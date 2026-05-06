Google donne rendez-vous le 12 mai pour un Android Show qui pourrait lancer la séquence avant I/O

Google a annoncé la date du prochain Android Show

Il se tiendra le 12 mai à 19 h (heure de Paris)

Google affirme que « ce sera l’une des plus grandes années pour Android à ce jour »

Android pourrait connaître d’importants changements cette année, et de nombreux détails seront bientôt dévoilés, puisque Google a confirmé l’organisation de « The Android Show: I/O Edition » le 12 mai à 19 h.

L’événement sera diffusé en direct sur YouTube, et il est d’ores et déjà possible d’activer une notification afin d’être alerté au moment du lancement.

Peu d’indices ont été fournis quant au contenu des annonces, mais la description de la vidéo indique que « ce sera l’une des plus grandes années pour Android à ce jour », ce qui laisse entendre que d’importantes annonces liées à Android 17 pourraient être au programme.

(Image credit: Google)

Pour mémoire, l’édition précédente de l’Android Show avait présenté la refonte de l’interface Material 3 Expressive de Google, ainsi que Gemini Live, l’arrivée de Gemini sur de nouveaux appareils comme les montres et les téléviseurs, et de nouveaux outils de sécurité. Si l’accent était mis sur les logiciels, quelques smartphones avaient également été montrés, Google se contentant toutefois de mettre en avant des modèles récemment lancés plutôt que de véritables nouveautés.

Alors, que pourrait réserver cette année ? Il est probable que des annonces importantes concernent l’intelligence artificielle, avec peut-être de nouvelles fonctionnalités Gemini.

OpenAI travaillerait sur un téléphone doté d’une IA agentique, selon certaines informations. Il ne serait donc pas surprenant que Google envisage d’intégrer plus profondément l’IA dans les smartphones Android, afin qu’elle puisse interagir avec l’ensemble des applications et accomplir davantage de tâches. Il ne s’agit toutefois, pour l’instant, que de spéculations. Une telle évolution pourrait effectivement faire de cette année « l’une des plus grandes années pour Android à ce jour ».

En ce qui concerne les éléments appuyés par des indices concrets, cinq fonctionnalités majeures d’Android pourraient être annoncées le 12 mai.

1. Aide au mouvement

(Image credit: Android Authority)

De nombreuses fonctionnalités d’Android 17 sont déjà connues grâce aux différentes versions bêta, mais des rumeurs persistantes évoquent l’arrivée d’une fonction Motion Cues destinée à lutter contre le mal des transports.

Plus récemment, Android Authority a indiqué que cet outil aurait été renommé « Motion Assist ». Il s’agirait d’une fonctionnalité affichant un point mobile à l’écran lorsque l’utilisateur se trouve dans un véhicule en mouvement. Ce point se déplacerait en fonction des mouvements du téléphone, afin d’aider le cerveau à mieux percevoir le déplacement et, en théorie, à réduire les nausées.

De nombreuses traces de cette fonctionnalité ont été repérées, notamment dans le code d’Android. Son arrivée semble donc quasiment certaine ; la question reste celle du calendrier.

2. Verrouillage d'application

Le Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Android 17 pourrait également intégrer une fonction native de verrouillage d’applications, permettant de protéger n’importe quelle application sans la dissimuler dans un espace privé.

Repérée pour la première fois par Android Authority, cette fonction offrirait aux utilisateurs de Pixel — ou d’autres appareils Android ne disposant pas déjà d’un verrouillage intégré — la possibilité de protéger des applications spécifiques par un code PIN ou une authentification biométrique, sans recourir à un outil tiers.

Il s’agirait d’une fonctionnalité particulièrement utile, déjà disponible sur iOS, et dont l’arrivée sur Android était attendue.

Des éléments de code pointant vers cette fonction ont été découverts. Comme pour Motion Assist, Google semble donc y travailler activement. Reste à savoir si elle sera prête pour Android 17. Si tel est le cas, elle pourrait être présentée lors de l’Android Show.

3. Un aspect semblable à celui du Liquid Glass

(Image credit: @jspirit)

Android a bénéficié l’an dernier d’une refonte visuelle importante avec Material 3 Expressive, mais d’autres changements pourraient intervenir cette année. Selon 9to5Google, Android 17 intégrerait « significativement plus de flou ».

Cette évolution rapprocherait l’interface du récent redesign Liquid Glass d’Apple. Plusieurs images ayant fuité ont déjà donné un aperçu de ces effets, notamment celles partagées par @jspirit sur Telegram (via Android Authority), montrant des effets de flou translucide appliqués à de nombreux éléments de l’interface.

Un tel changement pourrait modifier sensiblement l’apparence d’Android et constituer l’un des temps forts de l’Android Show.

4. Une nouvelle commande gestuelle

Le Google Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Android Authority a également découvert un geste de double appui permettant d’éteindre l’écran des Pixel. Bien que cette fonction ne soit pas encore officiellement activée, le site a pu la rendre opérationnelle dans une version bêta d’Android 17 en explorant le code, ce qui laisse penser qu’elle est proche d’être finalisée.

Il s’agit d’une amélioration simple, mais potentiellement très pratique : deux pressions rapides suffiraient à éteindre l’écran, sans avoir à utiliser le bouton d’alimentation.

Cette fonctionnalité serait réservée aux Pixel, même si des fonctions similaires existent déjà sur des appareils Samsung, OnePlus ou Xiaomi.

5. Une organisation plus simple de l'écran d'accueil

(Image credit: Android Authority)

Enfin, Android Authority a repéré des indices concernant une fonction d’organisation de l’écran d’accueil pour les Google Pixel.

Elle permettrait de choisir une catégorie pour un panneau de l’écran d’accueil, comme les applications fréquemment utilisées, les réseaux sociaux ou les jeux, puis de sélectionner parmi plusieurs mises en page. Le panneau serait ensuite automatiquement rempli avec des applications et jeux pertinents.

Des traces de cette fonctionnalité ont été identifiées dans une version bêta d’Android 17, mais elle n’était pas pleinement opérationnelle, ce qui montre qu’elle est encore en cours de développement. Elle pourrait ou non être prête pour le lancement d’Android 17, mais sa présentation lors du prochain Android Show reste envisageable.