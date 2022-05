N'attendez pas de nouveaux jeux PS4 après 2025

Près de deux ans après le lancement de la PS5, Sony vient de communiquer son intention de ne plus produire des jeux PS4 après 2025.

Détaillant ses prévisions financières sur l’année et sur celles à venir, le dernier bilan de Sony comporte une répartition détaillée en pourcentage des sorties par plateforme. L’exercice 2025 ne mentionne pas du tout les jeux PS4 - ce qui suggère que Sony prévoit de mettre un terme au support de la console d'ici là.

Depuis l'arrivée de la PS5, nous avons vu prospérer quelques jeux multi-générationnels. Au lancement, Marvel's Spider-Man: Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure ont tous deux été déployés sur PS4 et PS5. Rien que cette année, Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7 les ont rejoints, God of War Ragnarok étant le dernier jeu cross-gen majeur attendu.

Pour l'instant, Sony poursuit la production de la PS4 jusqu'en 2022. Cela n'inclut pas la PS4 Pro, plus puissante, mais la console PlayStation la plus vendue ne disparaît pas pour autant. C'est une grande différence avec la stratégie de Microsoft, qui a mis fin à la production de la famille Xbox One en 2020.

(Image credit: Sony)

Plus de jeux PS4 après God of War: Ragnarok ?

Avant le lancement de la PS5, Jim Ryan, le patron de PlayStation, a déclaré à GamesIndustry.biz (opens in new tab) : "Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations" Sackboy et Spider-Man mis à part, la première année du catalogue next-gen a largement tenu ses promesses. Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, et le remake de Demon's Souls sont tous de gros jeux exclusifs fort appréciés par la communauté de joueurs PlayStation.

En comparaison, Microsoft a offert un support multi-générationnel significatif entre la Xbox One et la Xbox Series X|S. Les exclusivités de la nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator font lentement leur apparition, c'est sûr. Mais l'année dernière, des jeux comme Halo Infinite et Forza Horizon 5 sont arrivés sur les deux plateformes.

Dans ce contexte, l'approche de PlayStation semble plus incohérente. Pourtant, à mesure que des exclusivités PS5 comme Marvel's Spider-Man 2 sont confirmées, les sorties cross-gen se raréfient. Nous ne savons pas si Sony prévoit d'autres sorties PS4 après Ragnarok mais, quoi qu'il en soit, le sort de la PS4 est désormais scellé.