Les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 17 Pro et Pro Max laissent présager une mise à jour majeure de l’appareil photo

Les modèles haut de gamme de l’iPhone 17 pourraient bénéficier d’un zoom optique 8x

Un bouton photo supplémentaire pourrait aussi faire son apparition

Apple travaillerait sur une application appareil photo de niveau professionnel

Si Apple conserve son calendrier habituel, le lancement des modèles d’iPhone 17 est attendu dans moins de deux mois. Et d’après les dernières informations, les versions Pro et Pro Max pourraient recevoir trois améliorations majeures en lien avec la photographie.

Selon un informateur anonyme ayant contacté MacRumors, la première nouveauté serait un passage à un zoom optique 8x, contre 5x actuellement sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Ensuite, un second bouton de contrôle photo serait intégré, de l’autre côté de celui déjà présent sur les iPhone 16, situé à droite de l’appareil lorsqu’il est tenu en mode portrait.

Le bouton original permet d’ouvrir l’application photo et de modifier plusieurs réglages, comme l’exposition ou la tonalité. Le nouveau bouton viendrait compléter celui existant, avec ses propres paramètres personnalisables.

Une nouvelle application photo ?

L'iPhone 16 Pro Max d'Apple (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Enfin, selon cette même source, une nouvelle application « pro » pour les photos et les vidéos serait en développement chez Apple. Il n’est pas encore certain que cette application soit réservée aux iPhone 17 Pro et Pro Max, ou si elle sera proposée à d’autres modèles.

Cette future app pourrait rivaliser avec des références comme Halide ou Filmic Pro, disponibles sur l’App Store. L’informateur indique qu’elle pourrait dériver d’une mise à jour de l’actuelle Final Cut Camera, développée par Apple, bien qu’elle devrait être installée par défaut.

Aucune information concrète ne permet de vérifier la fiabilité de cette source, donc ces rumeurs doivent être prises avec précaution. L’origine des informations serait liée à un tournage de publicité en cours pour Apple, censé mettre en avant les nouveautés de cette année.

Si tout cela se confirme, il s’agirait de l’une des évolutions les plus importantes apportées à l’appareil photo de l’iPhone depuis longtemps. L’enregistrement vidéo en 8K pourrait également être de la partie. Par ailleurs, les versions Pro et Pro Max devraient bénéficier d’un design visiblement renouvelé.