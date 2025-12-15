Une console glissée dans un téléphone : le pari fou d’Ayaneo

Ayaneo s’apprête à lancer son tout premier smartphone Android

Baptisé Pocket Play, ce téléphone gaming est équipé de contrôles physiques escamotables, dans le style de l’Xperia Play

Les détails sont encore rares, mais son lancement sur Kickstarter est imminent

Pour celles et ceux qui regrettent l’époque où l’on pouvait acheter une console portable faisant aussi office de téléphone – comme l’Xperia Play ou la N-Gage – un nouveau modèle pourrait bien raviver cette nostalgie.

La marque Ayaneo, connue pour ses consoles rétro portables, prépare en effet son tout premier téléphone Android, nommé Pocket Play. Le design de l’appareil a été dévoilé.

À l’image de l’Xperia Play, l’écran coulisse vers le haut pour révéler des commandes physiques : une croix directionnelle, deux surfaces tactiles circulaires, les boutons ABXY, ainsi que deux gâchettes de chaque côté à l’arrière.

Contrairement aux meilleurs téléphones gaming actuels qui misent encore essentiellement sur le tactile, ce modèle combine écran tactile et véritables boutons physiques.

Ce choix de conception risque de rendre le Pocket Play un peu épais, mais il devrait tout de même occuper moins de place que l’association d’un smartphone et d’une console portable. Pour celles et ceux qui jonglent entre les deux, ce format pourrait donc séduire.

Aucune fiche technique pour le moment

(Image credit: Ayaneo)

Malheureusement, les informations restent très limitées : aucune fiche technique, aucun prix, pas même de date de sortie, si ce n’est l’annonce d’un lancement « prochainement » sur Kickstarter. Il s’agirait vraisemblablement de l’ouverture des précommandes, le temps de fabrication étant sans doute encore à prévoir.

Au moins, cela laisse espérer que de nouveaux détails sur le Pocket Play seront bientôt disponibles. En attendant, il est possible de s’inscrire sur la page Kickstarter pour être notifié au moment du lancement.

Même si ce projet reste de niche, il a le mérite de bousculer l’uniformité des smartphones actuels, tous plus semblables les uns que les autres.