iPhone 17 : des améliorations majeures en vidéo, mais encore loin des caméras pro

Apple ciblerait les vloggers avec la série iPhone 17

Il pourrait remplacer un appareil photo numérique dédié aux créateurs de vidéos

Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles pourraient être les améliorations apportées à la vidéo

On en apprend progressivement davantage sur ce qu’Apple prépare avec l’iPhone 17, attendu plus tard cette année. Un nouveau rapport indique que les quatre modèles mettront particulièrement l’accent sur les fonctionnalités d’enregistrement vidéo.

"Ces dernières années, Apple a surtout mis l’accent sur la qualité des photos prises avec l’appareil photo", écrit Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg. "Cette année, l’accent sera mis sur les améliorations de l’enregistrement vidéo."

Mark Gurman est l’une des sources les plus fiables lorsqu’il s’agit d’Apple. D’après lui, la marque vise la "communauté des vloggers" et les "créateurs de vidéos" afin de les détourner des caméras dédiées et les inciter à utiliser leur iPhone.

Il n’est pas encore clair si de nouvelles fonctionnalités vidéo seront introduites ni en quoi elles consisteront exactement, mais tout porte à croire qu’Apple mettra en avant ces capacités lors du lancement de l’iPhone 17, probablement en septembre.

Les modèles les plus avancés actuellement, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, permettent d’enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Ils prennent également en charge l’enregistrement en ProRes multi-flux et la vidéo spatiale en 3D.

Améliorations potentielles

Les caméras arrière de l'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si Apple introduit de nouvelles fonctionnalités vidéo sur l’iPhone 17, quelles pourraient-elles être ? Et seront-elles suffisamment convaincantes pour que les vloggers abandonnent leurs caméras numériques dédiées au profit de l’iPhone ?

Une augmentation du nombre de mégapixels est attendue, tout comme un nouveau capteur téléobjectif. Du côté matériel, une meilleure capture audio et vidéo séduirait à coup sûr, tout comme une stabilisation optique renforcée pour des prises de vue plus fluides et prolongées.

Des améliorations logicielles et liées à l’intelligence artificielle sont également probables. Apple pourrait par exemple proposer une fonctionnalité équivalente à l’Audio Magic Eraser de Google, capable de supprimer les bruits de fond et d’identifier différents types de sons (voix, circulation, etc.).

(Image credit: Apple)

Même avec ces nouveautés, l’iPhone 17 ne remplacera pas totalement les meilleures caméras pour vloggers. Tim Coleman, rédacteur en chef de la section caméras chez TechRadar, explique : "Si un futur iPhone 17 Pro veut être pris au sérieux par les cinéastes, Apple a du pain sur la planche. Il faudrait une série d’améliorations matérielles constituant la plus grande mise à jour de l’appareil photo à ce jour."

"Parmi les points clés, la qualité des objectifs doit être améliorée, et pour les vloggers en particulier, la caméra frontale devrait faire un bond en avant. L’ajout d’un filtre ND intégré et d’un mode pro dans l’application native de l’appareil photo, permettant un contrôle manuel de l’exposition (ouverture, vitesse d’obturation), rendrait les vidéos plus naturelles et haut de gamme. Une meilleure dissipation thermique, une autonomie prolongée et un stockage SSD plus grand seraient également des atouts, bien que des accessoires existent pour pallier ces limites" ajoute-t-il.

(Image credit: Sony)

Quoi qu’il en soit, les caméras professionnelles dédiées ne disparaîtront pas de sitôt. "Les caméras pour vloggers ont évolué afin de conserver une longueur d’avance sur les meilleurs smartphones, comme l’iPhone 16 Pro. Le DJI Osmo Pocket 3, par exemple, intègre un gimbal pour stabiliser l’image et suivre le sujet en douceur", souligne l’expert en caméras.

"Des modèles comme le Panasonic GH7 et le Sony ZV-E1, quant à eux, disposent de capteurs bien plus grands que ceux des iPhones et offrent une large gamme de modes d’enregistrement professionnels. Apple a fait d’énormes progrès en vidéo, mais les caméras dédiées conservent encore un avantage sur plusieurs aspects" ajoute-t-il.

Même si la série iPhone 17 ne remplacera pas l’équipement principal des cinéastes professionnels, elle pourrait bien introduire des fonctionnalités avancées auprès d’un nouveau public. Reste à voir quelles seront ces nouveautés tant attendues, qui devraient être dévoilées plus tard cette année.