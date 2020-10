DualSense PS5 : date de sortie, prix, fonctionnalités et avis sur la nouvelle manette PlayStation

La manette DualSense PS5 est le nouveau contrôleur que nous utiliserons avec la console PlayStation 5 de Sony, lorsqu'elle sortira le 19 novembre 2020. Révélée pour la première fois en début d'année, la DualSense rompt avec la tradition de Sony : elle abandonne la référence DualShock et arbore un design futuriste bicolore, ainsi qu’une forme incurvée. Comme pour la PS5 elle-même, son design s'est avéré frappant mais aussi clivant.

Comme son nom l'indique, il semble que l'objectif principal de la DualSense soit d’immerger davantage les joueurs en faisant appel à (presque) tous leurs sens, grâce à des fonctions bluffantes comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives. À mesure que la sortie de la console et de sa manette se rapproche, les éditeurs de jeux PS5 commencent à révéler les différentes capacités de la manette et nous donnent une meilleure idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Bien que nous attendions encore quelques détails supplémentaires sur la DualSense - notamment son coût et la durée de vie de la batterie - nous pouvons d’ores et déjà faire un tour d’horizon de ses possibilités, confirmées ou en attentes d’officialisation. Vous pouvez toutes les découvrir ci-dessous.

La DualSense PS5 en résumé

Qu'est-ce que la DualSense ? La nouvelle manette de la PlayStation 5

La nouvelle manette de la PlayStation 5 Quand sera-t-elle disponible ? Le 19 novembre 2020, en France (coïncidant avec la sortie de la PS5)

Le 19 novembre 2020, en France (coïncidant avec la sortie de la PS5) Combien va-t-elle coûter ? 69,99 €

(Image credit: Sony)

Le 7 avril 2020, Sony a enfin révélé au monde entier la manette DualSense via quelques images publiées sur le PlayStation Blog - nous donnant ainsi un premier aperçu de la manette nouvelle génération.

Depuis, nous savons que la nouvelle manette, tout comme la console PS5, sortiront le 12 novembre aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Corée du Sud. Il faudra attendre une semaine de plus, le 19 novembre, pour la découvrir dans le reste du monde, y compris en France. A noter que les précommandes, elles, ont démarré le 17 septembre.

Prix de la manette DualSense PS5

Après avoir longtemps été estimé au prix conseillé de 60 €, la manette DualSense affiche un tarif nettement plus élevé puisqu’elle est annoncée à 69,99 € l’unité. C’est également dix euros plus cher que la DualShock 4 lors de son lancement. Fort heureusement, un exemplaire est déjà inclus dans la boîte de la PS5 – et si vous souhaitez jouer à deux ou à plusieurs, sachez que la DualShock 4 reste compatible avec la PS5 (tout du moins pour les jeux rétros, les titres next-gen réclamant l’usage de la DualSense).

Peut-on se contenter de l’achat isolé d’une manette DualSense ? Comme la DualShock 4 avant elle, nous pensons que la DualSense fonctionnera non seulement sur la PlayStation 5 mais aussi sur PC.

Fonctionnalités principales de la manette DualSense PS5

(Image credit: Sony)

La présentation officielle de la DualSense a confirmé tout ce que nous avions entendu depuis un certain temps sur les caractéristiques de la manette PS5, à commencer par le retour haptique remplacera les vibrations basiques de la DualShock 4. Mais la DuelSense ne se contente pas de cet ajout.

Retour haptique

Bien que la manette de la PS4 génère des vibrations sur certains temps forts du gameplay, elle ne fait qu’envoyer des alertes au joueur sans l’immerger complètement dans l’œuvre. C’est ce que corrige spécifiquement le retour haptique de la DualSense. Elle simule le toucher, ce qui signifie que la manette émet des vibrations ainsi que des mouvements pour reproduire une expérience tactile réelle. Sony détaille un peu plus cette spécificité : « la DualSense ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, comme le fait de glisser ou d’être freiné par la boue dans une course automobile ».

Gâchettes adaptatives

La manette PS5 sera également doté de deux gâchettes adaptatives intégrées dans les boutons L2 et R2. Elles permettront de simuler une résistance dans certaines actions. Sony en donne un exemple précis : « lorsque vous tirez une flèche avec un arc, vous ressentez ici la tension de l’arc et de votre main accompagnant le mouvement ».

Bouton « Create »

La manette DualSense ne comporte pas de bouton « Partager », mais un bouton « Créer » qui remplit la même fonction et bien plus encore. « Nous sommes une fois de plus les premiers à proposer aux joueurs de nouvelles façons de créer des contenus épiques à partager avec le monde entier ou simplement pour s'amuser », explique Sony.

Prise jack audio

La manette PS5 sera équipée d'une prise audio, ce qui vous permettra de brancher vos propres casques et écouteurs. Ceci a été tweeté, en réponse à la question d'un joueur curieux, par le chef de projet PlayStation Toshimasa Aoki :

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4April 8, 2020

Microphone intégré

La DualSense comprendra également un microphone intégré, et Sony indique que vous pourrez l'utiliser pour parler avec vos amis en ligne sans utiliser la manette de jeu.

Une batterie de plus grande capacité

Lorsque Wired s’est entretenu avec Mark Cerny et Toshi Aoki au sujet de la PS5 et de sa manette, il a été confirmé que le DualSense apportera d'autres améliorations à la DualShock 4. Les deux architectes Sony mentionnent, entre autres, un connecteur USB de type C pour la charge et une « batterie de plus grande capacité » qui rendra la manette plus lourde que la DualShock 4. Bien qu’elle demeure encore « un peu plus légère que la manette actuelle de la Xbox » - qui comprend des piles.

La manette DualSense PS5 vue par les éditeurs de jeux

(Image credit: Sony)

Plusieurs éditeurs de jeux, qui ont eu le privilège de tester la manette Dualsense pour calibrer les futurs titres PS5, y sont aller de leurs retours sur les fonctionnalités inédites du contrôleur. Voici leurs retours.

Philip Tibitowski, du studio Young Horses (qui développe Bugsnax, l’un des premiers jeux PS5) loue le nouvel âge de gameplay envisagé par la manette : « Courir dans l'environnement et sentir les différents types de terrain sous ses pieds pendant le sprint, c'est vraiment cool et bizarre. Les vibrations de la DualShock 4 ont apporté quelque chose. C'est un bel ajout, mais cela n'a jamais été essentiel, je suppose. Maintenant, on a l'impression que le changement de rythme, pendant nos déplacements, se ressent ».

Micah Jones de Quantum Error (maison du futur hit Deathloop) met en avant le fait, qu'avec la DualSense, « chaque coup de feu va vibrer dans la main qui tient le pistolet, chaque blessure se ressentira aussi en fonction de l'endroit où l'ennemi vous touche. Les explosions, la chaleur d’un objet ou l’ouverture d’une porte seront également palpables ».

Le mot de la fin revient à Rob Karp, directeur du développement sur Dirt 5 : « La DualSense est géniale. Quand nous avons lancé la démo technique, tout le monde a voulu l’essayer au studio. Elle offre quelque chose de nouveau et d'unique, particulièrement dans une simulation automobile où elle pousse toute la diversité des contenus, de l’obstacle à la force motrice de chaque modèle de voiture ».

Couleurs de la manette DualSense PS5

(Image credit: Sony)

La manette DualSense affiche deux tons bien contrastés, comme vous l'avez vu sur les images ci-dessus. Elle est principalement blanche, avec quelques éléments en noir, comme les gâchettes et les sticks analogiques. Mais attendez-vous à ce que Sony produise toutes sortes de nouvelles éditions et coloris, dans les années qui suivront sa sortie. Nous avons déjà vécu ce type de développement depuis le lancement de la PlayStation originale, il y a vingt ans.

En incluant les manettes en édition limitée, il existe plus de 30 couleurs différentes de manettes PS4. Il n'y a aucune raison que Sony limite son imagination pour celles qui seront associées à la manette PS5. Parmi les plus réclamées par les joueurs, une DualSense toute de noire vêtue. Et une autre en rouge et noire.