Les nouveaux smartphones Nokia sont conçus pour durer

HMD Global a annoncé l'ajout de trois nouveaux téléphones Nokia à sa gamme rafraîchie, qui ont été spécialement conçus dans un souci de durabilité.

Le premier appareil est le nouveau Nokia XR20 : ce smartphone robuste peut résister à des températures extrêmes, à des chutes de 1,8 m, à une heure sous l'eau et à d'autres conditions bien plus rudes que celles de la vie quotidienne.

L'appareil est également doté du Gorilla Glass Victus de Corning qui apporte une amélioration deux fois supérieure en matière de résistance aux rayures par rapport à son Gorilla Glass 6. En plus de la longévité, HMD Global fournira au Nokia XR20 quatre ans de mises à jour de sécurité mensuelles et trois ans de mises à niveau du système d'exploitation.

Dans un communiqué de presse annonçant ses nouveaux téléphones Nokia, le PDG de HMD Global, Florian Seiche, a expliqué pourquoi la société a décidé de les concevoir autour de la longévité, en disant :

"Nous exploitons les points de tension des consommateurs autour de la durabilité et de la longévité. Nous avons réalisé un rapport sur les tendances mondiales et constaté que 73 % des consommateurs souhaitent conserver leur téléphone plus longtemps et le feraient si leurs appareils étaient entretenus au fil du temps. Chez HMD, nous donnons aux gens les moyens d'éviter le remplacement précoce des appareils et nous encourageons une consommation plus durable grâce à nos promesses de longévité."

Nokia C30 et Nokia 6310

Le Nokia C30 est le nouveau héros de la série C de HMD Global. Ce smartphone d'affaires est doté de la plus grande batterie et du plus grand écran jamais vus dans un téléphone Nokia.

Il est doté d'un écran HD+ de 6,82 pouces et d'une batterie massive de 6000 mAh qui peut tenir jusqu'à trois jours sur une seule charge. Afin de garantir sa durabilité, le Nokia C30 est enveloppé dans une coque en polycarbonate robuste.

Enfin, HMD Global a ajouté un autre appareil à sa famille Originals qui célèbre l'emblématique Nokia 6310. Le nouveau Nokia 6310 a été réimaginé pour les utilisateurs d'aujourd'hui et est équipé de fonctions d'accessibilité avancées, d'une ergonomie optimisée et d'une batterie qui dure des semaines.

Le Nokia XR20 est disponible dès maintenant à partir de 499€. Le Nokia C30 et le Nokia 6310 sont également disponibles, mais les deux appareils ne seront lancés que sur certains marchés.