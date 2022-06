Les meilleurs vélos électriques de 2022

(opens in new tab)

Les trottinettes électriques sont de plus en plus répandues depuis l’arrivée d’opérateurs comme Lime et Uber. Pour autant, les modèles de location perdent en popularité depuis que l’on a constaté de nombreuses dérives, comme des dégradations, des piétons percutés et des problèmes de stationnement réguliers. Les grands fabricants ont ainsi quelque peu repris le flambeau en commercialisant des trottinettes électriques à usage personnel. Mais d’autres véhicules passent aussi à l’électrique : il s’agit des vélos. Encore assez peu répandu, ces vélos à assistance électrique (VAE) ont pourtant le vent en poupe et ont l’avantage de proposer plusieurs modes d’assistance pour une utilisation diversifiée. Les utilisations sont variées, que ce soit pour des balades tranquilles, ou pour ceux qui ne veulent pas s’entasser dans les transports en commun. A l’image des trottinettes, certains modèles sont pliables et mettent clairement l’accent sur la portabilité.

Certains vélos bons marché ne sont pas toujours sûrs et proposent des rapports qualité / prix trompeurs. Ce guide pratique a donc pour objectif de vous aider à repérer les meilleurs vélos électriques du moment - sur des critères de fiabilité, de performances mais aussi de prix. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets, pour vous permettre de réaliser le meilleur achat possible.

1. Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike Ce vélo électrique ultra-portable est fait pour la ville Pourquoi l'acheter + Léger + Pliable + Batterie amovible + Poids contenu Pourquoi attendre - Le confort et l'impression de sécurité déclinent à haute Vitesse - Autonomie à améliorer - Pas très compact finalement

Une mesquinerie de la part de Xiaomi est l’absence totale de garde-boues. Même si son utilisation est prioritairement urbaine, vous risquez d’avoir le dos mouillé si vous sortez en temps un tant soit peu pluvieux. Une fois plié, on aurait aimé disposer d’une meilleure compacité.

Xiaomi est absolument sur tous les secteurs de la tech, et c’est naturellement que le fabricant chinois s’est lancé dans les VAE. Le design de ce Mi Smart Electric Folding Bike peut être déroutant à première vue puisqu’on a l’impression d’avoir affaire à un mix entre une trottinette et un vélo. Mais il n’est pas choisi par hasard puisqu’il est destiné à une utilisation purement urbaine et se révèle pliable. En effet, ses petites roues l’empêcheront d’emprunter des terrains sinueux en forêt et son confort relatif n’en fera pas un excellent compagnon de route. Reste qu’en ville, il apparaît excellent. Le vélo est équipé d’un moteur de 250 W placé dans le moyeu de la roue avant pour une vitesse maximale de 25 km/h. Le cyclomoteur embarque de même un capteur de couple pour une assistance électrique adaptative en fonction de la force de pédalage. Côté autonomie, on a droit à une batterie de 209 Wh amovible, très pratique pour l’emmener chez vous afin de la recharger. Le constructeur a opté pour une transmission à trois vitesses de type Shimano Nexus. La force de ce système est qu’il est dépourvu de dérailleur. Les changements de vitesse se situent dans le moyeu.

Prix conseillé : 800€

2. Eleglide M1 Plus Le VTT au rapport qualité / prix imbattable Pourquoi l'acheter + Rapport qualité / prix délirant + Bonne autonomie + Diverses fonctionnalités à travers l'écran LCD + Moteur puissant Pourquoi attendre - Selle dure et peu confortable - Béquille de piètre qualité - Les câbles très visibles font cheap

Les VTT à assistance électrique sont bien souvent extrêmement chers et il faut se tourner vers la grande distribution pour en espérer un avec un tarif plus abordable (tout est relatif). Mais une fois de plus, un acteur chinois débarque pour casser les prix. Si à première vue on craint un produit peu fiable, il n’en est rien. Le Eleglide M1 Plus, outre son assemblage long et fastidieux, se révèle être un produit bien fini avec des matériaux robustes. Le moteur basique de 250 W assure des performances honorables et une bonne assistance. Il permet une vitesse max (homologuée) de 25 km/h. Son autonomie est assurée par une batterie amovible de 10,5 mAh et permet de parcourir jusqu’à 100 km. L’écran LCD donne accès à de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de paramétrer l’assistance, de changer la puissance du moteur, la vitesse max, l’accélération, etc… Bref, nous obtenons ici un rapport qualité / prix tout simplement imbattable.

Prix conseillé : 850€

3. Vanmoof S3 Le VAE au design urbain Pourquoi l'acheter + Autonomie appréciable + Design élégant + Bon équilibre global + Moteur performant Pourquoi attendre - Batterie non amovible

La première chose que l’on remarque, c’est son design urbain et sobre. D’ailleurs, il est surtout un très bon VAE de ville et plutôt inadapté aux terrains sinueux comme la forêt. Sa grosse batterie de 504 Wh permet une longue autonomie annoncée à une centaine de kilomètres. Les trajets sont agréables sans se soucier du niveau de charge restante. D’ailleurs, une LED affiche le temps de charge restant. Toutefois, le fait qu’elle ne soit pas amovible complique la recharge. Il faudra donc trouver un local adéquat et une prise électrique pour recharger votre deux-roues. Une batterie amovible aurait pu avoir l’avantage d’être rechargée directement chez soi.

Prix conseillé : 2199€

4. iWeech S Le VAE urbain ultra connecté et intelligent Pourquoi l'acheter + Design sobre et élégant + Fonctions intelligentes + Bonnes performances + Confortable + Batterie amovible Pourquoi attendre - Mode économique peu ergonomique - Un poids certain

La Rolls-Royce du VAE ? C’est ce qu’on pourrait se dire, puisque ce vélo comprend de nombreuses fonctionnalités connectées et intelligentes pour optimiser son utilisation. Son design sobre et épuré ne s’embarrasse pas d’éléments superflus et c’est une sacrée réussite. La start-up mise avant tout sur sa simplicité d’usage et sur l’intelligence très poussée du vélo, et tout ça à l’aide d’un unique bouton. Dans un premier temps, il faut 8 secondes pour allumer et éteindre le bousin. C’est très long et finalement pas très ergonomique à première vue, d’autant qu’il n’est pas personnalisable. Outre ce petit défaut, l’engin dispose de plusieurs fonctionnalités comme la balade économique avec une assistance limitée grâce à une unique pression sur le bouton. Ensuite, vous pouvez passer le vélo en mode intelligent et il est nécessaire qu’il connaisse votre destination pour être activé à l’aide de l’application. Mais il est aussi capable de s’activer tout seul après des itinéraires répétés. Ainsi, le mode intelligent optimise en temps réel le niveau d’assistance avec la consommation d’énergie. Le niveau d’assistance est toujours optimal et s’adapte à vos capacités. Il n’est jamais nécessaire d’intervenir.

Prix conseillé : 2950€

5. Cowboy 3 Un vélo au design minimaliste mais à la qualité irréprochable Pourquoi l'acheter + Batterie amovible + Grosse autonomie + Confortable et solide Pourquoi attendre - Peu d'équipements en option pour le prix - Pas de suspensions

Le Cowboy 3 est un vélo à assistance électrique à la conception simple au premier abord, mais dont la fabrication respire la qualité. L’assemblage est un sans-faute et aucune trace de soudure. On est bien sur un VAE haut de gamme. La selle est en plus très confortable et conviendra à toutes les balades que ce soient des courtes, moyennes ou longues distances. Le moteur est à vitesse unique et l’assistance calcule et adapte la puissance nécessaire. Son autonomie de 70 km est excellente, et la batterie est amovible, pratique pour la prendre avec soit et la recharger sans prendre tout le vélo avec. Le constructeur annonce que c’est un modèle taille unique, adapté aux personnes mesurant 1,70m à 1,90m. Le vélo fonctionne avec l’application constructeur et vous donne accès à diverses informations comme l’autonomie restante mais aussi la possibilité d’enregistrer plusieurs adresses favorites.

Prix conseillé : 2290€

6. Canyon Roadlite :ON7 Un VAE dynamique au poids très contenu Pourquoi l'acheter + Léger + Excellente autonomie + Belle qualité de fabrication + Moteur performant Pourquoi attendre - Equipement réduit au strict minimum - Selle peu confortable

Ce modèle-ci est conçu pour une utilisation sportive. Il est donc dépouillé, l’ergonomie se contente d’un simple bouton pour trois modes d’assistance, et c’est tout. Mais ne prenez pas ça pour un défaut, car l’objectif était de proposer un vélo de qualité à l’assemblage irréprochable en enlevant tout élément superflu qui pourrait alourdir l’engin. Il n’y a donc ni garde-boues, ni béquille, pour un poids contenu de 14 kg. Un poids-plume pour un VAE. L’agrément de conduite est bien au rendez-vous malgré l’orientation sportive. De plus, l’autonomie de 60 km vous assure une grosse balade sans se soucier de la recharge.



Prix conseillé : 3 399 €

7. Wayscral Everyway E200 On aime sa conduite extrêmement personnalisable Pourquoi l'acheter + Très bonne autonomie + Beaucoup de niveaux d'assistance, expérience utilisateur personnalisable + Bon rapport prix / prestations Pourquoi attendre - Poids conséquent

A l’instar du Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, le Wayscral Everyway E200 se veut être un vélo électrique abordable destiné à une utilisation urbaine. Il dispose d’une très bonne autonomie de 80 km et toute une panoplie pour une utilisation sécurisée : éclairage, réflecteurs, sonnette, etc… La transmission est composée de 7 vitesses et 6 niveaux d’assistance pour une conduite personnalisable à souhait. Son prix contenu aux alentours des 850€ lui permet d’afficher un bon rapport prix / prestations. Son moteur néanmoins manque un peu de puissance mais il conviendra à la grande majorité des utilisateurs puisqu’il est destiné à une utilisation purement urbaine de par sa forme générale et son poids très élevé (24 kg).

Prix conseillé : 999 €

8. Decathlon Elops 120E Un vélo de ville sans prétention Pourquoi l'acheter + Équipements essentiels présents + Ergonomie + Autonomie correcte + Prix agressif Pourquoi attendre - Pas d'application dédiée - Poids très élevé

Un peu dans la même lignée que l’entrée précédente, l’Elops 120E est une excellente introduction aux VAE de la marque française. Decathlon mise ainsi sur une gamme très large allant jusqu’à 4500 euros, pour satisfaire toutes les bourses mais aussi tous les besoins. Malgré un tarif agressif, il ne fait pas l’impasse sur des équipements utiles facilitant l’utilisation quotidienne : garde-boue, sonnette, porte-bagage, protège-chaîne, béquille, etc… Évidemment, le vélo ne prend aucun risque question design et utilise de l’acier dans sa conception, bien plus lourd que de l’aluminium ou du carbone. La conduite est donc purement faite pour la ville.

Côté fonctionnalités, point d’application sur son smartphone facilitant l’ergonomie, mais un tableau de bord intuitif composé d’un bouton pour le démarrage et la mise hors tension ainsi qu’un autre pour changer de mode d’assistance.



Prix conseillé : 899 €

9. Moustache Samedi 29 Trail 8 Le VTTAE performant onéreux Pourquoi l'acheter + Poids relativement contenu + Assistance performante + Batterie amovible + Confort surprenant Pourquoi attendre - Très onéreux - Stabilité perfectible

De son curieux nom, le Moustache Samedi 29 Trail 8 a gagné le dernier concours du meilleur VTT électrique organisé par VeloVert. Et à un prix de 6400€, on s’attend à des prestations de haute volée. Déjà, il bénéficie d’un moteur ultra performant Bosch Performance Line CX et d’une grosse batterie de 625 Wh de la même marque. Il est très maniable grâce à sa transmission Shimano XT et une suspension constructeur ainsi que des roues de 29 pouces. Ce VTT est purement destiné aux balades sportives en montagne et en forêt. La grosse batterie est amovible, bien pratique pour la charger sans avoir besoin de prendre le vélo. Le bouton d’allumage est bien situé et il permet de choisir parmi cinq modes de conduite pour personnaliser l’assistance en fonction de nos performances.



Prix conseillé : 6 400 €

10. Rockrider E-ST 520 27,5 pouces Le VTTAE milieu de gamme abordable Pourquoi l'acheter + Rapport qualité / prix excellent + Autonomie massive même en utilisation intensive + Présence d'un capteur de couple pour une assistance optimisée Pourquoi attendre - Grosse batterie apparente et peu design - Peu d'équipements fournis

Trouvable chez Decathlon, ce VTTAE présente un rapport prix / prestations des plus fabuleuses. C’est le milieu de gamme d’un éventail de quatre modèles de VTTAE proposés par l’enseigne et c’est selon nous le plus intéressant. Il est équipé d’une motorisation BROSE T aluminium intégrant trois modes d’assistance ainsi qu’une batterie de 420 Wh. Le véhicule est polyvalent, aussi à l’aise sur des chemins plats de forêt que des terrains sinueux et accidentés. Il possède en plus des freins hydrauliques TEKTRO pour une efficacité et une sécurité accrue. L’écran de bord permet de sélectionner parmi quatre modes de conduite qui influeront sur l’assistance portée aux pédales.

Prix conseillé : 1 799 €