Cadeaux de Noël 2020 : 7 idées pour vous mettre la génération Xbox dans la poche

Christmas gift guides Chaque jour, nous vous proposons une sélection d’idées cadeaux immanquables pour un public de technophiles particulier. Nous espérons qu’elles vous inspireront avant les fêtes. Jour 1 : Apple Addicts | Jour 2 : Photographes | Jour 3 : Fans Nintendo | Jour 4 : Génération Xbox

Il semble beaucoup plus difficile de contenter un joueur Xbox qu’un joueur Nintendo ou PlayStation. D’autant plus à Noël. Pourtant, les offres promotionnelles ne manquent pas, et - en 2020 - deux nouvelles consoles ont déjà une place toute trouvée sous le sapin. Devriez-vous offrir à l'un de ces êtres chers la Xbox Series X, qui constitue un investissement conséquent, ou la Xbox Series S beaucoup plus abordable mais avec quelques compromis matériels ? A moins que vous n’en trouviez plus en stock. Auquel cas, il reste quelques alternatives qui leur feront (presque) autant plaisir.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de cadeaux premium qui devraient enthousiasmer n’importe quel membre de la communauté Xbox, qu’il soit débutant ou confirmé. Si vous manquez d'inspiration ou de temps, vous êtes donc au bon endroit.

Ce guide inclut naturellement les consoles next-gen de Microsoft (il est impossible de passer outre), des accessoires indispensables ou simplement des goodies que chacun placera avec fierté dans sa bibliothèque ou sur son bureau. Choisissez scrupuleusement et, au matin de noël, vous aurez débloqué le trophée « héros / héroïne de Noël ».

Xbox Series X La meilleure console jamais réalisée par Microsoft. 322,99 € Voir à Cdiscount FR Performances fantastiques sur tous les jeux Silencieuse et super rapide A tendance à chauffer, parfois Un design moderne qui peut diviser

La nouvelle génération de consoles Xbox est super rapide, étonnamment silencieuse et offre des performances que nous n'avions jamais testées auparavant, pour un prix inférieur à 500 €. A ce tarif, vous aurez droit à des temps de chargement réduits de façon drastique et à des jeux classiques remis visuellement au goût du jour. De quoi garantir une durabilité impressionnante à votre bibliothèque Xbox, tout en vous fournissant une expérience de jeu plus agréable.

Les jeux ne se chargent pas seulement plus vite sur Xbox Series X, ils sont aussi plus beaux. Microsoft visant le 4K/60 FPS comme standard. Avec la possibilité de pousser la console jusqu'à 120 FPS sur certains titres. Les jeux apparaissent plus clairs, plus nets et avec beaucoup plus de détails. Combinée au service Xbox Game Pass de Microsoft, la Xbox Series X semble être une force avec laquelle il faudra compter.

Xbox Series S La next-gen à prix abordable. 244,26 € Voir à Cdiscount FR La plus petite Xbox jamais fabriquée Temps de chargement plus rapide Seulement 512 Go de stockage Pas de lecteur de disque

La Xbox Series S est une console next-gen qui offre les mêmes avancées que la Xbox Series X, telles que des framerates élevés, le ray tracing et des temps de chargement super rapides, à un prix considérablement inférieur - et inévitablement, cela signifie qu'elle doit faire face à quelques compromis. Elle dispose ainsi d'une capacité de stockage réduite, vise une résolution maximale de 1440p avec upscaling 4K sur quelques titres (comme Ori and the Will of the Wisps), lorsqu'elle est connectée à un écran Ultra HD.

La Xbox Series S se passe également du lecteur Blu-Ray 4K de la Series X, vous redirigeant de ce fait vers les versions dématérialisées du catalogue Xbox. L’exécution des jeux n’en reste pas moins impressionnante, avec des résolutions nettement accrues par rapport à la Xbox One et à la Xbox One S. Si vous vous abonnez au service Xbox Game Pass Ultimate, vous bénéficierez en outre d’une bibliothèque de jeux optimisés qui vous garantiront des centaines d’heures d’amusement dès son lancement. Pour les possesseurs de Xbox One qui cherchent à se mettre à niveau sans se ruiner, la Xbox Series S est une excellente option.

Manette sans fil Xbox (2020) Conçue pour toutes les mains. Des commandes haut de gamme… … à un prix raisonnable Fonctionne aussi sur PC et Xbox One A besoin de piles AA

La manette de la Xbox Series X se pose naturellement entre toutes les paumes, quelle que soit leur taille, et dispose de commandes plus raffinées, en plus d’être améliorées. À première vue, elle ne s’écarte pas radicalement de celle de la Xbox One. Elle présente une forme similaire et conserve la disposition traditionnelle des boutons et des gâchettes. Mais, sa finition se veut nettement plus élégante et elle ajoute une couche de revêtement sur les gâchettes, les bumpers et les poignées. Une mise à niveau qui rend les commandes principales plus fluides, sans sensation de glissement ou d’accrochage.

Les changements les plus notables sont peut-être l'ajout du bouton Partage et de la croix directionnelle hybride – qui vous permettront respectivement d’enregistrer des vidéos de 15 secondes et d’obtenir plus de contrôle sur les déplacements. Elle jouit enfin d’une plus grande réactivité et d’une connectivité Bluetooth plus large – il est possible de l’appairer à de multiples appareils dont la Xbox One, l’iPhone 12 ou un Mac.

Xbox Game Pass Ultimate C’est Netflix, mais pour les jeux vidéo. 2,68 € Voir à Momox FR Accès prioritaire aux exclusivités Xbox Une grande variété de jeux Streaming gratuit sur les appareils Android Le prix de l'abonnement a augmenté

Xbox Game Pass Ultimate est un achat évident pour quiconque prévoit de gonfler sa bibliothèque de jeux sur Xbox et PC. Le catalogue s’étoffe tous les mois et vous permet d’accéder instantanément à plus d’une centaine de jeux AAA comme indépendants - en plus des propositions gratuites de la sélection Xbox Live Gold. Pour trois euros ajoutés aux formules classiques PC ou Console, vous bénéficiez d’une interface multiplateforme, vous permettant de poursuivre chacune de vos parties sur votre ordinateur, votre Xbox ou votre smartphone.

Ajoutez à cela des remises régulières sur les jeux les plus récents, un système de récompenses bien pensé et des goodies à la pelle – vous obtenez alors le meilleur service d’abonnement vidéoludique de 2020.

Carte d’extension de stockage Seagate 1 To Elle deviendra très vite indispensable. 102,18 € Voir à Cdiscount FR 478 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Facile à paramétrer Taille compacte Lecture et écriture ultra-rapides Coût élevé

Le SSD NVME de 1 To de la Xbox Series X garantit 802 Go de stockage en usage réel, 198 Go étant réservés aux fichiers système et au système d'exploitation Xbox. Nous avons pu télécharger 18 jeux de tailles différentes avant de devoir passer sur la mémoire extensible de la console.

Si vos mordus de l’écosystème Xbox possèdent déjà une Series X ou même S, nous vous conseillons sérieusement de leur offrir une carte d’extension de stockage Xbox, afin de profiter pleinement de la pléthore de titres disponibles via le Xbox Game Pass et des jeux next-gen à venir, extrêmement gourmands en espace.

Funko Pop ! Figurine Halo Master Chief En attendant Halo Infinite. 12,99 € Voir à Zavvi FR 37 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Modèle de collection en vinyle Plus soigné que les Funkos ordinaires

Il est indéniable que Master Chief est l'un des personnages les plus emblématiques de l’univers Xbox, Halo étant la franchise ambassadrice des consoles de Microsoft, depuis la toute première génération en 2020. Si vous comptez des fans parmi vos proches, rien de plus original qu’une figurine Funko Pop. Notamment pour l’aider à soigner sa déprime, après la succession de retards cumulés par Halo Infinite - titre arlésienne dont la sortie est programmée quelque part en 2021.

C’est aussi un excellent moyen de lui faire démarrer une collection Funko Pop regorgeant d’icônes pop-culturelles comme les personnages de Star Wars, Marvel, DC ou encore Harry Potter. Avec Master Chief trônant au sommet, la reproduction s’avérant remarquablement soignée.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Un casque gaming abordable pensé spécialement pour les consoles Xbox. Se couple automatiquement avec les consoles Xbox Son spatial Contrôle du microphone très pratique Serre légèrement les oreilles

On trouve plus de casques gaming haut de gamme que ce modèle, néanmoins le Stealth 600 Gen 2 trouvera davantage grâce auprès des joueurs Xbox. Il s’appaire en effet instantanément avec les consoles Microsoft, y compris les Xbox Series X et S. Un choix utile qui lui permettra de libérer un port USB à utiliser pour tout autre chose. Son porteur profitera aussi d'un son spatial agréable, grâce aux diaphragmes de 50 mm du casque. Idéal pour s’immerger totalement dans l’action.