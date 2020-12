Voici les 15 jeux vidéo les plus attendus sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch

Vous venez de vous procurer une PS5 ou une Xbox Series X et vous aimeriez jeter un œil sur les prochains jeux vidéo qui enchanteront votre quotidien en 2021 ? Vous êtes ici au bon endroit. De même si vous recherchez les futures sorties exclusives sur Nintendo Switch. Nous avons rassemblé ci-dessous les 15 titres les plus attendus sur les trois meilleures consoles actuelles.

Des superproductions aux jeux indés, ces titres ont pour point commun les multiples promesses qu’ils font au joueur désireux de mêler direction artistique bluffante et gameplay original. En 2021, ces promesses sont nombreuses et nous espérons qu’elles seront grandement remplies au-delà de la bande-annonce.

Resident Evil Village

(Image credit: Sony)

Attendu sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

Alors que la série culte se concentre sur nombre de remakes depuis quelques années (avec succès pour ceux de Resident Evil 2 et 3), la trame principale autour de la Umbrella Corporation et de ses opposants est clairement mise en suspens. Mais l’arrivée de Resident Evil Village sur PS5 et Xbox Series X pourrait bien changer la donne. Avec un retour en Europe, sur les traces du meilleur opus de la saga (et aussi le plus effrayant) : Resident Evil 4. Des monstres ressemblant à des loups-garous, les retrouvailles avec Chris Redfield, ainsi qu’avec Ethan le protagoniste principal de RE7.

Le nouvel opus semble d’ailleurs reprendre les prises de vue directes à la première personne du dernier opus original. Pour s’immerger davantage dans l’horreur. Avis aux fans.

Horizon Forbidden West

(Image credit: Sony)

Attendu sur : PS5, PS4

Horizon Forbidden West est la suite très attendue d’Horizon Zero Dawn, un jeu exclusif PS4 acclamé par la critique et depuis sorti sur PC. Elle narrera un nouveau chapitre de l’odyssée d'Aloy, partie explorer les côtes sauvages d’une Amérique post-Apocalyptique. Grande nouveauté : la bande-annonce nous laisse clairement entendre qu’une bonne partie du jeu se passera… sous l'eau.

Il y a des faux-airs de Fallout: New Vegas, avec la possibilité de traverser un monde ouvert bien plus immense que son prédécesseur de 2017, entre le Nevada et la Californie. Horizon Forbidden West s’avérerait même un formidable terrain d’expérimentation de la manette DualSense et de ses gâchettes adaptatives qui permettraient de sentir arcs et frondes se tordre avant de tirer.

Ratchet and Clank: Rift Apart

(Image credit: Insomniac Games)

Attendu sur : PS5

Vous recherchez un jeu spécialement conçu pour mettre en valeur la puissance du SSD super rapide de la PS5 ? Tout en vous offrant des contenus exclusifs sur le long terme ? Ratchet and Clank: Rift Apart pourrait cocher ces deux cases.

Sautez à travers des failles dimensionnelles et explorez des mondes extrêmement riches, avec un chargement instantané et une quantité étonnante de détails visuels apparaissant sans latence à l'écran. Ce 15e opus de la série Ratchet and Clank fait un pas de plus vers la qualité CGI d'un film Pixar, et nous croisons les doigts pour qu'il soit à la hauteur de l'excellente réputation de la franchise.

Far Cry 6

(Image credit: Ubisoft)

Attendu sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Initialement annoncée pour février 2021, la sortie de Far Cry 6 a été repoussée par l’éditeur Ubisoft - ce dernier préférant livrer un jeu finalisé à 100%. Ce nouvel épisode se déroule dans un paradis tropical figé dans le temps, appelé Yara. Yara est contrôlé par le dictateur Anton Castillo (joué par Giancarlo Esposito, vu dans les séries Breaking Bad et The Mandalorian), avec l'aide de son fils Diego. Mais une révolution en cours vise à faire tomber Castillo. Vous incarnez l’un de ces révolutionnaires, Danny.

Fidèle aux Far Cry précédents, nous devrions profiter d’un monde ouvert ou action rime avec liberté totale de mouvement. Nous pourrons certainement choisir entre infiltration et mode bourrin, avec de multiples moyens de transports, un arsenal illimité et des ennemis plus nombreux que jamais.

Gran Turismo 7

(Image credit: Sony)

Attendu sur : PS5

La simulation de course automobile si chère à Sony devrait nous parvenir au début de l’année prochaine, avec la lourde tâche de constituer la vitrine la plus réaliste du catalogue PS5 (merci le ray-tracing). Au-delà des performances graphiques et d’une sélection de véhicules plus généreuse, il sera intéressant de découvrir ce que la licence a d’innovant à présenter après le plus que complet GT Sport sorti sur PS4.

Obtenir un jeu Gran Turismo® si tôt dans le cycle de vie de la PS5 est aussi une rare aubaine, car la franchise s’avère plutôt connue pour son calendrier de production des plus capricieux. Tant et si bien qu’il pourrait faire l’objet d’un bundle console + jeu… avec promesse d’une nouvelle pénurie !

Gotham Knights

(Image credit: Warner Bros)

Attendu sur : PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Le digne successeur de la saga Arkham, développée par les studios Rocksteady, ne met plus du tout en vedette Bruce Wayne… mais plutôt ses quatre héritiers légitimes : Red Hood, Nightwing, Robin et Batgirl. Une vaste galerie de personnages jouables qui vous permettra de composer avec un gameplay polyvalent et de multiples styles de combat.

Mieux encore : un mode coop à deux joueurs est proposé ici, dans la veine de Destiny. Idéal pour ceux qui préfèrent le collaboratif. Côté vilains, nous ne savons pas encore si le Joker sera de la partie - mais la légendaire Cour des Hiboux vous donnera autant de fil à retordre. A noter que nous devrions également la retrouver dans le film The Batman qui sortira en mars 2022.

Returnal

(Image credit: Sony)

Attendu sur : PS5

Nouvelle exclusivité PS5, Returnal vous met au défi de briser le cycle du chaos sur une planète en perpétuel changement. Construit comme un rogue-like, ce titre génère un monde complètement différent à chaque début de partie, ce qui garantit une rejouabilité presque infinie (mais aussi beaucoup de frustration pour les gamers les plus impatients).

Il s’agit également d’un jeu de tir à la troisième personne avec Gwendoline Christie, aperçu dans Game of Thrones et Star Wars VII / VIII, dans le rôle principal. Aux commandes, le studio finlandais Housemarque, à qui l’on doit le shoot them up Dead Nation sorti sur PS3 en 2010.

Deathloop

(Image credit: Arkane)

Attendu sur : PS5, PC

Réalisé par Arkane Studios, le cerveau derrière la série Dishonored, ce jeu PS5 / PC nous parviendra le 21 mai 2021. Deathloop met en scène deux assassins, coincés dans un duel sans fin sur une île appelée Blackreef. Le premier, Colt, veut mettre fin à l'interminable boucle temporelle dans laquelle l'île est enlisée, et doit éliminer huit cibles avant que la journée ne recommence pour y parvenir. Le second, Julianna, est chargé de l’en empêcher par tous les moyens.

Furtivité, shoot, pouvoirs magiques… A vous de choisir vos capacités d’élite, à l’instar des deux volets de Dishonored. Un mode multijoueur unique permettra de vous confronter à d’autres « tueurs », si la campagne solo ne vous suffit plus.

Halo Infinite

(Image credit: 343 Industries)

Attendu sur : Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Le développement d’Halo Infinite est quelque peu tumultueux. Imaginé pour un lancement commun avec les Xbox Series X/S en novembre, le titre phare de 343 Industries a été reporté à la dernière minute. Master Chief devrait faire le grand saut vers la console de nouvelle génération durant l’automne 2021. Avec des performances hors normes et un gameplay inédit faisant honneur à Master Chief, ambassadeur de la Xbox depuis presque 18 ans.

Selon Microsoft, Halo Infinite (comme tous les titres exclusifs de Xbox Game Studios) utilisera la nouvelle fonction Smart Delivery. Cela signifie que vous n'aurez à acheter le jeu qu'une seule fois et que vous aurez accès à la meilleure version disponible pour la console Xbox que vous choisirez en support.

Hogwarts Legacy

(Image credit: Warner Bros. Games)

Attendu sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Il est temps qu’un éditeur prenne à bras le corps la mythologie Harry Potter et en fasse une excellente adaptation vidéoludique - oui, la saga LEGO ne compte pas. L'approche d’Hogwarts Legacy est intéressante dans la mesure où elle situe son histoire 100 ans avant le début du premier roman de JK Rowling. Ainsi, vous ne vous contenterez pas ici de marcher sur les pas d’Harry, Hermione et Ron, vous aurez le droit à votre propre aventure entre les murs de Poudlard.

Ce nouveau chapitre devrait donner un véritable coup de fouet à une franchise qui prend la poussière depuis trop longtemps. Et on s'attend à ce qu'il sorte fin 2021.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

(Image credit: Nintendo)

Attendu sur : Nintendo Switch

Le premier volet a donné naissance au monde ouvert le plus magistral imaginé sur Nintendo Switch – et sans doute au jeu le plus ambitieux du catalogue, encore à ce jour. Autrement dit, les attentes sont scrupuleusement élevées quant à sa suite. Reste à savoir si l’éditeur japonais peut réellement relever le niveau avec une console qui n’a pas évolué, elle.

Teasé pendant l'E3 2019, Breath of the Wild 2 demeure un projet mystérieux. Evidemment, Link et Zelda sont de retour, et une nouvelle menace incroyablement puissante devra être renversée. Il est également probable que les magnifiques plaines d'Hyrule pourront de nouveau être explorées, bien que nous nous demandions encore comment la carte pourrait être plus riche et variée. Cette suite devrait être proposée au cours du second semestre 2021, juste avant les fêtes de fin d’année.

Hitman 3

(Image credit: IO Interactive)

Attendu sur : PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One, Stadia

Hitman 3 arrivera sur les consoles actuelles et de nouvelle génération le 20 janvier 2021. Le jeu achèvera le scénario de World of Assassination, qui a commencé avec le redémarrage de la série en 2016. La bande annonce révèle quelques séquences de gameplay. Le jeu s’avère incroyablement captivant avec un agent 47 infiltrant un gratte-ciel en escaladant sa façade extérieure. Tom Cruise / Ethan Hunt a trouvé son maître.

Plus de contrats à remplir et plus d'assassinats à accomplir. Hitman 3 sera également jouable en mode réalité virtuelle sur PS4, de sorte que vous pourrez vous immerger totalement dans le smoking propre de 47. Vous devrez bien sûr posséder un casque PSVR, mais la perspective de vivre l’intrigue à travers les yeux de son protagoniste est des plus passionnantes.

Back 4 Blood

(Image credit: Turtle Rock)

Attendu sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Si vous attendez désespérément une suite à Left 4 Dead 2, vous ne trouverez pas mieux que ce nouveau projet des développeurs du FPS coopératif ayant donné ses heures de gloire à l’invasion zombie sur consoles de salon.

Back 4 Blood reprend les mêmes mécanismes que sa référence principale, avec plus de créatures hideuses et grotesques, de fuites palpitantes et de combats frénétiques. Vous devez vous échapper de ce cauchemar avec le support de trois autres joueurs. Ou bien décider de vous confronter à d’autres gamers dans un mode multijoueur PvP détonnant.

Mass Effect: Edition Légendaire

(Image credit: BioWare)

Attendu sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Pour tuer le temps et quelques Moissonneurs, il sera possible de lancer dans quelques mois Mass Effect: Edition Légendaire. Une collection rassemblant Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que l’intégralité de leur DLC, packs armures et armes. Les trois jeux seront « remasterisés et optimisés pour la 4K », parés pour conquérir PS5 et Xbox Series X.

Cette annonce n'est pas une grande surprise - une remasterisation de Mass Effect fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps. Un tweet cryptique de BioWare avait déjà alimenté les soupçons, en janvier 2020. Mais, il aura fallu attendre la fin de l’année pour qu’EA communique auprès de ses investisseurs la sortie de ce coffret très attendu, d’ici fin mars 2021. Mass Effect: Edition Légendaire sera également disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, pour celles et ceux qui ne compteraient pas passer à la next-gen tout de suite.

Everwild

(Image credit: Rare)

Attendu sur : Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Sea of Thieves a sauvé l’éditeur Rare de la noyade et lui a redonné suffisamment confiance pour envisager un nouveau succès public. Sans étonnement aucun, Everwild suscite déjà l’intérêt de nombreux fans de titres d’aventure à travers le globe.

Avec un style artistique magique et saisissant, et la promesse d'expériences multijoueurs plus immersives, Everwild semble extrêmement prometteur - même à ce stade de développement précoce. Nous espérons simplement qu'il sortira dans un état plus consistant que Sea of Thieves, le haut flambeau de la piraterie ayant sacrément ramé pendant des mois, avec maints contenus et succès ajoutés, avant de fédérer une belle communauté.