La GeForce RTX 3090 est une telle bête qu'elle peut faire tourner Witcher 3 et Horizon Zero Dawn en 8K

Au moment de sa présentation officielle, la carte graphique RTX 3090 de Nvidia promettait une résolution gaming sublime portée à 4K et 60 images par seconde pour chaque jeu récent. Les derniers benchmarks menés sur le modèle le plus premium de la série de GPU Ampere vont au-delà de nos espérances. Et ils pourraient bien inciter quiconque a eu la chance d’acquérir la RTX 3090 d’investir prochainement dans un téléviseur ou un écran 8K.

La chaine YouTube Bang4BuckPC Gamer a ainsi présenté les performances visuelles de Crysis 3, The Witcher 3, Horizon: Zero Dawn et Final Fantasy XV tous exécutés via la GeForce RTX 3090 de Nvidia. Les quatre titres ont pu atteindre une résolution 8K, à 30 images par seconde. Vu que ces jeux PC sont catalogués comme les plus exigeants sur le plan graphique aujourd’hui, un tel résultat s’avère tout simplement bluffant.



Le jeu 8K, nouvelle norme de 2021 ?

Notre YouTuber-testeur a fait tourner Horizon Zero Dawn à 30 images par seconde, avec des paramètres élevés puis Ultra. Final Fantasy XV, de son côté, a pu fonctionner avec le DLSS et 35-40 images/s en 8K natif (bien que Nvidia VXAO ait dû être désactivé, toutes les autres options ont été conservées activées).

La RTX 3090 est également capable de faire tourner The Witcher 3, avec des paramètres Ultra, en 8K et plus de 35 images par seconde. Un exploit incroyable quand on sait que ce jeu fonctionne avec Nvidia Hairworks (un effet graphique qui ajoute des mouvements capillaires photoréalistes, et qui a maintes fois fait des ravages sur les cartes graphiques les plus puissantes). Enfin, Crysis 3 a plié le test à plus de 40 images par seconde en 8K sur des paramètres élevés.

Il y a une génération encore, imposer une résolution 4K sur l’ensemble des jeux les plus récents sembler une aspiration inatteignable. Ce challenge est désormais de l’histoire ancienne, et la 8K devient la nouvelle montagne à gravir. Avec la RTX 3090, Nvidia n’est pas loin d’enregistrer cet exploit. Même si, pour le consommateur, il se passera encore quelques années avant d’adopter cette nouvelle résolution par défaut – tant le matériel est actuellement hors budget pour la majorité des joueurs.