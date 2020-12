Cadeaux de Noël 2020 : les joueurs PC vont être gâtés cette année

Nos guides de Noël 2020 Chaque jour, nous vous proposons une sélection d’idées cadeaux immanquables pour un public de technophiles particulier. Nous espérons qu’elles vous inspireront avant les fêtes. Jour 1 : Apple Addicts | Jour 2 : Photographes | Jour 3 : Fans Nintendo | Jour 4 : Génération Xbox | Jour 5 : Gamers Playstation | Jour 6 : Retrogamers | Jour 7 : Joueurs PC

Si votre entourage a depuis longtemps délaissé les consoles pour un PC Gamer, n’espérez pas le contenter avec une PS5 ou une Xbox Series X en 2020. Même si vous avez réussi, au gré d’efforts surhumains, à mettre la main sur un exemplaire en ces temps de pénurie persistante. Pour les joueurs qui comptent parmi vos proches, le cadeau parfait sera un nouveau périphérique, une carte graphique next-gen ou encore - en fonction de votre budget - un PC portable gamer dernier cri.

Vous craignez de faire de mauvais choix ? Chez TechRadar, nous ne sommes pas seulement d’irréductibles joueurs PC, mais aussi des experts en tendances high-tech. C'est pourquoi, à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons concocté une liste type au Père Noël, avec une sélection de présents qui ne manqueront pas d’illuminer le petit cœur RGB de n’importe quel gamer.

Nous avons couvert l'ensemble du matériel mis à niveau en cette année spéciale qui a vu l’apparition de séries inédites de cartes graphiques mais aussi d’ordinateurs portables dédiés au jeu vidéo, plus puissants que jamais. Sans oublier le combo souris + clavier + casque garantissant une immersion totale au cœur des jeux AAA les plus récents.

(Image credit: Razer)

Razer Basilisk X Hyperspeed Cette souris Bluetooth est réputée increvable. DPI : jusqu'à 16 000 | Caractéristiques : Vitesse de suivi de 450 IPS, accélération jusqu'à 40G, HyperSpeed Wireless, 6 boutons programmables 57,99 € Voir à Cdiscount FR Deux options de connexion Batterie longue durée Pas d'indicateur DPI

Affichant un maximum de 450 heures d’autonomie en mode Bluetooth, la Razer Basilisk X Hyperspeed est l'une des souris sans fil les plus durables du marché. Mais elle a bien plus à offrir que sa simple longévité. Elle enregistre également d'excellentes performances avec une vitesse de suivi de 450 IPS et une accélération allant jusqu'à 40G. Sa principale caractéristique, cependant, est l'HyperSpeed Wireless, qui réduit le temps nécessaire pour envoyer des données entre votre souris et votre PC. Ce qui la rend 25 % plus rapide que toute autre technologie de jeu sans fil. Ainsi, la Basilisk X demeure une alliée de choix, de par sa capacité à atteindre sans faute vos cibles. A condition de paramétrer les ajustements nécessaires au préalable, ce qui vous demandera tout de même quelques minutes.

(Image credit: Future)

SteelSeries Apex 3 Le silence ne coûte pas plus cher. Interface : USB | Clavier rétroéclairé : oui | Touches programmables : oui 84,93 € Voir à Cdiscount FR Un prix compétitif Excellent éclairage RVB L’absence de touches mécaniques en frustrera certains

Le terme « budget » a généralement une connotation négative dans le monde des périphériques gaming pour PC. SteelSeries contribue à modifier cette dernière sur le long terme, en proposant un clavier aussi abordable qu’il s’avère robuste et performant : l’Apex 3. La marque a remplacé ici les touches mécaniques traditionnelles par des touches à membranes, bien plus souples et qui délivrent une expérience de frappe plus confortable. Mais surtout plus silencieuse. Idéal pour prêter davantage attention aux bruits environnants dans une partie multijoueur - et reposer les tympans de ceux qui partagent la chambre voisine du joueur ou qui aimerait regarder leur émission TV favorite sans cliquetis parasite. Le tout pour moins de 100 €.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti La meilleure carte graphique 2020… par défaut Processeurs de flux : 4 864 | Fréquence de base : 1.41 GHz (boost jusqu’à 1.67 GHz) | Mémoire : 8 Go GDDR6 | Vitesse mémoire : 14 Gbps | Connecteurs d’alimentation : 1x 8-pin PCIe (adaptateur vers 1x 12-pin inclus) | Sorties : HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Check Amazon Excellentes performances en Full HD Support du Ray Tracing solide Moins recommandable pour les jeux 4K

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est peut-être la plus excitante des cartes graphiques de la série Ampere. Alors que les RTX 3080 et RTX 3090 repoussent les limites de ce que nous pensions atteignable en termes de performances graphiques, cette unité benjamine place l’excellence de Nvidia à portée du grand public. Elle se révèle nettement plus abordable que la RTX 3070 et, parce qu'elle offre fondamentalement le même niveau de performances que la RTX 2080 Super, elle permet de jouer sur PC en résolution 1440p - avec les paramètres Ultra et le ray tracing activé sur n’importe quel jeu AAA. En l'associant à un écran Full HD décent, cette carte graphique devrait vous apporter pleinement (et longuement) satisfaction.

(Image credit: Razer)

Razer BlackShark V2 Pro Le périphérique parfait pour une configuration PC haut de gamme. Type de connecteur : USB sans fil 2,4 GHz, prise jack 3,5 mm | Diamètre : 50 mm | Caractéristiques principales : THX Spatial Audio, suppression du bruit, micro supercardioïde HyperClear amovible Prime 178,39 € Voir à Amazon Grande qualité sonore L'application THX Spatial très pratique Pas vraiment pensé pour les consoles

Les casques de jeu Razer BlackShark se concentrent principalement sur trois attributs: le son spatial, la clarté de leur microphone et la suppression du bruit. Ils sont de ce fait idéaux pour les professionnels de l’eSport. Le nouveau Razer BlackShark V2 améliore la qualité de la gamme grâce aux haut-parleurs TriForce Titanium 50 mm, au micro HyperClear Supercardioïde amovible, aux coussinets en mousse à mémoire de forme FlowKnit, à la suppression passive du bruit et à THX Spatial Audio qui apporte un son surround exceptionnel. Le BlackShark V2 Pro est un casque sans fil fantastique qui fonctionnera merveilleusement pour tous les jeux exigeants, du solo au multijoueur - reproduisant la richesse sonore de titres AAA comme Doom Eternal, The Last of Us II ou Gears 5. Et son autonomie garantie sur 24h saura prolonger ce plaisir auditif.

(Image credit: Future)

SecretLab Omega 2020 Aussi douillet que votre lit. Dimensions : 56 x 49 x 135 cm (L x P x H) | Taille recommandée : 1,60 - 1,80 mètre | Charge maximale : 110 kg 4,59 € Voir à Momox FR Accoudoirs 4D robustes Mode rocking-chair Les oreillers cervicaux et lombaires ne restent pas en place

Une gamme en dessous du Titan, l’Omega 2020 de SecretLab n’en reste pas moins un fauteuil gamer premium. Avec son look SF et sa finition cuir, il est aussi agréable à la rétine qu’aux cervicales. L’Omega dernière édition est livré avec un oreiller principal et un oreiller lombaire - tous deux en mousse à mémoire de forme - et offre un support encore meilleur que celui de son prédécesseur. Sans parler des améliorations par rapport au modèle 2018, comme le support en métal sur les accoudoirs, qui lui confère une robustesse à toute épreuve. Attendez-vous donc, après une session de jeu épuisante, à vous endormir dessus pendant quelques heures (grâce à l’option rocking-chair) sans bouger d’un pouce ni risquer de chute !

(Image credit: Future)

Razer Blade 15 Pour jouer avec style. Processeur : Intel Core i7 de 10e génération | Carte graphique : jusqu'à NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | RAM : 16 Go DDR4 | Écran : 144Hz FHD ou OLED 4K - 300Hz FHD ou OLED 4K Tactile | Stockage : jusqu'à 1 To Prime 2 924,36 € Voir à Amazon Incroyablement puissant Connectivité hors pair Un cadeau qui va terrasser votre banquier

Depuis plusieurs années, le Razer Blade est constamment désigné comme l'un des meilleurs ordinateurs portables de jeu sur le marché. Et pour cause, son constructeur parvient à sélectionner les composants les plus imposants à chaque nouvelle édition, sans dénaturer son élégant châssis. Le modèle 2020 poursuit la tradition en combinant des processeurs Intel de 10e génération avec la GeForce RTX 2080 Super de Nvidia.

Le Razer Blade 15 offre des fréquences d'images impressionnantes, avec une amélioration significative du framerate sur certains jeux gourmands comme Metro Exodus. Tandis que son nouvel écran vous permet de bénéficier de la résolution 4K et des couleurs plus nettes de la technologie OLED. Toutefois, des latences subsistent lorsque vous activez le ray-tracing. Reste son prix, faramineux mais justifié.