Google met la pression sur Apple avec un teaser musclé du Pixel 10

Google vient de dévoiler un aperçu de son futur Pixel 10 dans un nouveau teaser

Ce spot publicitaire de 30 secondes s’en prend sans détour à Apple, qui a repoussé le lancement de la nouvelle version de Siri

Le message affiché est clair : « Exigez davantage de votre téléphone. »

Plus que 16 jours avant que Google ne présente officiellement sa gamme Pixel 10, accompagnée d’autres appareils. Ce teaser dévoile non seulement un nouveau regard sur le smartphone, mais aussi un message clair de la part du géant technologique.

On y aperçoit des images discrètes des côtés gauche et droit, ainsi qu’une vue presque complète de l’arrière du Pixel 10, confirmant le retour de la « barre photo », qu’on l’apprécie ou non. Google y inscrit également le slogan « Demandez plus à votre téléphone. »

Ce thème est central dans la publicité baptisée « Google Pixel 10 | Soon », qui pointe avec ironie les retards d’Apple concernant la nouvelle version de Siri propulsée par l’IA. Sans citer directement Apple, la narration débute par cette remarque : « Si vous achetez un nouveau téléphone pour une fonctionnalité qui arrive bientôt… » Elle rappelle ensuite qu’attendre plus d’un an peut faire évoluer la perception du mot « bientôt ».

Sur Instagram, où le teaser a été publié par plusieurs comptes officiels de Google, le slogan affiché est « Sortez de votre zone de confort téléphonique ». Une formulation astucieuse, il faut bien le reconnaître.

Google Pixel 10 | Soon - YouTube Watch On

Google espère visiblement faire passer le message rapidement et inciter à opter pour le Pixel 10 ou l’un de ses autres nouveaux appareils. Pour appuyer cette idée, la bande-son de cette publicité de 30 secondes n’est autre qu’une version instrumentale de « The Next Episode » de Dr. Dre.

L’accent est mis sur les performances de la dernière gamme Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold – qui intégrait dès le départ de nombreuses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Équipés des modèles Gemini IA de Google, ces smartphones permettent notamment de réussir des photos de groupe à effectif réduit et embarquent un assistant numérique très performant. Ils offrent aussi la fonction « Circle to Search » pour rechercher du contenu à l’écran, ainsi qu’un nouvel outil baptisé Pixel Screenshots.

(Image credit: Google)

Apple a présenté l’ensemble de ses fonctionnalités IA sous le nom « Apple Intelligence » en juin 2024, puis lancé les iPhone 16 conçus pour cette technologie en septembre de la même année. La première vague de ces fonctionnalités a été déployée en octobre 2025.

Au printemps 2025, Apple a annoncé un retard concernant la nouvelle version de Siri boostée à l’IA. Lors d’un entretien avec le rédacteur en chef de TechRadar, Lance Ulanoff, Craig Federighi a expliqué que le développement prenait un peu plus de temps, avec une sortie attendue pour l’année suivante.

Depuis, Apple s’est montré un peu plus transparent. Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre, Tim Cook a indiqué que les équipes progressaient bien, avec une sortie toujours prévue pour 2026. Le délai reste long pour cette version de Siri attendue par de nombreux utilisateurs et journalistes.

(Image credit: Google)

Google a prévu de présenter ses nouveaux appareils le 20 août 2025, probablement plusieurs semaines avant qu’Apple ne tienne son propre événement pour dévoiler les iPhone 17. L’équipe Pixel semble décidée à prendre les devants, tout en glissant quelques piques.

Les appareils attendus sont les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, quelques semaines seulement après le lancement des Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Flip 7 FE par Samsung. D’après les fuites de prix, Google pourrait maintenir ses tarifs inchangés pour ses modèles principaux – une bonne nouvelle pour les budgets.

Aucun changement radical de design n’est attendu pour la gamme Pixel 10, à part quelques nouvelles couleurs. Le look initié avec le Pixel 9 semble reconduit, et ce teaser le confirme. En revanche, Google pourrait bien intégrer une nouvelle puce Tensor et proposer des fonctionnalités IA encore plus avancées.

Étant donné qu’il reste plus de deux semaines avant l’événement, il ne serait pas surprenant de voir d’autres teasers. Reste à savoir s’ils seront encore plus directs, et si la musique choisie changera pour la prochaine salve.