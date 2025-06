Fuites en masse pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 de Samsung – une annonce bientôt ?

Une nouvelle fuite évoque une date de sortie pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7

Des infos circulent aussi sur les coloris et les configurations techniques

Les prix pourraient rester similaires à ceux de l’an dernier dans la plupart des régions du monde

On a déjà vu circuler de nombreuses rumeurs autour des Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 ces derniers mois, mais une nouvelle vague de fuites vient d’apparaître, abordant les dates de sortie, les coloris, les capacités de stockage et les tarifs.

D’après le leaker Ice Universe, relayé par Android Authority, les deux modèles pliables pourraient être dévoilés à la même période que l’an passé, soit le 10 juillet. Android Authority souligne cependant que tous les informateurs ne s’accordent pas sur cette date.

Tous les indices convergent tout de même vers le mois de juillet, en cohérence avec le calendrier 2024 des modèles pliants de Samsung. Mais il faudra patienter pour savoir si cette date du 10 juillet se confirme. Les décalages horaires doivent aussi être pris en compte, car la Corée du Sud – pays d’origine de Samsung – a 7 heures d’avance sur la France.

Quel que soit le moment où les modèles pliables feront leur apparition, les prix devraient rester les mêmes que ceux de l’an dernier dans la plupart des pays, selon le leaker PandaFlash relayé par 9to5Google. Pour mémoire, le Galaxy Z Fold 6 était proposé à partir de 1 999 €, et le Galaxy Z Flip 6 à partir de 1 199 €.

Coloris et configurations

Galaxy Z Fold7: 12+256GB 12+512GB 16+1TB Silver ShadowBlue ShadowJetblackCoralredJune 3, 2025

De nouvelles fuites, partagées par WinFuture et le leaker Arsène Lupin, donnent un aperçu des coloris et des options techniques disponibles. Le Galaxy Z Fold 7 pourrait être proposé en noir, bleu, rouge corail et argenté, avec 12 ou 16 Go de RAM, et des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Le Galaxy Z Flip 6, lui, serait disponible en noir, bleu et rouge corail. Côté spécifications, on parlerait de versions avec 8 ou 12 Go de RAM, et 128, 256 ou 512 Go de stockage. Mais des divergences existent entre les deux sources, donc seule une confirmation officielle permettra de trancher.

Le modèle plus accessible, le Galaxy Z Flip FE, est aussi mentionné. Il embarquerait 8 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go de stockage, et serait décliné en noir ou blanc. Ce modèle pourrait être dévoilé en même temps que les autres téléphones pliants.

Le prochain événement Samsung Unpacked, prévu pour juillet, s’annonce donc bien chargé. La Galaxy Watch 8 pourrait y être dévoilée, tout comme un prototype de téléphone pliant à trois volets. Comme toujours, les annonces officielles seront suivies de près.