La PS4 Pro ne sera pas rechargée sur PlayStation Direct, laissant ainsi penser qu'elle pourrait disparaître

Une mise à jour de la liste PlayStation Direct pour la PS4 Pro suggère que Sony ne vendra plus la console sur sa vitrine, ce qui laisse supposer qu'il pourrait se préparer à abandonner le modèle.

La PS4 Pro est actuellement marquée comme "en rupture de stock" sur le site web de l'US PlayStation Direct, mais il a été constaté (via GamesRadar) que la page web indique également qu'il n'y a "actuellement aucun projet de réapprovisionnement de cet article à l'avenir". Le modèle de base PS4 Slim est également listé comme "en rupture de stock" mais rien n'indique que Sony ne prévoit pas d'ajouter du stock à l'avenir.

Naturellement, cela a conduit à des spéculations sur le fait que Sony envisage d'arrêter la PS4 Pro maintenant que la PS5 a été lancée et que la demande est élevée.

Sony n'a pas encore confirmé son intention d'arrêter la PS4 Pro, mais ce ne serait pas une grande surprise si elle le faisait. Au début de l'année, Microsoft a abandonné la Xbox One X, l'équivalent de la PS4 Pro en milieu de génération, aux côtés de la Xbox One S All-Digital Edition tout en conservant la Xbox One S de base dans les rayons, ce qui constitue "une étape naturelle" avant le lancement de la prochaine génération de Xbox Series X et Xbox Series S.

Plus de PS4 ?

Le PDG de SIE, Jim Ryan, a été clair dans le passé : bien que Sony se sente "responsable de servir" la communauté PS4 "pendant plusieurs années après le lancement de la PS5", il croit toujours en l'idée de générations de consoles ; en donnant à la PS5 des fonctionnalités nouvelles et exclusives qui ne sont pas disponibles sur la PS4.

Les nouvelles fonctionnalités sont généralement un bon moyen d'encourager les propriétaires de PS4 à faire le saut vers la PS5. La suppression de l'option intermédiaire de la PS4 Pro rendrait probablement l'installation des joueurs sur le matériel le plus récent encore plus facile. Étant donné que la PS4 Pro et la PS5 Digital Edition sont toutes deux cotées sur PlayStation Direct à 399€, la PS4 Pro n'est plus vraiment une bon placement ou une proposition de valeur. Avec le prix de la PS5 Digital Edition, on peut dire que Sony continue à servir ceux qui souhaitent passer à une console moins chère, sans courir le risque qu'une grande partie de ses joueurs restent dans la génération précédente.

Il est toujours possible que Sony continue à produire la PS4 Pro mais qu'elle vende la console par l'intermédiaire de détaillants, en gardant sa propre vitrine directe limitée à la PS4 de base et à la PS5. Cependant, étant donné le niveau de la demande pour la PS5 en ce moment, il serait très logique que Sony se concentre sur la commercialisation d'un plus grand nombre d'unités de sa dernière console.

Si vous avez encore du mal à mettre la main sur une PS5, n'oubliez pas de consulter notre guide pour savoir où trouver la console en stock. Si vous êtes plus intéressé par une PS4 Pro et que vous craignez de manquer de temps, nous avons également un guide des meilleures offres de PS4 Pro.