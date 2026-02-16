iPhone Flip ou iPhone Fold : Apple préparerait deux modèles secrets

Un iPhone Flip serait actuellement en phase de test chez Apple

Il viendrait s’ajouter à l’iPhone Fold, attendu plus tard en 2026

Apple n’aurait pas encore tranché concernant la production de masse

Un nouveau rebondissement intervient dans le dossier de l’iPhone pliable. Apple testerait désormais l’idée d’un smartphone à pliage vertical, de type clapet, en parallèle du modèle à pliage « livre » largement attendu plus tard cette année – un choix qui pourrait avoir un impact significatif sur les classements des meilleurs smartphones pliables.

Cette information provient du leaker bien connu Fixed Focus Digital (via 9to5Mac), qui affirme qu’un modèle pliable de type clapet a bel et bien été étudié par les ingénieurs d’Apple. Toutefois, selon cette source, rien ne garantit encore que l’appareil passera au stade de la production de masse.

Il serait logique qu’Apple envisage au moins la possibilité de lancer un iPhone capable de se plier de haut en bas, en plus d’un pliage latéral. Des appareils comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 ont démontré à quel point ces modèles peuvent se révéler compacts et faciles à glisser dans une poche une fois refermés.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un iPhone Flip fait parler de lui. Des rumeurs à son sujet circulent depuis au moins 2021. Cependant, avec un iPhone Fold qui semble presque certain d’être lancé en 2026, Apple paraît aujourd’hui plus engagé que jamais sur ces nouveaux formats.

Flip vs Fold

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Peter Hoffmann)

Les modèles pliables de type clapet comme ceux de type livre commencent tous deux avec un format proche d’un smartphone classique. Avec l’approche clapet, l’écran se replie vers le bas, tandis qu’avec l’approche livre, il s’ouvre vers l’extérieur.

Le choix entre les deux dépend avant tout des préférences personnelles et de l’usage quotidien. Un appareil comme le Samsung Galaxy Z Fold 7 offre un écran plus grand en cas de besoin, tandis que les modèles à clapet, tels que le Motorola Razr 60 Ultra, restent pratiques pour prendre des photos ou consulter des informations même lorsqu’ils sont fermés.

Des smartphones à triple pli existent également désormais, proposés notamment par Huawei et Samsung, offrant un écran encore plus vaste. Cependant, pour son premier modèle pliable, Apple semble s’orienter vers une conception plus classique à charnière unique.

Plus tôt ce mois-ci, les caractéristiques et le design de l’iPhone Fold ont circulé en ligne. Selon plusieurs sources bien informées, il pourrait être présenté en septembre aux côtés de l’iPhone 18 Pro, et un iPhone Flip ne serait peut-être pas très loin derrière.