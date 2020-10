Ce vélo électrique vous protège de la pollution de l'air, des voleurs et des accidents de la route

L’équipementier belge Cowboy a lancé son dernier vélo électrique, avec des caractéristiques assez peu conventionnelles pour les cyclistes urbains qui recherchent une alternative propre et pratique à la voiture.

Le Cowboy 3 passe la seconde vitesse par rapport au précédent vélo conçu par la société, avec une toute nouvelle courroie de transmission en carbone. Celle-ci garantit une conduite plus souple, sans risque de déloger accidentellement une chaîne - ce qui nécessiterait une réparation sur le bord de la route et vous mettrait en retard au travail. Plus de risque, non plus, d’asperger vos vêtements de graisse par mégarde. Selon Cowboy, la courroie ne nécessite aucun entretien sur 30 000 km.

Bon à savoir : lorsque votre vélo nécessitera quelques réparations, vous pourrez faire appel au nouveau programme d’assistance Cowboy Mobile Service - un réseau de spécialistes qui vous remettra gratuitement sur la route pendant toute la durée de votre garantie, soit deux ans.

Comme pour les modèles déjà commercialisés de Cowboy, vous n'avez plus à vous soucier des vitesses ni à appuyer sur un bouton d'alimentation ; il vous suffit de commencer à pédaler et le moteur électrique se met en marche automatiquement. Grâce au nouveau rapport de démultiplication du Cowboy 3, les pentes se gravissent sans le moindre effort – y compris les plus raides.

La batterie du vélo (fixée au tube de selle) peut se retirer facilement pour être rechargée, elle offre une autonomie pouvant atteindre 70 km.

Vélo électrique ou ange gardien ?

Certains des changements les plus intéressants pilotés par ce nouvel engin se trouvent dans l'application mobile de Cowboy. Fixez votre téléphone sur le guidon du vélo, et vous aurez la possibilité de recevoir les dernières alertes sur la qualité de l'air. Ce qui vous aidera à emprunter l’itinéraire le plus direct, mais surtout propre et silencieux, pour arriver à votre destination.

En outre, l'application verrouille et déverrouille automatiquement le vélo pour vous. Il vous suffit d'approcher du Cowboy 3 avec votre smartphone en poche, puis de déplacer légèrement le vélo pour prendre la route en quelques secondes. Mais si quelqu'un d'autre tente de déplacer ou de voler le vélo à votre insu, vous serez immédiatement averti par notification.

Cowboy a enfin conservé la fonction de détection d'accident. En cas de collision avec un autre véhicule ou obstacle et si vous ne réagissez pas rapidement, l’application alerte l’un de vos contacts d'urgence.

Le Cowboy 3 peut être précommandé dès maintenant au prix de 2 290 €, avec une possibilité de remboursement sous 30 jours. Les premières livraisons étant prévues pour juillet 2020.