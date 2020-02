Oppo prépare de nouveaux écouteurs sans fil face aux AirPods Pro et aux Galaxy Buds Plus

Le constructeur mobile chinois vient de déposer un brevet relatif à non pas un mais deux modèles d’écouteurs sans fil True Wireless. Le premier rappelle les AirPods d’Apple, le second ressemble aux très récents Samsung Galaxy Buds Plus. Les deux alimentent les spéculations depuis quelques heures.

Ce sont nos confrères de 91Mobiles qui ont repéré le fameux brevet, incluant quelques visuels des appareils concernés. Nous y observons une paire d’écouteurs sans fil, avec des embouts en silicone sous forme de longues tiges. Un faux air d’AirPods Pro ? Hormis le coloris, nous pourrions nous méprendre.

Les illustrations mettent également en avant des commandes tactiles, sans doute pour contrôler la lecture de vos playlists musicales, la prise d’appels téléphoniques et l’activation de l’assistant vocal de votre smartphone. A noter de même la présence d’un microphone sur la tige.

Enfin, un capteur de proximité sur chaque oreillette permettrait de mettre la lecture en pause automatique lorsque vous retirez l’une ou l’autre, voire les deux. Une fonction qui nous laisserait supposer la prise en charge de l’annulation de bruit active.

(Image credit: Oppo / 91Mobiles)

Le second modèle d'écouteurs sans fil présenté dans le brevet lorgne davantage du côté des Samsung Galaxy Buds Plus, avec un design plus compact et sans tige. Aucune des deux paires ne semble être associée à un boîtier de recharge.

La revanche d’Oppo ?

Bien que ces nouveaux écouteurs sans fil True Wireless puissent donner suite à la tentative des Oppo Enco Free de conquérir le marché audio, il est important de noter qu'un brevet ne se traduit pas toujours par une sortie de produit. Nous restons ainsi attentifs à toute annonce de la société.

La gamme d’écouteurs Oppo a quelque peu été malmenée par le passé. Nous avons récemment essayé les Q1 à réduction de bruit d'Oppo Enco. Si nous avons apprécié leur design et leur autonomie totale de 22 heures, nous n'avons pas vraiment été séduits par la qualité sonore proposée. Aussi nous attendons avec une grande curiosité ces potentiels rounds supplémentaires.