Face aux vols de smartphones à répétition, les iPhone pourraient bientôt adopter une arme anti-voleurs venue d’Android

Un rapport affirme qu’Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité antivol pour iOS

Elle verrouillerait automatiquement l’iPhone en cas de vol

Elle utiliserait les capteurs de l’iPhone pour détecter s’il a été arraché des mains

Le vol de téléphones a pris une telle ampleur dans des villes comme Londres qu’un appareil est dérobé toutes les huit minutes dans la capitale britannique, selon les dernières données du gouvernement. En 2024, Android a lancé sa fonctionnalité Theft Detection Lock pour tenter de riposter, et Apple semble désormais prêt à suivre le même chemin.

D’après 9to5Mac, du code iOS non publié ferait référence à cette fonctionnalité. Si elle voit le jour, les utilisateurs des deux principaux systèmes d’exploitation mobiles disposeraient alors d’un moyen de garder leurs informations privées hors de portée des voleurs.

L’idée d’Apple semble reposer sur un système simple, mais potentiellement efficace. Selon le rapport, iOS utiliserait différents signaux, dont l’accéléromètre de l’iPhone et la distance entre le téléphone et une Apple Watch associée, afin de déterminer si l’appareil vient d’être arraché rapidement des mains de son propriétaire. Dans ce cas, l’iPhone se verrouillerait automatiquement, empêchant le voleur d’accéder aux données.

Une fois ces critères confirmés et l’iPhone verrouillé, iOS vérifierait si l’appareil se trouve sur un réseau Wi-Fi familier et dans un lieu habituel. Si ce n’est pas le cas, des mesures de sécurité supplémentaires entreraient en jeu, notamment l’obligation d’utiliser Face ID ou Touch ID pour accéder aux cartes bancaires et aux mots de passe, ainsi que l’ajout d’un délai avant toute modification du mot de passe du compte Apple. Ces protections rappellent celles déjà proposées par la fonctionnalité Protection en cas de vol de l’appareil d’Apple.

Une meilleure protection

(Image credit: Paul Hanaoka on Unsplash)

Même si la Protection en cas de vol de l’appareil, le verrouillage d’activation et Localiser restent utiles, ils ne protègent pas totalement dans toutes les situations. Lorsqu’un téléphone est soudainement arraché des mains, le problème majeur pour son propriétaire, et l’avantage évident pour les voleurs, vient du fait que l’appareil est probablement déjà déverrouillé.

Si un iPhone est déverrouillé, le voleur peut encore accéder à de nombreux éléments très personnels et sensibles présents sur l’appareil, notamment le carnet d’adresses, les e-mails, les messages récents et bien d’autres données. Et cela représente un vrai problème.

Mais si cette fonctionnalité antivol supposée verrouille l’iPhone, elle ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Les voleurs doivent alors contourner le code d’accès ou l’authentification biométrique pour accéder au contenu du téléphone, au lieu d’avoir tout sous les yeux dès le départ. Avec des fonctions supplémentaires comme la Protection en cas de vol de l’appareil, les données devraient être encore mieux protégées.

Il faut toutefois noter qu’Apple n’a encore fait aucune annonce au sujet de cette fonctionnalité. Elle semble plutôt avoir été repérée dans du code iOS non publié. Apple pourrait l’annoncer lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC), le 8 juin, mais l’entreprise pourrait aussi simplement tester cette idée sans engagement de lancement.

Mais si cette fonctionnalité doit faire son apparition cette année, la WWDC serait un moment logique pour Apple afin d’en dévoiler les détails.