Mettez à jour votre iPhone maintenant : Apple lance une alerte rare face à une nouvelle menace de piratage

Apple a exhorté les utilisateurs à mettre à jour leurs appareils iOS dès que possible

Cela permettra de protéger votre iPhone contre des attaques web et des failles de sécurité

Les appareils fonctionnant sous iOS 15 à iOS 26 sont déjà protégés

Apple a publié un avertissement public rare, indiquant que si vous utilisez une ancienne version d’iOS, vous devriez mettre à jour votre appareil afin de « protéger votre iPhone contre des attaques web ».

L’avis a été publié dans un nouveau document de sécurité sur le site d’Apple. Bien que l’entreprise diffuse régulièrement des mises à jour et des correctifs de sécurité pour protéger les appareils de ses clients, il est inhabituel qu’Apple lance un appel public de cette manière, ce qui souligne la gravité de la situation.

Dans le document d’assistance, Apple précise que « des chercheurs en sécurité ont récemment identifié des attaques basées sur le web qui ciblent des versions obsolètes d’iOS via des contenus web malveillants. Par exemple, si vous utilisez une ancienne version d’iOS et que vous cliquez sur un lien malveillant ou consultez un site compromis, les données de votre iPhone pourraient être exposées à un risque de vol ».

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Cet avertissement intervient peu après la publication par Google de détails concernant une faille iOS découverte par ses équipes, baptisée DarkSword, actuellement exploitée dans la nature à la fois par des éditeurs de logiciels espions commerciaux et par des hackers soutenus par des États.

Concernant l’avertissement d’Apple, l’entreprise ajoute qu’après avoir été informée du piratage, elle a « publié des mises à jour logicielles aussi rapidement que possible pour les versions les plus récentes du système d’exploitation afin de corriger les vulnérabilités et de bloquer ces attaques ». Cela signifie que si votre iPhone fonctionne sous iOS 15 à iOS 26, vous êtes déjà protégé, les mises à jour de sécurité d’Apple ayant corrigé les vulnérabilités concernées.

En revanche, si votre appareil utilise une version plus ancienne d’iOS, il est recommandé de procéder à la mise à jour dès que possible afin d’installer les correctifs de sécurité et de vous prémunir contre cette faille.

(Image credit: Sora Shimazaki / Pexels)

Apple a cherché à rassurer les utilisateurs des versions récentes d’iOS en précisant que « si vous avez maintenu le logiciel de votre iPhone à jour, vous êtes déjà protégé ». L’entreprise rappelle également que « maintenir votre logiciel à jour est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour préserver la sécurité de vos produits Apple ».

Étant donné que la faille s’exécute via le web, le mode Navigation sécurisée de Safari, activé par défaut, « bloque les domaines d’URL malveillants identifiés dans ces attaques », indique Apple.

Si tous les meilleurs iPhone peuvent passer à iOS 26, ce n’est pas le cas des appareils beaucoup plus anciens. Toutefois, même si votre iPhone est trop ancien pour installer iOS 26, vous pouvez envisager d’activer le mode Isolement (s’il est disponible). Bien que ce mode limite certaines fonctionnalités de l’iPhone, il offre un niveau de protection élevé qui peut contribuer à sécuriser l’appareil en l’absence de la dernière version d’iOS. Apple précise néanmoins que les appareils plus anciens devraient être mis à jour vers des versions plus récentes du système d’exploitation dès que possible.

Apple indique également avoir publié un correctif pour iOS 15 et iOS 16 qui corrige spécifiquement la vulnérabilité mentionnée dans le document d’assistance. Les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou iOS 14 doivent, quant à eux, être mis à jour vers iOS 15 afin d’être protégés. L’entreprise ajoute que les appareils utilisant ces versions recevront également une alerte les invitant à installer une mise à jour de sécurité critique dans les prochains jours.

Pour mettre à jour votre iPhone vers la dernière version d’iOS, ouvrez l’application Réglages, puis accédez à Général > Mise à jour logicielle. Attendez que votre iPhone détecte la mise à jour, puis appuyez sur Mettre à jour maintenant. Votre iPhone peut redémarrer plusieurs fois et le processus peut prendre un certain temps. Il est également conseillé de sauvegarder votre iPhone avant de commencer, au cas où un problème surviendrait.

Cette situation rappelle l’importance de maintenir votre iPhone à jour aussi souvent que possible. Les mises à jour logicielles ne se limitent pas à l’ajout de nouvelles fonctionnalités attrayantes : elles contribuent aussi à votre sécurité et permettent de protéger vos informations sensibles, qu’il s’agisse de numéros de carte bancaire ou de données de santé, contre les pirates et les cybercriminels.