Netflix lève le voile sur l'un de ses films les plus attendus de 2021

Netflix vient de présenter Army of the Dead, son prochain blockbuster « avec des zombies », réalisé par Zack Snyder (Watchmen, Batman v Superman). Prenant place à Las Vegas en pleine pandémie - un terme qui sonne plus angoissant de nos jours -, le film suit la descente aux enfers d'une bande de mercenaires qui doivent mener à bien leur mission, tout en repoussant une vague de morts-vivants dans les rues de « Sin City ».

Bien que Netflix n'ait pas encore fixé de date de sortie pour cette affiche, nous nous attendons à le voir programmer au cours du premier semestre de cette année. Il sera accompagné d'une préquelle et d'une série animée destinées à faire monter la pression des abonnées, en attendant le lancement de la nouvelle création de Snyder. Selon une récente interview accordée à EW, le cinéaste a imaginé les prémisses de Army of the Dead après avoir tourné le remake de Dawn of the Dead en 2004. Le film est resté en stand-by pendant des années chez Warner Bros, avant que Netflix décide d’en racheter les droits.

La distribution comprend Dave Bautista, Tig Notaro, Garret Dillahunt et Hiroyuki Sanada, parmi beaucoup d'autres. Voici les premières images :

Netflix dominera-t-il le septième art en 2021 ?

Ce sera probablement l'un des plus grands films de 2021 en général, simplement parce que la réouverture des cinémas demeure pour l'instant très incertaine. La décision de HBO Max de diffuser en streaming des grosses productions telles que The Matrix 4 et The Suicide Squad va probablement inciter la concurrence à multiplier ce type d’initiatives.

Le bilan de Netflix en matière de superproductions cinématographiques est aujourd’hui un peu mitigé, bien que les films Extraction et The Old Guard de 2020 ont concentré un bon nombre de spectateurs autour de la SVOD. Un film de zombies ultra-coûteux pourrait mettre Netflix sur le devant de la scène en 2021, même si la filmographie de Snyder divise fréquemment le public cinéphile.