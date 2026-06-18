Android 17 est disponible - voici les nouveautés qui méritent vraiment le détour

Android 17 est en cours de déploiement

Dans un premier temps, il n’est disponible que sur les téléphones Pixel

Parmi les nouveautés, on trouve Screen Reactions, les Bubbles, un mode jeu pour les appareils pliables, et bien plus encore

Après plusieurs mois de versions bêta, Android 17 est enfin disponible dans sa version finale, même si cela concerne pour l’instant uniquement les téléphones Google Pixel. Les appareils d’autres marques devraient être mis à jour progressivement au cours de l’année 2026, chaque fabricant adaptant le système à sa manière.

Les détenteurs d’un Google Pixel 6 ou d’un modèle plus récent peuvent déjà installer Android 17 (ou très prochainement si la mise à jour n’a pas encore été déployée sur leur appareil).

En revanche, Gemini Intelligence et la majorité des fonctionnalités liées à l’IA présentées lors du dernier Android Show ne sont pas encore disponibles. Google indique qu’elles seront lancées « plus tard cet été ».

Malgré cela, Android 17 propose déjà de nombreuses nouveautés à explorer, des Screen Reactions aux bulles multitâches. Voici les sept principales fonctionnalités à découvrir dans cette mise à jour.

1. Bulles multitâches

(Image credit: Google)

Pour ceux qui utilisent plusieurs fenêtres en même temps, la nouvelle fonctionnalité « Bubbles » d’Android 17 devrait s’avérer utile. Elle permet de transformer n’importe quelle application en une bulle flottante qui reste visible au-dessus des autres applications.

Cette option est particulièrement adaptée aux appareils à grand écran comme les smartphones pliables et les tablettes, qui disposent même d’une « barre de bulles » dédiée en bas de l’écran pour redimensionner et basculer rapidement entre les applications. Elle fonctionne toutefois aussi sur les smartphones classiques, et avec toutes les applications.

2. Screen Reactions

(Image credit: Google)

Screen Reactions est une fonctionnalité que Google a largement mise en avant, et elle est désormais disponible dans sa version finale.

Elle permet de capturer l’écran du téléphone tout en s’enregistrant simultanément avec la caméra frontale. La vidéo issue de la caméra selfie apparaît dans une petite fenêtre superposée à l’enregistrement de l’écran.

Ce fonctionnement facilite la création de vidéos de réaction ou de tutoriels sans avoir besoin d’utiliser plusieurs applications ni de fond vert.

3. Contrôle parental Android pour tous les appareils

(Image credit: Google)

Les contrôles parentaux Android ont été déployés l’an dernier sur les téléphones Pixel, et ils s’étendent désormais à tous les appareils Android 17.

Comme seuls les Pixel bénéficient actuellement d’Android 17, cela ne constitue pas encore une nouveauté pour la plupart des utilisateurs. Cela le deviendra lorsque les autres marques proposeront la mise à jour.

Ces nouveaux outils permettent aux parents de définir des limites de temps d’écran, des plages de repos, de contrôler l’usage de certaines applications et de filtrer les contenus téléchargeables depuis les boutiques d’applications.

4. Mode gaming pliable

(Image credit: Google)

Les joueurs équipés d’un smartphone pliable devraient trouver un intérêt particulier dans Android 17. Google a conçu une « disposition optimisée en 50/50 » qui permet d’utiliser l’appareil comme une Nintendo DS, avec l’affichage du jeu sur l’écran supérieur et un gamepad dynamique sur la partie inférieure. Dans ce mode, aucun bouton ne vient gêner la vue du jeu.

Google précise toutefois que cette fonctionnalité sera « disponible dans les mois à venir ». Elle fait bien partie d’Android 17, mais reste inaccessible pour le moment (il s’agit de la dernière fonctionnalité encore indisponible dans cette liste).

(Image credit: Google)

Le Contact Picker est une petite nouveauté, mais potentiellement très utile. Il permet de choisir précisément quels contacts partager avec une application.

Auparavant, une application nécessitant l’accès aux contacts impliquait d’autoriser l’accès à l’ensemble du répertoire, ce qui n’était pas idéal en matière de confidentialité. Il devient désormais possible de sélectionner uniquement certains contacts.

Cette évolution s’inscrit parmi plusieurs améliorations liées à la sécurité et à la vie privée dans Android 17, comme la possibilité d’accorder un accès temporaire à la localisation précise ou des améliorations de la détection des menaces en temps réel, afin de bloquer davantage d’arnaques et d’applications suspectes.

6. Continue On

(Image credit: Google)

Avec Continue On, il devient possible de commencer une tâche, comme modifier un document ou rédiger un message, sur un appareil, puis de la poursuivre sans interruption sur un autre, de manière similaire à la fonction Handoff d’Apple.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité fonctionne uniquement entre smartphones et tablettes, mais Google prévoit de l’étendre au web afin de permettre la continuité sur des appareils à écran plus large.

Elle nécessite également une intégration par les développeurs, ce qui signifie qu’elle ne sera pas compatible avec toutes les applications, mais elle peut s’avérer très utile lorsqu’elle est prise en charge.

7. Masquer les applications

(Image credit: Google)

Autre petite nouveauté, qui peut toutefois modifier fortement l’apparence de l’écran d’accueil, la possibilité de masquer les noms des applications. Cela réduit la quantité de texte affichée et peut donner un rendu visuel plus épuré.

En contrepartie, il devient nécessaire de reconnaître les applications uniquement grâce à leurs icônes, au risque de ne plus savoir immédiatement à quelle application correspond chaque icône. Pour certains utilisateurs, cette option peut toutefois représenter un changement important.