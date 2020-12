Cadeaux de Noël 2020 : quelles sont les plus grandes attentes d'un gamer PlayStation au pied du sapin ?

Nos guides de Noël 2020 Chaque jour, nous vous proposons une sélection d’idées cadeaux immanquables pour un public de technophiles particulier. Nous espérons qu’elles vous inspireront avant les fêtes. Jour 1 : Apple Addicts | Jour 2 : Photographes | Jour 3 : Fans Nintendo | Jour 4 : Génération Xbox | Jour 5 : Gamers Playstation

Il est assez rare de ne pas compter au moins un fidèle de la marque PlayStation dans son entourage. Et forcément, vous aurez déjà une idée cadeau toute trouvée cette année : la PS5, récemment sortie. A condition d’avoir le budget nécessaire pour vous la procurer et d’avoir la chance de mettre la main sur un exemplaire de la console next-gen, en cette ère de pénurie généralisée.

Avec la nouvelle manette sans fil DualSense (qui bouleversera totalement sa façon de jouer), des périphériques étonnants et une bibliothèque de lancement plus garnie que celle de la Xbox Series X, il y a de quoi s’enthousiasmer plus que de raison pour la nouvelle console de Sony. Le problème, c'est qu'il est presque impossible de s'en procurer une à quelques jours de Noël. Consultez notre guide d'achat spécial PS5 pour identifiant les magasins renouvelant régulièrement leurs stocks.

Heureusement, il existe bien d’autres lots à emballer qui trouveront grâce aux yeux d’un membre de la grande famille PlayStation. Nous avons listé les plus intéressants, dont l’un des meilleurs jeux PS4 de l’année - parce que la console de 2013 conserve encore de sa superbe.

PlayStation 5 La console next-gen de Sony crée la surprise avec de nouvelles fonctionnalités fantastiques. 437,09 € Voir à Fnac FR Des jeux sublimes en 4K, voire en 8K Une manette magnifique Des temps de chargement instantanés Difficile à ranger Rétrocompatibilité limitée

Nous espérions de grands bouleversements de la part de la PS5, et Sony a clairement répondu à nos attentes. L’expérience PlayStation est ici totalement repensée, avec une prise en main plus simple et une nouvelle interface bien pensée, une manette révolutionnaire ainsi que des bonus alléchants pour les abonnés PS Plus. Bien sûr, ceux qui se rueront dessus dès le jour 1 devront composer avec un catalogue de jeux quasi-désert et une rétrocompatibilité limitée aux seuls titres PS4. La console next-gen reste toutefois un investissement solide, et nous sommes convaincus qu’elle prendra encore plus de valeur avec le temps. La PS5 sert de passerelle totalement fluide entre votre écosystème PS4 et celui de la décennie à venir.

Abonnement annuel PlayStation Plus Une montagne de jeux PlayStation à moindre prix. 45,19 € Voir à CDKeys 393 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Un catalogue de jeux PS4/PS5 hallucinant DLC et extensions inclus Des jeux gratuits proposés chaque mois Moins intéressant si vous jouez peu en ligne

Une adhésion à PlayStation Plus permet de recevoir des réductions exclusives sur les jeux vidéo PlayStation les plus récents tout comme sur les classiques. Tout abonné profite également des quelques titres gratuits offerts par Sony chaque mois. En outre, l’abonnement à PlayStation Plus met à disposition de multiples pépites indépendantes qui passent régulièrement en dehors du radar médiatique, ou qui peuvent paraitre secondaires pour qui possède un budget vidéoludique limité. Notons enfin qu’avec l’arrivée de la PS5, et donc la disparition de nombreux jeux du catalogue PS4, la plateforme PlayStation Plus apparaît comme un coffre à trésors de plus en plus inestimable.

Ghost of Tsushima Le meilleur monde ouvert pour PS4 en 2020. 16,44 € Voir à Fnac FR Une carte incroyable à explorer Le patch PS5 réduit les temps de chargement Une histoire épique et rythmée Quelques quêtes trop anecdotiques

Sony a maintenu les exclusivités PS4 jusqu'en 2020, et pas des moindres. Avec The Last of Us 2, Ghost of Tsushima a fédéré les joueurs PlayStation autour d’une aventure féodale dense – tant par sa carte ouverte que par son récit plein de rebondissements et son gameplay mêlant phases de combat (à l’épée) et d’infiltration. Les studios Sucker Punch ont livré un travail admirable, concevant une île aux paysages magnifiques et dont vous aurez du mal à achever le tour en quelques heures. Ce titre a été merveilleusement mis à niveau sur PS5, avec un patch gratuit permettant de doubler le framerate de 30 à 60 images par seconde et de réduire drastiquement les temps de chargement.

Pièces Apex Legends C'est la monnaie qui dirige le monde. 54,49 € Voir à CDKeys Le jeu est déjà gratuit Plein de skins à disposition Fortnite est plus prisé

Si les gamers PlayStation chers à votre cœur sont plus grisés par les sessions rapides de Battle Royale plutôt que par de longues heures d’exploration, les orienter vers Apex Legends peut leur fixer des étoiles dans les yeux. Ce titre est un outsider face au titan Fortnite, néanmoins il plaira davantage à ceux qui se passeraient bien des phases de crafting et qui apprécient des parties plus humaines à 60 au lieu de 100. Apex Legends est gratuit, mais vous pouvez toujours offrir sa monnaie virtuelle. Les pièces Apex s’achètent par lots - entre 1 000 et 10 000 pièces, dont le tarif varie de 9,99 à 99,99 €. En échange de ces pièces, il est possible d’obtenir de nouveaux objets cosmétiques, des héros ou un pass de combat. S’ils préfèrent Fortnite, vous n’aurez qu’à collecter des V-Bucks à la place des pièces Apex.

Figurines Funko POP Spyro, Crash Bandicoot, Aloy Le gang est au complet. Prime 17,46 € Voir à Amazon 743 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Une collection mignonne à souhait Même Kratos est présent Du plus bel effet dans le salon Pas vraiment conçues pour jouer

Quoi de mieux pour un fan de la galaxie PlayStation de faire passer tous les personnages emblématiques qui la peuplent de la fiction à la réalité. Vous recherchez la crème de la crème issue des classiques de la PS1 comme des exclusivités modernes, nous vous conseillons de sélectionner dans votre équipe Spyro, Crash Bandicoot, Aloy d'Horizon Zero Dawn, Kratos de God of War et Spider-Man. Toutes ces figurines sont en vinyle et donneront un certain style geek et chic au salon ou à la chambre qui les accueillera. Funko POP! propose également plusieurs gammes rendant hommage à des franchises cultes (Marvel, Star Wars, Disney…) pour tenir compagnie à vos héros PlayStation.

PlayStation Icons Light Pratique pour mémoriser les commandes. Prime 25,05 € Voir à Amazon Très élégante Trois niveaux d'éclairage distincts Inutile en journée

Cette lampe arty représente les quatre symboles iconiques de la manette PlayStation. Elle est alimentée par un simple câble USB et éclairera les joueurs qui ont l’habitude de finir leurs parties tardivement. Prenant peu de place, vous pouvez la positionner sur une table de chevet ou encore sur un rayon vide de bibliothèque - à côté d’une collection de jeux PS4 / PS5 par exemple. Il existe même trois modes d'éclairage : éclairage classique, éclairage aléatoire (chaque forme s’allume dans un ordre non défini) et éclairage musical. Ce dernier réagissant au son et aux mélodies alentours.

Casque PS5 Pulse 3D Un périphérique de plus pour sublimer les jeux PS5. 189,29 € Voir à Fnac FR Terriblement confortable Son surround impressionnant Batterie plus faible en mode sans fil Stocks limités

A l’instar de la manette DualSense, cet accessoire pour PS5 délivre une immersion totale grâce à la technologie d’audio spatial Tempest 3S AudioTech. Les sons affluent dans toutes les directions, et vous aurez réellement l’impression d’être sur le champ de bataille. Bonus : les coussinets sont extrêmement confortables, vous ne les sentirez pas sur vos oreilles. A cette date, le casque est hélas indisponible chez la plupart des détaillants. Pour vérifier le réapprovisionnement des rayons, vous pouvez jeter un œil sur notre guide d’achat spécial périphériques PS5.

Sous-verres officiels PlayStation La déco de Noël est assurée. Prime 19,95 € Voir à Amazon 2 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Rétro et esthétique Imperméables Plus adaptés aux générations X et Y qu’à la Z

Ces sous-verres rétro PlayStation ressemblent aux fameuses boites CD-Rom des années 90 dans lesquelles vous rangiez minutieusement - peut-être - vos jeux historiques PS. Vous en trouverez à l’effigie de Parappa the Rapper, Wipeout, Gran Turismo et Destruction Derby. Vent de nostalgie assurée pour les fidèles de la première heure, déjà adeptes de la PS1. C’est aussi un accessoire indispensable pour sirotez sans abîmer la table de grand-mère votre soda, votre tasse de café ou votre lait de poule.