Autonomie en chute sur iOS 26 : ce qu’iOS 27 va changer (et quoi faire tout de suite)

iOS 27 pourrait contribuer à prolonger l’autonomie de la batterie, affirme un nouveau rapport

Ces changements devraient concerner les iPhone récents comme les plus anciens

Il existe des moyens d’améliorer l’autonomie avant l’arrivée d’iOS 27

Apple devrait présenter iOS 27 lors de la WWDC 2026 en juin, mais des informations commencent déjà à circuler sur ce que cette version pourrait apporter. Bien qu’elle soit attendue comme une mise à jour bien plus modeste qu’iOS 26, un nouveau rapport indique qu’elle intégrerait des améliorations importantes en matière d’autonomie, susceptibles de permettre à un iPhone de tenir plus longtemps, même s’il s’agit d’un modèle ancien.

Cette rumeur provient de la newsletter Power On publiée le week-end dernier par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Dans celle-ci, Gurman décrit iOS 27 comme un « travail de nettoyage » dont les modifications de code « pourraient améliorer l’autonomie » des meilleurs iPhone de la marque. Ces changements devraient concerner tous les appareils compatibles avec iOS 27, y compris les modèles plus anciens.

Selon Gurman, le code d’iOS serait actuellement « un peu désordonné en interne ». Cela aurait entraîné diverses inefficacités susceptibles de provoquer des performances de batterie moins satisfaisantes. Mais avec iOS 27 qui viserait à éliminer ces problèmes une bonne fois pour toutes — notamment en « supprimant des fragments d’ancien code, en réécrivant certaines fonctionnalités et en améliorant subtilement des applications afin qu’elles fonctionnent mieux » — le résultat pourrait être « un système d’exploitation plus fluide et plus réactif ».

L’ampleur des améliorations reste inconnue, et Gurman précise qu’« il n’est pas certain qu’Apple mette en avant ces changements — ou s’il s’agit simplement d’un bénéfice lié au nettoyage du système ». Si Apple choisissait de ne pas communiquer sur cette hausse d’autonomie, cela pourrait suggérer que le gain restera relativement modeste — même si de nombreux utilisateurs d’iPhone espèrent davantage, compte tenu des difficultés rencontrées avec iOS 26.

(Image credit: Apple)

Pas envie d’attendre l’arrivée d’iOS 27 cet été ? Il existe déjà de nombreuses actions permettant d’améliorer l’autonomie d’un iPhone dès maintenant. Sur son site, Apple recommande par exemple de mettre à jour l’iPhone vers la dernière version du système d’exploitation, celle-ci pouvant inclure des ajustements liés à la batterie et aux performances afin d’optimiser la durée d’utilisation sur une seule charge.

Il est également possible d’activer le mode Économie d’énergie, qui désactive plusieurs fonctionnalités connues pour consommer rapidement la batterie. Autre option, le mode Énergie adaptative si l’appareil fonctionne sous iOS 26 : celui-ci ajuste automatiquement certaines fonctions d’iOS en fonction des habitudes d’utilisation afin de ralentir la décharge. Ces deux options se trouvent dans Réglages > Batterie > Mode d’alimentation.

Réduire la luminosité de l’écran — ou activer la luminosité automatique, qui ajuste l’éclairage en temps réel dans Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Luminosité automatique — permet de limiter la consommation énergétique de l’écran. Autre conseil lié à l’affichage : désactiver l’écran toujours activé (si l’iPhone est compatible) dans Réglages > Affichage et luminosité > Écran toujours activé.

Les connexions Wi-Fi consomment généralement moins d’énergie que les données cellulaires, il est donc recommandé d’activer le Wi-Fi dans Réglages > Wi-Fi.

Enfin, il est conseillé d’examiner les informations disponibles dans Réglages > Batterie. Cette section fournit des rapports détaillés sur la vitesse de décharge ainsi que sur les principales sources de consommation. En ajustant les réglages en fonction de ces données, il est possible d’optimiser davantage l’autonomie en attendant l’arrivée d’iOS 27.