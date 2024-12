iPhone 17 Air : un prix alléchant qui pourrait faire de l’ombre au Galaxy S25 Slim

L'iPhone 17 Air serait moins cher que l'iPhone 17 Pro

Il sera aussi apparemment « ultrafin » et présentera des changements de « design majeurs »

Cependant, vous devrez probablement attendre plus longtemps que le Samsung Galaxy S25 Slim, qui devrait arriver au deuxième trimestre 2025

Si vous attendez avec impatience un nouveau smartphone ultrafin, il serait judicieux de considérer le Samsung Galaxy S25 Slim, dont la sortie est attendue bien avant celle de l’iPhone 17 Air. En effet, de nouvelles informations éclairent davantage sur la date de lancement du nouveau modèle élégant de Samsung, bien que la dernière rumeur sur le prix de l’équivalent ultrafin d’Apple pourrait en faire le choix à privilégier.

D’après un rapport d’ET News (relayé par @Jukanlosreve), le Samsung Galaxy S25 Slim serait lancé au cours du deuxième trimestre 2025 (entre avril et juin). Cela semble cohérent : bien qu’une précédente fuite ait suggéré un lancement en janvier, en même temps que le reste de la gamme Samsung Galaxy S25, un tel scénario paraît peu probable, faute d’informations supplémentaires à ce stade.

Il faudra donc encore patienter un peu avant de voir arriver le Galaxy S25 Slim, qui, selon ce rapport, disposera d’un écran de 6,66 pouces, le rapprochant probablement en taille du Samsung Galaxy S25 Plus.

Cependant, même s’il ne sera pas disponible aussi rapidement qu’espéré, ce modèle arrivera bien plus tôt que l’iPhone 17 Air, dont le lancement est prévu pour septembre, aux côtés du reste de la série iPhone 17. Cela dit, le prix annoncé pour l’appareil ultrafin d’Apple pourrait bien faire réfléchir.

L'Air pourrait être moins cher que le Pro

L'iPhone 17 Slim pourrait avoir un prix similaire à celui de l'iPhone 16 Plus (Image credit: Future)

Le modèle d’Apple pourrait valoir la peine d’attendre. Selon un rapport du Wall Street Journal (relayé par MacRumors), l’iPhone 17 Air coûterait moins cher que les modèles Pro, dont les prix commencent à 1 229 € pour la gamme iPhone 16 Pro.

Si ce rapport est exact, l’iPhone 17 Air coûterait donc probablement moins de 1 229 €, bien qu’il soit également envisageable que l’iPhone 17 Pro soit encore plus cher que son prédécesseur.

Cette hypothèse tient la route, car l’iPhone 17 Air devrait remplacer le modèle Plus. Il pourrait donc s’aligner sur le tarif de l’iPhone 16 Plus, fixé à 1 119 €. Néanmoins, étant donné que ce rapport décrit l’iPhone 17 Air comme doté d’un design “ultrafin” et de “changements majeurs” dans son esthétique, il n’est pas exclu que son prix soit plus élevé. Certaines fuites précoces faisaient d’ailleurs état d’un coût important.

Ce dernier rapport est donc plutôt rassurant pour ceux qui espéraient un iPhone 17 Air à un prix abordable. Toutefois, pour que l’appareil soit à la fois beaucoup plus fin et moins cher que les modèles Pro, des concessions sont inévitables. D’ailleurs, il est précisé que le système de caméra a été “simplifié.”

Reste à savoir si l’iPhone 17 Air sera moins cher que le Samsung Galaxy S25 Slim. Avec des rumeurs évoquant un appareil Samsung équipé d’une caméra “Ultra”, il est tout à fait envisageable que l’iPhone 17 Air se positionne en dessous en termes de prix.