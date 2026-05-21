iOS 27 pourrait enfin transformer les Raccourcis avec l’IA, et c’est peut-être l’upgrade le plus utile de l’iPhone

iOS 27 pourrait intégrer l’intelligence artificielle (IA) à l’app Raccourcis d’Apple

Elle pourrait permettre de créer des raccourcis avec des requêtes en langage naturel

Cela rendrait Raccourcis bien plus accessible aux utilisateurs

Depuis son lancement avec iOS 12, l’app Raccourcis d’Apple possède un potentiel immense. Pourtant, elle n’a jamais vraiment réussi à l’exploiter, car créer des automatisations sur iPhone (ce qui constitue justement le rôle de Raccourcis) a toujours été inutilement complexe. Un point déjà critiqué par le passé. Mais cela pourrait changer avec iOS 27.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, la mise à jour iOS 27 d’Apple inclurait une évolution majeure de l’app Raccourcis, portée par l’intelligence artificielle (IA) via la plateforme Apple Intelligence. Et si tout fonctionne comme prévu, cette nouveauté pourrait enfin rendre Raccourcis plus accessible aux utilisateurs d’iOS.

Bloomberg explique que cette refonte de Raccourcis par l’IA, actuellement testée par Apple, « permet aux utilisateurs de créer des raccourcis simplement en décrivant ce qu’ils veulent leur faire faire ». Le contraste est net avec la version actuelle de Raccourcis, qui impose soit d’ajouter manuellement chaque étape de l’automatisation, soit de télécharger des raccourcis déjà finalisés depuis Apple ou d’autres utilisateurs.

D’après le rapport, iOS 27 demandera : « Que voulez-vous que votre raccourci fasse ? ». Il suffira ensuite de saisir une simple requête en langage naturel, et Raccourcis commencera à créer le flux de travail. En quelques secondes, le raccourci généré par l’IA sera prêt à l’emploi.

« Ça marche, tout simplement »

(Image credit: Apple)

La plateforme Raccourcis d’Apple a longtemps semblé freinée par sa propre complexité. Apple ne donne pas vraiment d’indications claires pour créer un raccourci. L’utilisateur se retrouve plus ou moins jeté dans le grand bain, avec l’obligation de se débrouiller seul. Dans cette logique, l’idée d’une « Shortcuts Academy » a déjà été défendue comme un minimum nécessaire pour aider les utilisateurs à prendre en main l’app Raccourcis et à exploiter sa vraie puissance sans se sentir dépassés.

Mais en confiant les commandes à l’IA, Apple a peut-être trouvé une solution encore meilleure. Il ne serait plus nécessaire d’apprendre le processus complexe de création d’un raccourci efficace. Il suffirait d’indiquer au téléphone ce que l’on veut, puis de le laisser faire le travail. Non seulement cela abaisserait considérablement la barrière à l’entrée, mais cela correspondrait aussi très bien à la philosophie d’Apple, qui consiste à simplifier l’expérience utilisateur. Difficile d’imaginer meilleure incarnation du fameux « ça marche, tout simplement ».

Bien sûr, tout cela suppose que la fonction marche réellement comme prévu. Cette semaine encore, Bloomberg rapportait que les fonctions IA de Siri, déjà retardées de deux ans, seraient présentées comme des « bêtas » lors de la conférence Worldwide Developers Conference (WWDC) de juin, ce qui suggère qu’Apple doit encore corriger certains défauts.

Mais même si la mise à niveau IA de Raccourcis a besoin d’un peu plus de temps avant d’être totalement prête, elle pourrait bien devenir exactement ce que beaucoup attendaient. Et de nombreux utilisateurs de Raccourcis doivent probablement partager ce sentiment.