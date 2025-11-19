C'est officiel, le Wifi de l'iPhone 17 se classe parmi les meilleurs, seul un smartphone Android lui tient tête

Ookla a testé les performances Wi-Fi de plusieurs téléphones phares

La gamme iPhone 17 a obtenu des résultats particulièrement bons

Selon Ookla, cela est en grande partie dû à sa nouvelle puce Wi-Fi N1

Avant qu'Apple n'utilise pour ses meilleurs iPhone sa toute nouvelle puce sans fil N1 développée en interne, les avantages n'étaient pas vraiment clairs. Cependant, selon une nouvelle étude réalisée par les spécialistes des réseaux Ookla, les craintes semblent avoir été infondées, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans d'iPhone.

Le rapport d'Ookla indique que la puce N1 offre « des améliorations significatives en termes de performances par rapport à ses prédécesseurs, la plaçant devant de nombreux appareils Android phares en matière de Wi-Fi ». Cette conclusion a été tirée après avoir mesuré ses propres données « Speedtest Intelligence participatives au niveau mondial recueillies au cours des six semaines qui ont suivi la mise en vente de la gamme d'appareils iPhone 17 ».

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Par rapport à la gamme iPhone 16 (équipée de puces Wi-Fi fabriquées par Broadcom), la série iPhone 17 avec la puce N1 offre des vitesses de téléchargement et de chargement jusqu'à 40 % plus élevées. Si la vitesse Wi-Fi est une priorité pour vous lorsque vous changez de téléphone, cela pourrait être un facteur décisif.

La puce N1 offre d'autres améliorations générationnelles. En comparant le 10e centile, c'est-à-dire les 10 % les plus bas de tous les résultats, entre les gammes iPhone 16 et iPhone 17, cette dernière affiche des progrès impressionnants. Selon Ookla, cela signifie que « la puce personnalisée d'Apple élève davantage le niveau minimum que le niveau maximum » et devrait vous garantir de meilleures vitesses de base dans de nombreux scénarios. Dans des situations Wi-Fi particulièrement difficiles, les vitesses du 10e centile de la puce N1 étaient jusqu'à 60 % plus rapides que celles de la gamme iPhone 16.

Seul le Wifi du Pixel 10 Pro rivalise avec l'iPhone 17

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ces conclusions sont intéressantes car, sur le papier, la puce N1 n'offre pas un avantage considérable en termes de spécifications par rapport à la puce Wi-Fi de la gamme iPhone 16. Les deux sont équipées du Wi-Fi 7 et de la puce Ultra Wideband de deuxième génération d'Apple, et bien que la N1 utilise le Bluetooth 6 plutôt que le Bluetooth 5.3 de son prédécesseur, la différence n'est peut-être pas si flagrante. Cela a peut-être conduit certaines personnes à supposer que les derniers iPhone d'Apple n'offriraient pas beaucoup d'améliorations en matière de Wi-Fi et pourraient avoir du mal à rivaliser avec bon nombre des meilleurs téléphones Android.

Par rapport au marché Android, la puce N1 de l'iPhone a obtenu des performances exceptionnelles, atteignant le 10e centile le plus élevé avec une vitesse de 56,08 Mbps, ce qui suggère qu'il s'agit d'une option intéressante si vous savez que votre Wi-Fi sera irrégulier.

Sur le papier, la puce N1 pourrait sembler limitée par sa largeur de canal, qui est plafonnée à 160 MHz, contre 320 MHz pour certains appareils Android. Mais Ookla affirme que cela « n'affecte pas de manière significative les performances dans le monde réel pour la plupart des gens », peut-être parce que peu de personnes utilisent actuellement des routeurs compatibles avec 320 MHz.

En termes de chiffres, la gamme iPhone 17 a atteint les vitesses de téléchargement médianes les plus élevées en Amérique du Nord, avec un score de 416,14 Mbps, ce qui la place légèrement devant les 411,21 Mbps du Google Pixel 10 Pro.

À l'échelle mondiale, cependant, le Pixel 10 Pro prend l'avantage, avec des vitesses de téléchargement médianes de 335,33 Mbps contre 329,56 Mbps pour la gamme iPhone 17. En ce qui concerne les vitesses de téléchargement, le Xiaomi 15T Pro est clairement le gagnant, avec une vitesse de téléchargement médiane mondiale de 129,22 Mbps, dépassant largement les 103,26 Mbps de l'iPhone 17 et les 94,58 Mbps du Pixel 10 Pro.

Il est toutefois évident que la puce N1 de l'iPhone n'est pas en reste. Si vous aviez des inquiétudes concernant les performances Wi-Fi de la gamme iPhone 17, vous voilà rassuré. Il semble qu'elle offre une amélioration considérable par rapport à l'iPhone 16 et qu'elle se soit hissée dans le haut du classement par rapport à la concurrence Android.