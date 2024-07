DJI se lance officiellement dans les vélos électriques - voici ce qu'il faut savoir

Les rumeurs étaient donc fondées : DJI a révélé qu'elle se lançait officiellement dans les vélos électriques en fournissant ce qu'elle appelle un "système d'entraînement révolutionnaire pour e-bikes" à une nouvelle marque de VTT électriques appelée Amflow.

Le fabricant des meilleurs drones du monde explique que l'arrivée sur le marché des vélos électriques est une "évolution naturelle" en raison de la technologie des batteries et des moteurs de ses drones et de ses cardans. Le puissant système d'entraînement Avinox de DJI fera ses débuts sur le nouveau Amflow PL, un VTT électrique qui sera disponible dans le courant de l'année.

Qu'est-ce que ce nouveau système Avinox a de particulier ? Il intègre des technologies que l'on trouve généralement sur les drones et les smartphones. Pour commencer, le cadre est équipé d'un écran tactile OLED couleur de 2 pouces qui fournit des données de conduite en temps réel, l'autonomie estimée du vélo et des options de réglage.

Vous pouvez également vous connecter au vélo via l'application Avinox, qui vous permet de configurer un mode antivol et de vérifier sa position en temps réel. Vous pouvez également y régler des paramètres tels que la puissance, le couple et la cadence pour les adapter à votre style de conduite. Naturellement, le vélo peut aussi fournir de la batterie d'urgence à votre téléphone.

Mais il y a aussi un logiciel astucieux à bord pour aider à l'expérience de conduite. DJI explique que son algorithme Smart-Assist exploite divers capteurs pour ajuster automatiquement la quantité d'assistance électrique qu'il fournit, en fonction de votre résistance actuelle à la conduite.

Il existe quatre modes de conduite - Auto, Eco, Trail et Turbo - ainsi qu'un mode Boost pour un surcroît de puissance en cas d'urgence. Comme pour un drone ou un smartphone, les deux options de batterie (600Wh ou 800Wh) sont dotées des dernières technologies de charge rapide, ce qui signifie que la batterie de 800Wh peut apparemment être rechargée de zéro à 75 % en 90 minutes environ.

L'Amflow PL lui-même s'annonce comme un VTT électrique haut de gamme, bien que nous n'ayons pas encore d'idée sur son prix. Le vélo en fibre de carbone pèse 19,2 kg, ce qui est impressionnant, même s'il n'est pas aussi léger que le Specialized Levo SL Expert Carbon (notre choix actuel pour le titre de meilleur e-MTB).

Néanmoins, le rapport puissance/taille de l'Amsive PL se situe parmi les meilleurs. Il fournit un couple de 105 Nm avec une puissance de sortie de 850 W, une combinaison assez monstrueuse qui aidera les cyclistes à découper les sentiers les plus difficiles. Le cadre est également compatible avec les roues arrière de 27,5 pouces et de 29 pouces.

Amflow et DJI indiquent que les trois versions du vélo - le PL Carbon (800Wh), le PL Carbon Pro (600Wh) et le PL Carbon Pro (800Wh) - seront disponibles d'ici le quatrième trimestre 2024 auprès des revendeurs en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie. Il n'y a pas encore de nouvelles sur la disponibilité ou le prix France.

Qu'en est-il de DJI et d'Amflow ?

(Image credit: Amflow)

Nous avons demandé à DJI si la nouvelle marque de VTT électrique Amflow lui appartenait. Un porte-parole nous a répondu qu'Amflow était "incubée par DJI" et que l'équipe était "une combinaison d'anciens experts techniques de DJI et d'experts de l'industrie du vélo qui s'associent".

DJI aide Amflow à démarrer, mais le géant du drone affirme qu'au fur et à mesure de sa croissance, la marque "deviendra de plus en plus indépendante". DJI n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de fourniture de technologie à de nouvelles start-ups - sa technologie de drone se trouve dans le Ryze Tello, l'un des meilleurs drones pour débutants, tandis que la nouvelle marque Anzu Robotics octroie également des licences pour la technologie de drone de DJI.

Cette approche pourrait devenir de plus en plus courante pour DJI, car la marque chinoise est confrontée à la menace très réelle d'une interdiction aux États-Unis - une mesure que DJI a qualifiée de "dangereux précédent pour permettre des allégations sans fondement et des craintes xénophobes".

Cependant, ce projet de loi américain s'appelle le Countering CCP Drones Act, et il n'est donc pas certain qu'il ait un impact sur la vente par Amflow d'un VTT électrique équipé de la technologie DJI aux États-Unis. L'évolution vers les VTT électriques est rafraîchissante compte tenu des déboires de DJI dans le domaine des drones, et elle est tout à fait logique si l'on considère l'impressionnante technologie des moteurs et des batteries.

DJI a l'habitude de se lancer dans de nouveaux domaines technologiques. Elle a dominé les cardans de caméra, lancé l'impressionnant DJI Mic 2 et affronté GoPro dans la bataille des meilleures caméras d'action. La combinaison de son nouveau système Avinox avec le premier vélo d'Amflow semble excitante pour les cyclistes et nous serons très enthousiastes à l'idée de l'essayer lorsqu'il arrivera sur le marché dans le courant de l'année.