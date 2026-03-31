Des millions d’iPhone concernés : Apple déclenche des alertes de sécurité inédites

Apple envoie des alertes iOS aux anciens iPhone

Il est nécessaire d’installer les dernières mises à jour pour rester protégé

Cette alerte concerne les versions d’iOS 13 jusqu’à iOS 17.2.1

Au début du mois, Apple a pris la décision inhabituelle de publier un avertissement de sécurité public à destination des utilisateurs d’iPhone fonctionnant sous des versions obsolètes d’iOS. L’entreprise est ensuite allée plus loin en affichant des alertes directement sur l’écran verrouillé des appareils vulnérables.

Repérée par MacRumors, l’alerte est intitulée « Mise à jour logicielle critique » et invite les utilisateurs à installer le correctif afin de se protéger contre « des attaques ciblant des versions obsolètes d’iOS, y compris celle installée sur votre iPhone ».

Les attaques évoquées par Apple incluent des liens web frauduleux et malveillants créés à l’aide des kits d’exploitation Coruna et DarkSword. Comme l’indique le document d’assistance officiel, cliquer sur l’un de ces liens peut mettre l’appareil en danger.

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Ces failles peuvent affecter les iPhone fonctionnant sous iOS 13 jusqu’à iOS 17.2.1, ainsi que les versions équivalentes d’iPadOS. Apple déploie des correctifs pour contrer ces attaques — il convient de les installer si cela n’a pas encore été fait.

(Image credit: Future)

La solution est simple : mettre à jour l’iPhone via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Toutes les versions d’iOS à partir d’iOS 15 sont désormais protégées contre ces menaces et bloquent l’accès aux liens malveillants identifiés.

Les appareils encore sous iOS 13 ou iOS 14 doivent être mis à jour vers au moins iOS 15 dès que possible. iOS 15 reste compatible avec des modèles remontant jusqu’à l’iPhone 6S, lancé en 2015. Seuls les iPhone vraiment anciens posent donc encore problème.

Pour les appareils antérieurs à 2015, il peut être pertinent d’envisager l’achat d’un nouvel iPhone. Sans cela, l’exposition aux risques demeure importante. Aucun correctif supplémentaire n’est prévu pour ces très anciennes versions logicielles.

Apple précise que si la mise à jour de l’iPhone s’avère impossible pour une raison quelconque, l’activation du mode Isolement peut être envisagée. Cette configuration iOS hautement sécurisée ajoute des protections supplémentaires, mais elle n’est disponible qu’à partir d’iOS 16.