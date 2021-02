Après 16 ans, ce jeu Star Wars longtemps oublié arrive sur PS4 et Switch

Les fans de Star Wars et les amateurs de nostalgie générale de jeux vidéo seront heureux de savoir que Star Wars : Republic Commando, le bien-aimé jeu de tir tactique, arrive sur PS4 et Nintendo Switch.

Le 6 avril, les joueurs pourront découvrir le classique culte de Star Wars dans toute sa gloire remasterisée en HD, marquant ainsi les débuts du jeu sur PlayStation et Nintendo (l'original était une exclusivité Xbox et Windows PC, et a ensuite été porté sur Xbox One en 2018).

L'original Star Wars : Republic Commando a été lancé en 2005 et a été développé par Lucasfilm Games, alors connu sous le nom de LucasArts. Dans le cadre de la Guerre des clones, les joueurs incarnent RC-1338 (ou "Boss"), un clone trooper d'élite, connu sous le nom de commando des clones, qui dirige l'unité d'opérations spéciales Delta Squad à travers une série de missions sur différentes planètes.

Même si vous n'avez jamais joué au jeu original, vous reconnaîtrez peut-être la Delta Squad de la série télévisée Star Wars : The Clone Wars dans l'épisode "Witches From the Mist".

Dès sa sortie, le jeu a attiré un public passionné et, depuis, il est considéré comme l'un des meilleurs jeux Star Wars jamais réalisés. Il a également été adapté en cinq romans et met en scène la célèbre voix de Temuera Morrison, qui joue Jango Fett dans la trilogie précédente, Boba Fett dans la dernière saison de The Mandalorian et, d'une manière générale, la plupart des clones que vous avez déjà entendus crier "pour la République" avant de se lancer dans un déchaînement de tirs de droïdes de combat.

Brillant et inédit

Aspyr Media est à la tête du remastering HD, le même studio qui a porté Star Wars Episode 1 : Racer pour la PS4 et la Switch.

Alors que le jeu original comportait des éléments solo et multijoueurs, Star Wars : Republic Commando sur PS4 et Switch ne proposera que le mode campagne (ce qui, soyons honnêtes, est la raison pour laquelle il s'est avéré si populaire à l'époque). Il sera également jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Le remastering comprendra des commandes mises à jour pour les utilisateurs de DualShock 4 et DualSense, ainsi qu'une foule de nouveaux trophées à chasser (dont un platine).

Star Wars : Republic Commando coûtera 14,99 €, et devrait être disponible sur les boutiques en ligne respectives des deux consoles le 6 avril.