iOS 27 pourrait arriver avec 3 nouveautés majeures, et WWDC devrait enfin lever le voile

Nous nous attendons à de nombreuses nouveautés avec iOS 27

D’autres nouveautés d’iOS 27 ont fait l’objet de rumeurs

Les images générées par IA et les réglages des AirPods pourraient être revus

Des changements liés aux protocoles de streaming seraient aussi au programme

La conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple aura lieu le lundi 8 juin. En amont de toutes les annonces logicielles officielles attendues, une source fiable autour d’Apple a dévoilé trois grandes nouveautés qui devraient arriver avec iOS 27.

Ces informations viennent de Mark Gurman, chez Bloomberg, dont les prédictions sur Apple se révèlent souvent solides. La première nouveauté concerne l’IA. Selon Gurman, les capacités de génération d’images d’Apple Intelligence vont recevoir « un gros coup de pouce cette année ».

Pour l’instant, les possibilités restent assez limitées lorsqu’il s’agit de créer des images avec l’IA dans Image Playground sur iPhone. Les styles et les options d’édition restent en retrait face à ce que proposent des outils comme Gemini et ChatGPT. Avec iOS 27, Apple compte rattraper son retard.

Viennent ensuite de nouvelles fonctions liées aux AirPods. D’après Gurman, Apple va « revoir » les commandes et les pages de réglages de ses écouteurs sans fil, même si la marque ne compte pas aller jusqu’à créer une application dédiée aux AirPods, comme elle le fait pour l’Apple Watch.

Les détails restent minces sur ce que cette refonte pourrait changer, mais les menus de réglages devraient devenir « plus fonctionnels, mieux organisés et plus rationalisés ». L’expérience AirPods devrait donc s’améliorer dans l’ensemble.

Protocoles de diffusion

Tim Cook présentera la WWDC pour la dernière fois (Image credit: Apple)

La troisième nouveauté évoquée concerne l’Union européenne. Apple affronte depuis longtemps les régulateurs européens, qui souhaitent rendre iOS plus ouvert et plus accessible aux acteurs tiers. C’est notamment pour cette raison que des boutiques d’applications alternatives existent désormais sur iPhone dans l’UE.

Avec iOS 27, selon Gurman, Apple permettra de définir par défaut d’autres protocoles de streaming qu’AirPlay. Cela signifie qu’il pourrait être possible de choisir Google Cast comme option native par défaut pour envoyer de l’audio et de la vidéo vers d’autres appareils, par exemple.

Plusieurs fuites autour d’iOS 27 avaient déjà circulé, et tout indique que l’IA sera au cœur de cette version, sans grande surprise. Il a par exemple été question de l’arrivée de requêtes en langage naturel dans l’application Raccourcis.

La grande mise à jour Siri 2.0 serait aussi prévue avec iOS 27. D’après les rumeurs, l’assistant disposerait enfin d’une interface et de capacités capables de rivaliser avec les IA de Google, Claude et OpenAI, même si Apple s’appuierait en partie sur Google pour les modèles d’IA.

TechRadar couvrira toute la montée en puissance autour de la WWDC 2026, les réactions, ainsi que l’événement lui-même. Ce sera le dernier rendez-vous de ce type sous la direction de Tim Cook, avant que John Ternus ne prenne la relève en septembre.