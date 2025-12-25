Voici le tout premier aperçu physique de l’iPhone Fold… et il est imprimé en 3D

Des rendus de l’iPhone Fold auraient fuité

Quelqu’un les a transformés en impression 3D

Des incertitudes demeurent sur ce qu’Apple proposera réellement, et quand

Apple travaille sur un iPhone pliant. Même sans confirmation officielle du géant de Cupertino, tous les signaux le laissent penser, entre rumeurs et fuites, mais les preuves concrètes restaient rares – jusqu’à aujourd’hui. Après la diffusion supposée de plans CAD de l’iPhone Fold la semaine dernière, un membre de la communauté de l’impression 3D a utilisé ces données pour imprimer une maquette bluffante, que l’on peut voir, toucher… et même plier.

Tout commence avec le site allemand iPhone-ticker.de, qui découvre les dessins techniques et un rendu virtuel de l’appareil. Moins d’une semaine plus tard, un utilisateur du site MakerWorld spécialisé dans l’impression 3D s’en empare pour produire ce qui ressemble à une réplique quasi-parfaite du tout premier iPhone pliable d’Apple.

Comme le reconnaît son créateur, Subsy, il s’agit toutefois uniquement d’un rendu extérieur du supposé iPhone Fold. La charnière reste très basique, conçue uniquement pour permettre à l’objet imprimé de se plier, sans lien avec le mécanisme réel qu’Apple pourrait développer. Et surtout, aucun composant électronique n’est intégré, pas même un écran flexible. Pourtant, difficile de détourner les yeux de cette « Réplique 1:1 de l’iPhone Fold (avec charnière pliable) ».

Why iPhone 18 won't come until 2027, Samsung's Trifold disappoints & OpenAI might lose the AI race - YouTube Watch On

Comme le montrent les fichiers CAD et cette impression 3D, l’iPhone Fold pourrait être un appareil bien plus large – du moins une fois replié – que prévu initialement : 3,3 pouces de large, 4,65 pouces de haut, et 9,6 mm d’épaisseur. La forme rappelle d’ailleurs un peu celle du Surface Duo de Microsoft qui, lui, s’ouvrait pour révéler deux écrans distincts au lieu d’un écran pliant.

L’îlot photo, presque sur toute la largeur, semble réaliste, mais évoque davantage celui de l’iPhone Air ultra-fin que celui d’un iPhone 17 Pro Max. Cela paraît cohérent, car pour conserver un profil léger et mince une fois plié, chaque moitié de l’iPhone Fold devrait être aussi fine que les 5,6 mm de l’iPhone Air.

Autre point enthousiasmant : toute personne équipée d’une imprimante 3D peut télécharger ces plans pour créer sa propre version factice de l’iPhone Fold. Pourquoi imprimer une fausse réplique non fonctionnelle ? Peut-être parce que le modèle réel pourrait mettre plus de temps à sortir que prévu initialement.

(Image credit: Future)

Les dernières informations indiquent qu’Apple rencontrerait toujours des difficultés pour créer un iPhone pliant « sans pli ». Quel que soit le modèle final – probablement attendu pour 2026 –, il viendra après des modèles très avancés signés Google et surtout Samsung, qui s’est approché, sans y parvenir totalement, d’un écran sans pli visible avec son Galaxy Z Fold 7.

Autrement dit, Apple devra répondre à un standard élevé en matière de qualité d’écran flexible. En vérité, les rendus 3D du châssis ne représentent que la partie la plus simple du défi. Toute l’attention se portera sur l’écran, et sur sa capacité à rivaliser – voire surpasser – les meilleures technologies actuelles. Un échec serait mal perçu.

En attendant, ce prototype donne peut-être un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone Fold… car il faudra sans doute patienter longtemps avant de le tenir entre les mains.