Galaxy S25 : Pas de version Slim à l’horizon, mais rien n’est sûr

Une nouvelle rumeur en provenance de Finlande semble donner des détails sur la gamme Galaxy S25

Nous ne pouvons pas vérifier ces informations par nous-mêmes

Le rapport ne mentionne pas le S25 Slim qui fait l'objet de rumeurs

Un opérateur finlandais aurait apparemment partagé des détails clés sur les supposés Samsung Galaxy S25, S25 Plus et Galaxy S25 Ultra en ajoutant ces informations à une base de données publique, ce qui pourrait indiquer un lancement imminent.

C’est le site de tech finlandais Suomimobiili qui a relayé cette information sans nommer l’opérateur en question. Par conséquent, il est impossible de vérifier cela directement. Cela rend également difficile d’accorder à cette rumeur le même crédit qu’une fuite classique ou un tuyau avéré.

Néanmoins, selon ce rapport, les noms des modèles, les options de stockage et les coloris des nouveaux téléphones auraient été brièvement listés par l’opérateur inconnu.

Tout d’abord, il semble que la gamme conserve une structure à trois modèles, comme pour la génération actuelle, avec les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Cela contredit les rumeurs précédentes qui suggéraient que l’Ultra pourrait être transformé en un nouveau Galaxy Note, et que le Plus pourrait adopter l’appellation "Pro", déjà utilisée par iPhone et Google Pixel.

Ces trois modèles devraient apparemment proposer des configurations de stockage similaires à celles de la gamme S24. Le modèle standard S25 offrirait des options de 128 Go et 256 Go, le S25 Plus proposerait 256 Go et 512 Go, et l’Ultra serait disponible en 256 Go, 512 Go et 1 To.

En ce qui concerne les couleurs, quatre options sont proposées pour les Galaxy S25 et S25 Plus, et quatre autres pour le S25 Ultra. Le rapport indique que les Galaxy S25 et S25 Plus seront disponibles en argent, marine, menthe et bleu glacier, tandis que le Galaxy Ultra sera disponible en blanc-argent titane, bleu argent titane, gris titane et noir titane.

Si ces informations s’avèrent exactes, il est probable que certains noms de coloris soient modifiés pour les marchés francophones, bien qu’ils correspondent aux rumeurs antérieures.

Par ailleurs, l’opérateur aurait également listé plusieurs coques de protection, dont certaines avec des aimants intégrés. D’autres rumeurs avaient évoqué l’intégration de la charge sans fil magnétique dans la gamme S25, mais il se pourrait que cette fonctionnalité dépende d’une coque spécifique.

Le rapport mentionne aussi des coques renforcées, des coques en silicone et des coques avec support intégré, ainsi qu’une nouvelle gamme baptisée Kindsuit.

Ces détails concernent les modèles destinés au marché finlandais, mais cela reste une bonne approximation de ce qui sera disponible sur les marchés occidentaux. Samsung a tendance à proposer les mêmes modèles dans le monde entier, à l’exception des marchés est-asiatiques.

Des discussions autour d’un potentiel Galaxy S25 Slim pour cette année avaient circulé, mais ce rapport semble indiquer qu’il ne sera pas au rendez-vous cette fois-ci. Toutefois, étant donné que les informations ne sont ni vérifiées ni vraiment détaillées, il est préférable de prendre ces rumeurs avec précaution.

Samsung devrait dévoiler la gamme Galaxy S25 en janvier 2025. Pour rester informé des dernières actualités officielles, n’hésitez pas à suivre notre couverture dédiée aux smartphones Samsung.