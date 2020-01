Google Earth est désormais plus impressionnant sur votre smartphone

Depuis sa création en 2001, vous avez sans doute exécuté un bon millier de rotations de notre planète via le logiciel Google Earth. Un divertissement ludique admirable sur ordinateur, beaucoup moins sur smartphone. L’application mobile se révélant jusqu’ici moins fluide et esthétique que sa version bureau. Toutefois, la firme de Mountain View a mis à disposition, cette semaine, une nouvelle mise à jour du programme. Et cette dernière donne clairement l’avantage à votre téléphone portable !

Dorénavant, l’application iOS comme Android vous permet en effet de dézoomer jusqu’à 48 000 kilomètres au-dessus de la Terre. Et contempler ainsi, en arrière-plan, les étoiles de la Voie lactée photographiées par l'Observatoire Astral Européen. La résolution sur smartphone atteindrait près de 40 millions de pixels (9000 x 4500 px plus exactement). De quoi vous offrir un splendide panorama du cosmos.

Google Maps donne aussi dans l’exploration spatiale

Déjà, en décembre, plusieurs utilisateurs de la géolocalisation propulsée par Google révélaient une fonctionnalité inédite et assez discrète de Google Maps. En dézoomant au maximum votre plan de quartier et en affichant la globalité de la sphère terrestre, vous avez la possibilité de débloquer un mode intitulé « Espace ». En le sélectionnant, l’accès à d’autres planètes vous est offert. Libre à vous de faire un tour sur Mars ou encore Vénus. Effet waouh bis : les développeurs s’avérant des fans extrêmes de Star Wars, votre déplacement s’effectue avec une transition rappelant les sauts dans l’hyperespace du Faucon Millenium.

Plus besoin de lever la tête vers les étoiles !