? Là encore, Samsung reste vague, mais évoque tout de même "des écrans plus grands, de meilleurs appareils photo et de nouvelles façons de se connecter et de créer", ainsi que "un matériel de pointe, des performances de haut niveau et une intégration fluide de l’IA pensée pour les formats pliables".

Un GIF accompagne l’annonce et montre la silhouette d’un smartphone pliable, avec un design proche de celui du Galaxy Z Fold 6.

Toutefois, si cette communication confirme en grande partie l’existence d’un modèle Ultra, il reste possible que les améliorations mentionnées concernent en réalité le Galaxy Z Fold 7 classique. Ce dernier est déjà pressenti pour embarquer un nouveau capteur de 200 mégapixels, des écrans plus grands et une puissance accrue, ce qui pourrait suffire à lui conférer une stature d’Ultra, sans en porter le nom.

Il n’est donc pas exclu qu’un seul modèle Fold soit lancé cette année, mais avec des caractéristiques dignes d’un modèle Ultra.

Autre possibilité : le lancement simultané d’un Galaxy Z Fold 7 et d’un Galaxy Z Fold 7 Ultra. Dans ce cas, difficile de savoir si les fuites précédentes concernaient l’un, l’autre… ou les deux.

Dans tous les cas, au moins un des futurs pliables de Samsung s’annonce comme une nette montée en gamme par rapport aux générations précédentes.