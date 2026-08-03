L’iPhone 17 Pro Max filme désormais comme une caméra de cinéma, et ProRes RAW change tout

Chaque année, Apple ajoute à la gamme iPhone Pro une poignée de fonctions photo et vidéo impressionnantes sur le papier, mais qui ne changent presque rien à l’usage réel du téléphone. Le ProRes RAW ne fait pas partie de cette catégorie.

Pour la première fois, un smartphone propose un véritable enregistrement vidéo RAW. Après avoir longuement travaillé sur des séquences filmées avec l’iPhone 17 Pro Max dans DaVinci Resolve, cette affirmation ne semble pas relever d’un simple argument marketing.

Ce que le format ProRes RAW vous apporte réellement

Toutes les vidéos enregistrées jusqu’ici par un iPhone, y compris avec les précédents modes ProRes, intègrent définitivement les choix effectués par l’appareil au moment de la prise de vue. Cela concerne la balance des blancs, la courbe d’exposition et le rendu des couleurs.

Une fois ces réglages intégrés à l’image, les modifier au montage reste possible, mais seulement jusqu’à un certain point. Au-delà, l’image commence à se dégrader, les ombres se bouchent et les hautes lumières deviennent irrécupérables.

Le ProRes RAW supprime entièrement cette étape. Il conserve les données brutes du capteur, notamment la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation et la balance des blancs, sous la forme de métadonnées distinctes et modifiables, plutôt que de les enfermer dans un rendu définitif.

Le principe reprend celui de la photographie en RAW, mais l’applique pour la première fois à la vidéo sur un téléphone. C’est également pour cette raison que les caméras de cinéma vendues plusieurs dizaines de milliers d’euros enregistrent de cette manière depuis des années.

Le traiter comme une séquence cinématographique

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le véritable test d’un format RAW ne consiste pas à déterminer si l’image paraît réussie dès sa sortie de l’appareil. Il faut surtout savoir jusqu’où elle peut être travaillée lors de l’étalonnage avant de se dégrader.

Le même type de tournage mobile et spontané qu’avec un appareil photo hybride a été utilisé. La scène réunissait plusieurs sources lumineuses, une fenêtre surexposée en arrière-plan et des éclairages pratiques chauds au tungstène au premier plan. En ProRes standard, ce type de plan impose des compromis dès le déclenchement de l’enregistrement.

En ProRes RAW, il a été possible de récupérer les détails de la fenêtre, de refroidir la dominante produite par le tungstène et d’éclaircir les ombres sur le visage du sujet au premier plan, sans faire apparaître de bandes ni de bruit impossible à maîtriser.

Cette souplesse correspond exactement à ce que les étalonneurs évoquent lorsqu’ils parlent de travailler sur les images d’une caméra de cinéma. Il s’agit d’un territoire réellement inédit pour un téléphone. Ce n’est pas un simple LUT appliqué par-dessus la science des couleurs existante d’Apple.

Le niveau de contrôle sous-jacent est comparable à celui dont disposent les utilisateurs de caméras Blackmagic ou RED, mais les images sont ici enregistrées avec un appareil capable de passer également des appels.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le ProRes RAW n’est pas disponible dans l’application Appareil photo installée par défaut. Il faut utiliser l’application gratuite Final Cut Camera d’Apple, qui a ajouté la prise en charge du ProRes RAW et de la synchronisation genlock avec sa mise à jour 2.0, ou l’application Camera de Blackmagic, désormais elle aussi compatible nativement.

Apple a également publié une API. D’autres applications de prise de vue développées par des éditeurs tiers devraient donc devenir compatibles avec le temps.

Un élément mérite toutefois d’être connu avant de commencer à remplir l’espace de stockage. Les fichiers ProRes RAW sont volumineux, même si Apple a conservé une compression plus importante que celle du ProRes HQ afin d’éviter des besoins de stockage totalement démesurés.

Pour les tournages les plus sérieux, Apple propose une nouvelle capacité de stockage de 2 To, réservée au modèle Pro Max. Cette option mérite d’être intégrée au budget pour toute utilisation régulière du RAW.

La limite à connaître

Tout cela ne transforme pas l’iPhone 17 Pro Max en remplaçant d’une véritable caméra de cinéma, et ce n’est pas son objectif. Son capteur reste celui d’un smartphone, avec les limites correspondantes en matière de plage dynamique et de performances en basse lumière.

Cela implique également que les séquences RAW exigent un véritable processus de montage, plutôt qu’une exportation rapide destinée aux réseaux sociaux. Sans habitude de l’étalonnage dans DaVinci Resolve ou Final Cut, le ProRes RAW ne changera pas grand-chose au quotidien.

En revanche, pour les personnes qui utilisent déjà leur iPhone comme un véritable second boîtier, cette mise à jour transforme le rapport entre les images enregistrées par le téléphone et les possibilités offertes ensuite en postproduction.

Cette évolution compte davantage qu’une nouvelle hausse du nombre de mégapixels ou qu’une plage de zoom supplémentaire. Il s’agit aussi de la fonction de l’iPhone 17 Pro Max qui s’impose le plus souvent à l’us