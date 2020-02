Les Google Glass 2 sont désormais disponibles, uniquement pour les entreprises

Vous recherchez des lunettes connectées à réalité augmentée, de bonne facture ? Bonne nouvelle : Google vient de mettre à disposition en magasin ses Google Glass Enterprise Edition 2. Commercialisées à partir de 999 $ la paire (environ 908 €), elles sont aujourd’hui en vente directe chez plusieurs revendeurs adoubés par la firme de Mountain View, tels que CDW, Mobile Advance ou SHI. C'est la première fois que les futurs utilisateurs pourront mettre la main sur une innovation Google au sein d’une boutique autre que celle de la compagnie.

Une forte demande dans le secteur logistique

Comme son nom l'indique, la seconde génération des Google Glass Enterprise est destinée aux professionnels, et non au grand public. Google a en effet reciblé son marché après l’échec des premières Google Glass en 2014. Moins chères que ces dernières - le produit original était vendu à 1500 $ -, les Glass Enterprise 2 fonctionnent sous interface Android, sont dotés d’un appareil photo et d’un processeur plus puissants, ainsi que d’une connectivité USB-C pour un chargement plus rapide.

Selon Google, les lunettes connectées connaissent un succès croissant auprès des entreprises, depuis leur lancement en mai dernier. Les secteurs les plus demandeurs seraient la logistique, les industries de transformation des biens et la gestion des services de terrain.

Jay Kothari, chef de projet Google Glass, se veut très enthousiaste sur l’avenir de l’outil. De nombreux développeurs utilisent régulièrement les API délivrées pour créer des « nouvelles solutions d’entreprises compatibles ».

« Glass Enterprise Edition 2 optimise la production industrielle grâce à un accès mains libres direct vers des informations et des outils indispensables. Les entreprises qui ont adopté Glass ont constaté des temps de production plus rapides, une amélioration de la qualité et une réduction des coûts. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir comment les développeurs vont faire évoluer Glass pour façonner l'industrie de demain ».

