Ce téléphone à clapet veut vous décrocher des réseaux sociaux en misant sur l’essentiel

Le Light Flip est un téléphone à clapet conçu pour éviter le doomscrolling

Il ne dispose ni d’applications de réseaux sociaux ni d’écran tactile

Mais il intègre la 5G, un écran OLED et d’autres technologies modernes

Pour celles et ceux qui cherchent à passer moins de temps sur leur téléphone, la marque Light est peut-être déjà connue. Elle conçoit des appareils sans distraction, pensés pour un usage ponctuel, sans le risque de passer des heures à scroller.

Jusqu’ici, il s’agissait de smartphones classiques à écran tactile, comme le Light Phone III. Désormais, le Light Flip reprend ce principe dans un format à clapet.

Il fonctionne avec LightOS, une version d’Android dépourvue de la plupart des applications. À la place, seuls les outils essentiels sont proposés, comme le GPS, une alarme, un lecteur de podcasts et un calendrier, ainsi que quelques autres fonctions.

L’idée, selon la page d’accueil de l’entreprise, est que ce téléphone doit être utilisé « le moins possible ».

En plus de l’absence d’applications, le Light Flip se passe aussi d’écran tactile. L’utilisation repose sur un clavier T9 qui, associé à son petit écran de 2,8 pouces, limite encore davantage l’envie de s’en servir.

Un style rétro avec des caractéristiques modernes

Les caractéristiques sont toutefois nettement supérieures à celles des téléphones anciens dont il s’inspire. On retrouve notamment la 5G, un écran OLED, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM et un appareil photo de 12 MP. Les performances devraient donc être bien plus fluides que celles des modèles d’autrefois.

Le Light Flip n’est cependant pas donné. Il est proposé à 299 dollars, soit environ 260 euros. Cela peut sembler élevé pour un téléphone aussi basique, même s’il reste bien moins cher qu’un smartphone classique.

Même pour ce type d’appareil, la concurrence existe. Le Commodore Callback 8020, récemment annoncé, propose une approche similaire mais avec un support plus large des applications Android, tout en bloquant les réseaux sociaux.

Ce modèle est d’ailleurs plus cher, à 500 dollars, soit environ 430 euros. Les deux téléphones sont déjà disponibles en précommande. Le Commodore doit être livré plus tard cette année, tandis que le Light Flip ne sera pas expédié avant avril 2027.