Apple ose des couleurs jamais vues sur l’iPhone 18 Pro

Magic Leap et Google présentent de nouveaux prototypes

Les lunettes connectées en cours de développement rappellent fortement les modèles Ray-Ban signés Meta

Aucune date de lancement n’a encore été communiquée

Les équipes d’Apple planchent désormais sur les iPhone 18 Pro et Pro Max, maintenant que les iPhone 17 sont sortis. Une nouvelle fuite évoque trois coloris inédits actuellement à l’étude pour les modèles haut de gamme de l’an prochain.

L’information provient du leaker bien connu Instant Digital (relayée par MacRumors), et fait état de trois teintes : café, violet et bordeaux – des noms issus de Google Traduction, qui pourraient donc ne pas être définitifs.

Un iPhone dans les tons violets a déjà été proposé, notamment avec l’iPhone 14. En revanche, les deux autres nuances – un marron café et un rouge foncé façon bordeaux – semblent être de nouvelles options envisagées par Apple. Aucune précision n’est donnée sur l’apparence réelle de ces couleurs.

Le leaker ajoute également qu’aucun iPhone 18 Pro ou Pro Max noir classique ne serait prévu, comme cette année. Pour rappel, les iPhone 17 Pro et Pro Max sont actuellement disponibles en argent, orange cosmique et bleu profond.

Prévu pour l’année prochaine

L'iPhone 17 Pro Max en Orange cosmique (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les fuites et rumeurs autour de l’iPhone 18 restent encore peu nombreuses, ce qui paraît logique puisque les modèles 2025 ont été dévoilés seulement en septembre. Il est probable que les quatre versions soient reconduites en 2026, avec en plus l’iPhone 17e.

Certaines rumeurs évoquent un changement dans le calendrier de lancement : Apple pourrait ainsi présenter l’iPhone 18 de base et l’iPhone Air 2 dès le mois de mars, tandis que les modèles Pro et Pro Max arriveraient en septembre.

L’objectif serait de dynamiser les ventes en répartissant les lancements tout au long de l’année, afin d’inciter davantage d’utilisateurs à changer de smartphone. D’après des données de ventes non officielles, l’iPhone 17 standard serait actuellement le modèle le plus vendu parmi les quatre présentés en septembre.

Rien ne devrait bouger avant plusieurs mois, mais d’autres fuites devraient apparaître d’ici là – comme celle qui affirme que les quatre modèles haut de gamme de 2026 disposeront tous de la même quantité de mémoire vive.