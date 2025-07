Une fuite détaillée des caractéristiques techniques laisse penser que les Pixel 10 Pro pourraient embarquer des batteries plus grandes

Ils pourraient aussi intégrer une nouvelle puce et une charge filaire légèrement plus rapide

Mais pour le reste, les spécifications principales resteraient globalement inchangées

À en croire la dernière fuite, les Google Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL pourraient bien être parmi les lancements les plus décevants de l’année. Peu de changements notables seraient au programme.

D’après Android Headlines, l’amélioration principale concernerait la batterie : le Pixel 10 Pro disposerait d’une capacité de 4 870 mAh (contre 4 700 mAh pour le Pixel 9 Pro) et le Pixel 10 Pro XL atteindrait 5 200 mAh (contre 5 060 mAh sur le modèle précédent).

Dans la même veine, la charge filaire gagnerait quelques watts, avec 29 W pour le Pixel 10 Pro et 39 W pour le modèle XL, soit un gain de seulement 2 W par rapport à l’an dernier. La charge sans fil pourrait quant à elle monter jusqu’à 15 W, soit 3 W de plus que sur les versions actuelles.

Pour le reste, les spécifications évoquées dans cette fuite seraient presque identiques à celles des modèles actuels. Les écrans resteraient ainsi de 6,3 pouces pour le Pixel 10 Pro et de 6,8 pouces pour le Pixel 10 Pro XL, avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, une luminosité maximale de 3 000 nits et une protection Gorilla Glass Victus 2.

Côté photo, aucun changement majeur ne serait prévu : capteur principal de 50 MP, ultra grand-angle de 48 MP et téléobjectif de 48 MP avec zoom optique 5x. La caméra frontale resterait à 42 MP.

Cependant, nouveauté possible : les capteurs ultra grand-angle et téléphoto pourraient tous deux être capables de prendre des clichés en mode macro, alors que seuls les ultra grand-angle des modèles actuels offrent cette fonction.

Un gain de puissance… et un prix plus élevé

Le Pixel 10 Pro XL pourrait coûter plus cher que le 9 Pro XL. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ces smartphones bénéficieraient malgré tout d’un nouveau processeur, comme attendu. La puce Tensor G5 serait de la partie, accompagnée une fois de plus de 16 Go de RAM.

Enfin, côté stockage, le Pixel 10 Pro proposerait les mêmes déclinaisons que son prédécesseur : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Le Pixel 10 Pro XL, en revanche, ne serait pas disponible en version 128 Go. Ce retrait pourrait permettre à Google de justifier une hausse de prix, sans pour autant représenter une véritable amélioration.

Des rumeurs précédentes évoquaient déjà un tarif plus élevé pour le Pixel 10 Pro XL par rapport au Pixel 9 Pro XL, ce qui confirme cette tendance. Toutefois, bon nombre d’éléments évoqués ici sont inédits, ce qui incite à la prudence.

Le lancement officiel de la série Pixel 10 Pro serait prévu d’ici moins de deux mois, avec une annonce potentielle le 20 août. D’ici là, de nouvelles fuites pourraient venir étoffer les informations disponibles, car à ce stade, la gamme Pixel 10 Pro ne semble pas vraiment donner envie de changer de modèle.