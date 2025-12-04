iOS 26 : mise à jour géniale ou grosse erreur ? Voici ce qu’en pensent les utilisateurs

Apple a commencé à inciter les utilisateurs d’iOS 18 à passer à iOS 26

De nombreuses personnes restent réticentes pour diverses raisons

Heureusement, la plupart de ces problèmes sont temporaires ou peuvent être résolus

Il est généralement recommandé de mettre à jour son iPhone vers la dernière version du système d’exploitation, afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des derniers correctifs de sécurité. Apple encourage actuellement les utilisateurs d’iOS 18 à franchir le pas et à installer iOS 26, mais certains s’y refusent encore, et ce pour plusieurs raisons.

Un nouveau message d’Apple est apparu ces dernières heures dans l’app Réglages. Celui-ci recommande l’installation d’iOS 26, notamment pour ses nouveautés comme le design Liquid Glass, Apple Intelligence, la fonction de filtrage d’appels dans l’application Téléphone, et bien d’autres encore.

Sur les iPhones équipés d’iOS 18, la notification concernant iOS 26 apparaît désormais en haut de la page « Mise à jour logicielle », tandis que les mises à jour liées à iOS 18 (si disponibles) se trouvent en dessous. Un changement par rapport à l’ordre précédent, où iOS 26 était listé après iOS 18, qui montre bien la volonté d’Apple d’inciter plus activement au passage à iOS 26.

Pourtant, tout le monde ne se montre pas enthousiaste face à iOS 26, et plusieurs raisons principales sont régulièrement évoquées.

Pourquoi certains utilisateurs hésitent à faire la mise à jour

(Image credit: Apple)

La décision d’Apple de mettre davantage en avant iOS 26 laisse penser que de nombreux utilisateurs ont choisi de ne pas effectuer la mise à jour. En consultant les réseaux sociaux, l’une des plaintes les plus fréquentes concerne l’autonomie, jugée inférieure à celle d’iOS 18 par de nombreuses personnes.

Le manque d’espace de stockage constitue également un frein, car l’installation d’une nouvelle version d’iOS demande une capacité importante sur l’iPhone. Dans le cas d’iOS 26, les besoins en stockage peuvent varier entre 5 Go et 15 Go. Sans suffisamment de place disponible, il faut soit libérer de l’espace, soit rester sur iOS 18 en attendant.

Un autre point souvent mentionné concerne l’interface Liquid Glass. La refonte visuelle introduite par Apple divise les utilisateurs, nombreux à critiquer sa lisibilité ou certains effets de style. Avec iOS 26, cette interface est omniprésente, ce qui la rend difficile à éviter (même si ce n’est pas totalement impossible) pour celles et ceux qui n’apprécient pas ce nouveau look.

Faut-il passer à la nouvelle version ?

(Image credit: Apple)

Même si plusieurs critiques sont légitimes, elles ne concernent pas tout le monde de la même manière. Les retours négatifs sur Liquid Glass sont nombreux, mais d’autres utilisateurs apprécient clairement cette nouvelle orientation d’iOS.

Concernant l’autonomie, il faut rappeler que les soucis liés à la batterie après une mise à jour sont généralement temporaires (et ne sont pas propres à iOS 26). Lorsqu’un iPhone passe à une nouvelle version, le système doit réindexer tous les fichiers, ce qui sollicite fortement la puce Apple et entraîne une consommation accrue. Une fois ce processus terminé, l’autonomie revient à la normale dans la majorité des cas. Si ce n’est pas le cas, il existe plusieurs conseils utiles à appliquer.

L’espace de stockage, quant à lui, peut être libéré de différentes manières : suppression d’applications volumineuses inutilisées, transfert de fichiers vers un service de stockage cloud, etc. Apple indique également qu’il est possible de mettre à jour iOS en connectant l’iPhone à un Mac à l’aide d’un câble, ce qui peut aider si l’espace disponible est limité.

Pour les utilisateurs encore sous iOS 18, il peut être utile d’envisager la mise à jour vers iOS 26, afin de bénéficier des dernières protections de sécurité et des nouveautés logicielles. Bien qu’iOS 26 ait suscité son lot de critiques, la plupart de ses défauts restent temporaires et largement compensés par les améliorations qu’il apporte.