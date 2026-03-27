Apple aurait trouvé comment booster l’iPhone Air sans faire de concessions

La société spécialisée dans les réseaux Ookla a évalué le modem iPhone C1X de l’iPhone Air

Les résultats montrent qu’il surpasse nettement celui de l’iPhone 16e

Il rivalise également avec la puce Qualcomm X80 intégrée à l’iPhone 17 Pro Max

Lorsque des fuites ont révélé qu’Apple commencerait à équiper ses meilleurs iPhone de son propre modem conçu en interne, des inquiétudes ont émergé quant au temps nécessaire au géant de Cupertino pour atteindre un niveau de performance sans fil comparable à celui des composants concurrents, notamment ceux de Qualcomm. Mais selon un rapport récent de la société spécialisée dans les réseaux Ookla, ces inquiétudes pourraient avoir été exagérées.

Dans ce rapport, Ookla a soumis le modem C1X d’Apple – présent dans l’iPhone Air – à une série de tests approfondis. Comme le montrent les résultats, ses performances sont telles qu’Ookla estime que les utilisateurs d’Apple bénéficient d’une « véritable parité de téléchargement » avec la puce X80, leader du marché chez Qualcomm. Comparé aux iPhone équipés du X80 et à ceux utilisant la puce C1 de génération précédente d’Apple, la firme estime qu’Apple a « établi de nouvelles références en matière de latence réseau ».

Plus précisément, Ookla a testé les performances 5G de la puce C1X dans l’iPhone Air d’Apple, puis a comparé les résultats à ceux de la puce Qualcomm X80 dans l’iPhone 17 Pro Max et de la puce C1 dans l’iPhone 16e. Selon les résultats du benchmark, la C1X de l’iPhone Air a surpassé l’iPhone 17 Pro Max en matière de latence dans 19 des 22 marchés testés par Ookla. Bien que les écarts restent modestes, ils suggèrent qu’Apple a rattrapé son rival Qualcomm en seulement quelques années.

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Concernant les vitesses de téléchargement, la C1X et la Qualcomm X80 se sont révélées quasiment équivalentes. Aux États-Unis, par exemple, la X80 prenait l’avantage dans des conditions moyennes et optimales, tandis que la C1X dominait dans les zones où la qualité du signal était faible. Dans tous les cas, les différences se sont révélées minimes.

Comparée à la puce C1, la C1X représente un « bond générationnel », selon Ookla. Elle dépasse largement son prédécesseur en vitesse de téléchargement et offre une latence nettement améliorée, ce qui indique qu’Apple a considérablement renforcé ses capacités sans fil entre ces deux générations de puces.

Tout n’est cependant pas parfait. La puce Qualcomm X80 conserve un avantage en matière de vitesses d’envoi de données, avec des écarts pouvant atteindre 32 % dans certains cas. Cela dit, la C1X affiche malgré tout des améliorations notables par rapport à la C1 dans ce domaine.

Une « amélioration très visible »

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Compte tenu du fait que les puces C1 et C1X ont été lancées à seulement un an d’intervalle, l’amélioration des performances sans fil s’avère remarquable.

Avec l’engagement d’Apple à utiliser ses propres modems conçus en interne, une telle progression pourrait donner matière à réflexion à ses concurrents, d’autant plus que la perspective d’un modem C2 dans la future gamme d’iPhone 18 se profile.

Ookla indique d’ailleurs que l’iPhone Air et la puce C1X constituent une « amélioration très visible par rapport à l’iPhone 16e en matière de partage de contenu dans la majorité des marchés analysés ».

Les entreprises comme Qualcomm ne restent toutefois pas inactives, et la société devrait équiper de nombreux smartphones Android haut de gamme du modem X85 de nouvelle génération dans les prochains mois. Cela pourrait à nouveau faire pencher la balance en faveur de Qualcomm.

Néanmoins, le simple fait qu’Apple soit en mesure de rivaliser avec un acteur aussi solidement établi que Qualcomm si peu de temps après son entrée sur le marché des modems constitue une excellente nouvelle pour les utilisateurs de la marque. Ookla affirme que les performances impressionnantes de la C1X en matière de latence, face à la concurrence comme aux précédentes puces d’Apple, signifient qu’« Apple a conçu le modem le plus réactif pour un usage quotidien sur le marché », offrant « aucune concession perceptible en matière de performances 5G maximales par rapport à l’appareil “Pro” plus volumineux et plus performant ».