Le Galaxy Z TriFold dévoile enfin son prix et sa date de lancement — et c'est le smartphone pliable le plus cher de Samsung à ce jour

Le Samsung Galaxy Z TriFold sera commercialisé à 2 899 $ aux États-Unis (prix en France à confirmer)

Les précommandes ouvriront le 30 janvier 2026

Une seule configuration est proposée : 512 Go de stockage, finition Crafted Black

Il était évident que le format tri-pliable de Samsung ne serait pas bon marché, et la marque a enfin révélé le duo tant attendu : le prix et la date de sortie américaine. Le Galaxy Z TriFold de Samsung sera officiellement lancé plus tard cette semaine, le 30 janvier 2026, au prix de 2 899 $. Aucune information pour l’instant sur la date de sortie et le tarif en France, mais il ne faut pas s’attendre à un prix inférieur à 2 900 €.

Ce montant reste conséquent, mais reste en dessous du seuil symbolique des 3 000 $. Un bon point pour ceux qui surveillent de près ce smartphone impressionnant, capable de se déplier non pas une, mais deux fois pour révéler un écran de 10 pouces. Pour l’instant, le TriFold ne sera proposé qu’en Crafted Black, la même version que celle testée par TechRadar, au tarif de 2 899 $. L’appareil embarque également 512 Go de stockage interne.

Il sera possible de se le procurer directement dans les boutiques Samsung Experience Store. Mais avec les températures glaciales qui touchent actuellement une grande partie du pays – New York y compris – il sera sans doute plus judicieux de passer commande en ligne via la boutique Samsung. Cela permettrait d’éviter les files d’attente, avec à la clé une livraison potentiellement plus rapide, selon le niveau de demande.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Pour un essai en main propre, les Samsung Experience Store restent les lieux à privilégier. Samsung n’a pas encore précisé si des opérateurs – tels que Verizon, AT&T ou T-Mobile – proposeront le Galaxy Z TriFold. Si c’était le cas, un paiement mensuel pourrait faciliter l’achat de ce smartphone tri-pliable.

Affiché à 2 899 $, le Galaxy Z TriFold coûte 900 $ de plus que le Galaxy Z Fold 7. Il s’inscrit donc dans une catégorie encore plus haut de gamme au sein des smartphones premium.

Lors de la prise en main, le Z TriFold a réellement impressionné, avec des propos élogieux de Lance Ulanoff, rédacteur en chef chez TechRadar, qui parle d’un « exploit d’ingénierie remarquable et sans compromis, offrant une vraie productivité grand écran dans un format de poche ». Ce modèle semble répondre à une question que beaucoup se posent : faut-il emporter à la fois un téléphone et une tablette ? Avec ce format, les deux usages sont réunis dans un seul appareil.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques du Samsung Galaxy TriFold Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy Z Trifold Samsung Galaxy Z Fold 7 Dimensions (plié) 75.0 x 159.2 x 12.9mm 72.8 x 158.4 x 8.9mm Dimensions (déplié) 214,1 x 159,2 x 3,9 mm (écran central uniquement)

Côté boutons : 4,0 mm

Côté plateau SIM : 4,2 mm 143.2 x 158.4 x 4.2mm Poids 309g 215g Ecran principal 10 pouces QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2160 x 1584 - 269 ppp), taux de rafraîchissement adaptatif (1-120 Hz) Écran Dynamic AMOLED QXGA+ de 8 pouces (2184 x 1968), fréquence de rafraîchissement adaptative (1 à 120 Hz) Ecran de couverture 6,5 pouces FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2520 x 1080 422 ppp), taux de rafraîchissement adaptatif (1-120 Hz) Écran Dynamic AMOLED FHD+ de 6,5 pouces 2x (2520 x 1080, 21:9), taux de rafraîchissement adaptatif (1~120 Hz) Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Mobile Platform for Galaxy RAM 16Go 12Go / 16Go (modèle 1To uniquement) Stockage 512Go 256Go / 512Go / 1To OS Android 16 / One UI 8 Android 16 / One UI 8 Appareil photo principal 200MP f1.7 200MP f1.7 Caméra ultra grand angle 12MP f2.2 12MP f2.2 Téléobjectif 3x 10MP f2.4 3x 10MP f2.4 Caméra de couverture 10MP f2.2 10MP f2.2 Caméra interne 10MP f2.2 10MP f2.2 Batterie 5,600mAh 4,400mAh Chargement 50% en 30 minutes avec un chargeur rapide de 45 W (filaire) 30 minutes avec adaptateur 25 W (filaire) Couleurs Crafted Black Blue Shadow, Silver Shadow et Jetblack [Samsung.com Exclusive] Mint

Une fois déplié, le Z TriFold dévoile un écran Dynamic AMOLED 2X de 10 pouces, qui a marqué les esprits. À l’avant, on retrouve, comme sur le Galaxy Z Fold 7, un écran de couverture de 6,5 pouces en FHD+, lui aussi de type Dynamic AMOLED 2X. Côté performances, aucun compromis : la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy est intégrée, avec 12 Go de RAM.

Un test complet sera nécessaire en dehors du cadre de la démonstration Samsung pour évaluer toutes les capacités du Galaxy Z TriFold. Néanmoins, pour ceux qui jugeraient le prix de 2 899 $ acceptable, les précommandes seront ouvertes dès le 30 janvier 2026 sur le site officiel de Samsung.