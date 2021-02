Votre téléviseur Android bénéficie d'une mise à niveau esthétique gratuite dès aujourd'hui

Google déploie une nouvelle interface utilisateur pour les téléviseurs Android, en commençant par les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'Allemagne et la France. D'autres pays suivront dans les semaines à venir.

La mise à jour ajoutera trois nouveaux onglets - Accueil, Découvrir et Applications - qui devraient rendre le contenu plus facile à trouver, et fera ressembler les anciens téléviseurs au nouveau Chromecast de la Google TV.

Qu'est-ce qui change ?

L'écran d'accueil comportera désormais davantage de recommandations de contenu provenant des services que vous utilisez le plus, tandis que l'onglet Applications regroupera toutes les applications que vous avez installées.

Enfin, l'onglet Découvrir est une version plus ou moins améliorée de l'interface utilisateur de la télévision Android qui vous montre les tendances des films et peut vous recommander des programmes à regarder sur d'autres services. Vous y trouverez également des groupes de séries et de films qui appartiennent au même genre (une organisation de contenus similaire à celle de Netflix), ce qui devrait vous permettre de trouver plus facilement, par exemple, une nouvelle comédie après avoir regardé The Office en boucle sur Netflix.

Mise à niveau gratuite de votre Smart TV

Bien que ce ne soit pas exactement la mise à jour complète de Google TV que nous attendions, la nouvelle interface utilisateur a une esthétique semblable à celle de Google TV.

Cela dit, vous ne manquez pas grand-chose car il n'y a pas de changement majeur dans les fonctionnalités entre les deux plateformes - les deux ont par exemple le Chromecast intégré.

Bien qu'elles ne soient pas très différentes l'une de l'autre, Google TV est la plus moderne des deux plateformes et reste plus conviviale. Il pourrait donc être intéressant de reprendre un Chromecast avec Google TV si votre TV Android est un peu lente.