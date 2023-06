Pixel 8 et 8 Pro : les prochains smartphones de Google pourraient bénéficier de cette option bien pratique de Samsung

Si Samsung ne veut plus de Google sur ses smartphones , le géant américain pourrait bien s'inspirer de la technologie coréenne. Le Google Pixel 8 arrive bientôt. Son grand frère, le Pixel 8 Pro, signe la fin de l'écran incurvé pour les smartphones de la marque. De plus, ce dernier pourrait être équipé d'une nouvelle caméra. Le Pixel 8 Pro disposerait même d'un thermomètre intégré . De plus, une fonctionnalité très attendue arriverait enfin sur les Pixels.

Le mode Alt DisplayPort permet ainsi aux appareils de se connecter aux écrans via l'USB-C. Il existe plusieurs normes différentes, mais les deux plus importantes sont ThunderBolt et DisplayPort. La première utilise la même connectivité que celle utilisée pour les cartes graphiques des PC et l'extension de stockage à grande vitesse. DisplayPort prend en charge l'audio ainsi que les transferts de données rapides.

Google va remettre au goût du jour une technologie qui a fait ses preuves

Google vise donc à vous donner la possibilité de transformer votre Pixel 8 ou Pixel 8 Pro en ordinateur de bureau. Avec un écran, un clavier et une souris, votre smartphone pourrait ainsi devenir un ordinateur portable léger. De plus, compte tenu des nombreux jeux disponibles sur le Play Store, il devrait être possible d'accéder à une large bibliothèque de jeux.

Ce concept n'est évidemment pas nouveau. En effet, en 2011, le Motorola ATRIX était déjà équipé d'une station d'accueil spéciale qui le transformait en ordinateur de bureau. Mais son utilisation la plus connue est sans doute le Samsung DeX. En effet, depuis 2017, les téléphones phares de Samsung continuent de prendre en charge le DeX, permettant une expérience d'ordinateur de bureau via un simple câble USB-C ou un adaptateur HDMI.

La beta d'Android 14, déjà disponible , prendrait ainsi en charge le mode USB-C DisplayPort Alt. Google serait donc sur le point d'accompagner le lancement des Pixel 8 et 8 Pro de cette technologie popularisée par Samsung.