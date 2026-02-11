Siri change de cerveau : l’IA de Google arrive sur votre iPhone

La première bêta développeur d’iOS 26.4 devrait être lancée dans 2 à 3 semaines

C’est à ce moment-là que devraient apparaître les premiers éléments de la refonte de Siri propulsée par Gemini

La première bêta publique devrait probablement arriver fin février ou début mars, tandis que la version finale pourrait être déployée fin mars ou début avril

On peut dire qu’il aura fallu attendre très longtemps avant qu’Apple ne procède à une refonte de Siri. On peut même estimer qu’une refonte était nécessaire avant même que l’intelligence artificielle ne devienne une option, mais plus de 18 mois se sont désormais écoulés depuis qu’Apple a annoncé la mise à niveau de Siri par l’IA — une annonce qui a d’ailleurs pesé dans l’achat de l’iPhone 16 Pro Max, lancé cette année-là. Cette fois cependant, l’attente semble presque toucher à sa fin.

Selon l’observateur d’Apple Mark Gurman, écrivant pour Bloomberg (via 9to5Mac), Apple publierait la première bêta développeur d’iOS 26.4 durant la semaine du 23 février, soit dans un délai de 2 à 3 semaines au moment de la rédaction.

Cette information est importante, car iOS 26.4 devrait inclure « certains composants » de la refonte de Siri, longtemps promise et alimentée par Gemini. Plus précisément, il serait question de contexte personnel, de compréhension de ce qui apparaît à l’écran, ainsi que d’interactions au sein des applications et entre les applications.

Plus intelligente et plus consciente que jamais

Siri sur un iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En d’autres termes, Siri devrait être capable d’aller rechercher des informations dans les e-mails, les notes et les messages, mais aussi d’effectuer des actions à l’écran et à l’intérieur des applications. L’assistant devrait donc devenir bien plus performant qu’à l’heure actuelle. D’autres évolutions de Siri — notamment une nouvelle interface de type chatbot — n’arriveraient toutefois qu’avec iOS 27 plus tard dans l’année.

Quoi qu’il en soit, à moins d’être développeur, il n’est pas forcément conseillé d’installer cette première bêta d’iOS 26.4. Celle-ci devrait être lancée quelques semaines plus tard, probablement fin février ou début mars.

Ensuite, la version finale ne devrait pas tarder à suivre. À titre de comparaison, la version finale d’iOS 18.4 avait été déployée le 31 mars l’an dernier, ce qui laisse supposer un calendrier similaire pour iOS 26.4 cette année.