Test de la Razer Viper 8K

La souris gamer Razer Viper 8K est l'une des souris les plus rapides et les plus réactives que nous ayons jamais testées, grâce à une fréquence d'interrogation de 8 000 Hz. Elle conserve également le facteur de forme simple, confortable et ambidextre de la génération précédente - avec quelques options de personnalisation des plus décentes. Vous aurez besoin d'un moniteur tout aussi réactif pour profiter pleinement des avantages de la Viper 8K. Et une souris moins chère pourrait donc convenir à certains acheteurs potentiels.

La Razer Viper 8K en résumé

La nouvelle Razer Viper 8K pose une question simple : quelle différence fait un extra de 7 000 Hz ? En ce qui concerne la fréquence d’interrogation d’une souris, beaucoup en fait - surtout si vous êtes un licencié ou même un amateur d’eSports sérieux.

Le polling rate d'un périphérique est le nombre de fois qu'il signale son état à l'ordinateur par seconde, y compris sa position, si des boutons sont enfoncés, si la molette a été cliquée, etc. Le polling rate standard est d'une fois par milliseconde, ou 1 000 Hz. La Razer Viper 8K, quant à lui, enregistre un polling rate de 8 000 Hz, donc 8 000 rapports par seconde - soit une fois toutes les 0,125 millisecondes.

Cela donne à la Razer Viper 8K un niveau de réactivité incroyable, mais aussi une visée extrêmement précise, avec des pressions de bouton enregistrées beaucoup plus rapidement. En ajoutant des interrupteurs optiques, la Viper 8K élimine pratiquement le temps de latence entre chaque clic et action à l'écran.

À l'extérieur, la Viper 8K a la même conception générale que la dernière souris de jeu Razer Viper (bien qu'un peu plus mince et un peu plus lourde). Elle possède quelques boutons programmables et un logo RGB Razer, mais au-delà de ces gadgets, la Viper 8K met vraiment l'accent sur les éléments importants et réduit les excès.

Le facteur de forme simple et ambidextre, ainsi que son poids ridiculement léger et sa superbe ergonomie, font de la Viper 8K un plaisir à l’emploi. C'est une souris filaire, vous devrez donc chercher ailleurs si vous ne jurez que par les modèles sans attache.

Nous devons également souligner que même la meilleure souris gamer n'est qu'une partie de l'arsenal de l’eSportif. Elle ne peut pas soudainement vous garantir un tir ultra-précis sur Overwatch ou Counter Strike: Global Offensive à elle seule. Pour cela, vous aurez besoin de beaucoup d'entraînement et du meilleur moniteur gaming avec un taux de rafraîchissement qui peut suivre la cadence de la Viper 8K.

Si vous disposez de celui-ci, la Viper 8K est une souris de jeu aussi performante que vous pouvez l'imaginer. Elle sait parfaitement ce qu'elle doit faire et le fait bien, sans aucune distraction inutile. Si vous êtes un passionné d’eSport, ou encore si vous êtes graphiste, vous aurez besoin d’une souris légère et bien conçue. La Razer Viper 8K répond à ces critères.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité de la Razer Viper 8K

La Razer Viper 8K est disponible dès maintenant sur le site web de Razer au prix de 89,99 € et devrait apparaître sur d'autres catalogues en ligne dans les semaines à venir. C'est le même tarif que le modèle Viper précédent, donc vous gagnez énormément au change.

(Image credit: Future)

Design de la Razer Viper 8K

La nouvelle Razer Viper 8K conserve la même conception de base que la précédente Razer Viper, mais elle est plus fine et un peu plus lourde. Ne pesant que 71 g, soit 4 g de plus que l'ancienne Viper, la Viper 8K reste légère et rapide à déplacer.

Avec seulement 126,73 x 57,6 x 37,81 millimètres, la Razer Viper 8K ne se veut pas tout à fait compacte, néanmoins elle s’avère beaucoup plus petite que beaucoup d'autres souris de qualité supérieure.

(Image credit: Future)

Les deux principaux boutons de la souris sont si confortables qu'on a l'impression qu'ils ont été sculptés dans le corps de la Viper 8K après des années d'utilisation plutôt que moulés dans du plastique. Les bords en caoutchouc injecté sont suffisamment subtils pour ne pas être gênants, ils offrent juste la bonne prise en main pour un excellent contrôle. Le repose-paume suit une courbe très naturelle et arbore un logo RGB LED Razer, dont vous pouvez contrôler la couleur et le motif grâce au logiciel Synapse de Razer.

(Image credit: Future)

Sur la face inférieure, des patins de souris de haute qualité (100% PTFE) permettent de la faire glisser sans effort, et un bouton situé près du bas permet d'accéder rapidement à différents profils d'utilisateurs pour la souris. Jusqu'à cinq en tout.

Le câble USB Type-A tressé d'un mètre de long se révèle assez flexible pour un câble USB. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de sa flexion étrange qui pourrait gêner le mouvement de la souris.

(Image credit: Future)

Les deux boutons supplémentaires de chaque côté de la souris sont programmables, ce qui vous octroie de nombreuses options pour les macros et le mappage des raccourcis. La molette de la souris n'offre pas de support pour les boutons d'inclinaison, mais se retrouve elle-même cliquable comme bouton central de la souris. La plupart des boutons peuvent être réaffectés via le logiciel Synapse, qui vous permet également de spécifier la maniabilité de la souris, en permutant les boutons principaux de la souris en conséquence.

(Image credit: Future)

Performances de la Razer Viper 8K

Alors que d'autres joueurs PC modifient leurs appareils pour obtenir les meilleurs fps en 1440p et même en 4K, ceux qui s’adonnent à l'eSport accordent beaucoup moins d’importance à la résolution de l’écran qu’à la vitesse de visualisation et de réaction.

C'est là qu'interviennent les taux de rafraîchissement et les temps de réponse. Pour la plupart des gens, une fréquence de 1 000 Hz est assez rapide. Dans l’eSport, en particulier dans les matchs de classement FPS, un tir de précision est déterminant entre la victoire et la défaite, c’est un éclair de pixels extrêmement rapide.

Dans cet esprit compétiteur, nous avons soumis la Razer Viper 8K à un certain nombre de matchs multijoueurs FPS. Après diverses épreuves, nous n'allons pas mentir : nous ne sommes pas les meilleurs joueurs actuels en compétition.

Nous avons tout de même constaté une amélioration notable de notre jeu. Sur Destiny 2 Crucible, nous avons constaté une augmentation statistiquement significative de notre Kill/Death Ratio au cours des quelques heures qui ont suivi notre adoption de la Viper 8K. Dans les mains de véritables eSportifs, la Viper 8K peut certainement faire une grande différence.

(Image credit: Future)

Achetez-la si...

Vous recherchez la souris la plus réactive possible

À 8 000 Hz, la fréquence d'interrogation de la Razer Viper 8K la rend nettement plus réactive que n'importe quelle autre souris actuellement sur le marché.

Vous avez besoin d’une souris gamer simple et bien conçue

Razer a conservé la même conception que les modèles précédents de la série Viper, et c'est un choix judicieux. Son ergonomie et sa fonctionnalité simplissimes suppriment toute distraction qu'offrent les autres souris dédiées au jeu vidéo, avec leurs designs bizarres qui attirent beaucoup trop l'attention.

Vous visez des performances supérieures

Razer a choisi une conception filaire pour la Viper 8K, ce qui signifie que vos clics et la précision de la visée de votre souris vous permettront d'atteindre l'endroit où vous voulez aller sans se perdre en chemin à cause des interférences de la connectivité sans fil. Ce qui vous donnera une réponse constante et régulière en cours de partie.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut un grand nombre de boutons programmables

Il existe des souris gamer avec une douzaine de boutons programmables ou plus au bout des doigts, et si la Viper 8K a sa part de programmabilité, elle n'en fait jamais trop avec sa quantité (suffisante) de boutons.

Vous préférez les souris sans fil

La Viper 8K privilégie des performances et une vitesse constantes, et de ce fait elle nécessite impérativement une connexion USB filaire. Si vous ne pouvez pas composer sans la liberté d’un modèle sans fil, vous devrez vous en passer.